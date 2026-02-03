Deportes

El álbum de fotos de las vacaciones de Gabriela Sabatini en lugares icónicos del país: “¡Argentina, qué linda que sos!

La gloria del tenis disfrutó de los paisajes de San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja

La ex tenista argentina Gabriela Sabatini compartió en sus redes sociales un extenso recorrido turístico por el noroeste y Cuyo argentino, que incluyó visitas a San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja. A través de dos publicaciones en su cuenta de Instagram, la campeona del US Open 1990 mostró imágenes de sus vacaciones y sumó mensajes de agradecimiento a los guías y guardaparques que la acompañaron.

El itinerario de Sabatini se inició en San Juan, donde presenció la tradicional competencia ciclista Vuelta a San Juan 2026 y cumplió una promesa personal. La deportista aprovechó la estadía para visitar a un amigo y luego emprendió un recorrido por lugares emblemáticos de la provincia, según explicó el sitio Tiempo de San Juan. Entre los destinos seleccionados por Sabatini se encuentran el Parque Provincial Ischigualasto, el Dique Punta Negra, el Velódromo Vicente Chancay, el Estadio del Bicentenario y la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento.

En uno de sus mensajes publicados, Gabriela Sabatini escribió: “¡Argentina, qué linda sos! Recorrido inolvidable por San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja. Gente cálida y hermosa. Vuelvo con el corazón lleno de amor. Gracias a los guías y guardaparques por su pasión y dedicación”. La frase acompañó una galería de imágenes que dan cuenta de su paso por los principales atractivos turísticos y culturales de la región.

La travesía continuó en Catamarca, donde la ex tenista visitó el departamento Tinogasta y destinos naturales como la Duna Mágica de Saujil y las Dunas de Tatón. Sabatini recorrió también el circuito conocido como Ruta del Adobe, que incluye templos históricos como la Iglesia Virgen de Andacollo (La Falda, 1840) y la Capilla Nuestra Señora del Rosario de Anillaco (1712). La deportista expresó especial admiración por estos sitios, que fusionan patrimonio arquitectónico, fe y tradición local.

Durante todo el viaje, Gabriela Sabatini mostró un perfil activo y vinculado a la vida sana, incluyó recorridos en bicicleta, caminatas y actividades al aire libre. Las imágenes publicadas en Instagram la muestran atravesando caminos rurales, senderos y distintos paisajes del interior argentino.

San Luis representó otra de las paradas del itinerario. Allí, Sabatini visitó la Catedral de San Luis, el circuito de Potrero de los Funes y el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Las fotos y descripciones reflejan la variedad de paisajes, desde zonas de montaña hasta valles y formaciones geológicas características.

En su paso por La Rioja, la ex tenista incluyó una visita al Parque Nacional Talampaya, otro de los puntos icónicos de la región. El destino forma parte del patrimonio natural argentino y es reconocido por sus paisajes de cañones y formaciones rojizas.

En noviembre de 2025, Gabriela Sabatini también compartió imágenes de sus vacaciones por Marruecos, destino que sorprendió a sus seguidores. La ex deportista publicó un álbum de 18 fotos en las que se la ve recorriendo lugares emblemáticos como Marrakech, Merzouga y el desierto del Sahara. “Marruecos”, escribió como mensaje principal, utilizando hashtags que dieron pistas sobre los sitios visitados.

En su perfil de Instagram, Sabatini alterna momentos de descanso con actividades laborales como embajadora deportiva y mantiene una rutina de vida activa. “Todos los días trato de mantenerme activa. Eso como que lo necesito y es mi cable a tierra”, había señalado. La ex tenista reparte su tiempo entre Buenos Aires, Miami y Zurich, donde practica deportes y mantiene el contacto con el tenis, como se vio semanas antes cuando fue embajadora en el Mallorca Women’s Championships y participó de actividades junto al entrenador Jürgen Klopp.

