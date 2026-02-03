De las medallas a las pasarelas: quién es Romane Dicko, la yudoka que rompe moldes y fue elegida por Kim Kardashian

Romane Dicko destacó como símbolo de inclusión al triunfar en el judo olímpico y la moda internacional (Thibaud Moritz/Pool via REUTERS)

Romane Dicko se consolidó como una de las figuras clave del judo internacional y se transformó en símbolo de diversidad tanto en el ámbito deportivo como en la moda. Cuatro veces medallista olímpica, la judoca francesa desafió los patrones convencionales dentro y fuera del tatami.

Extendió su mensaje de inclusión a escala mundial, al colaborar con marcas influyentes y personalidades como Kim Kardashian. En declaraciones recogidas por L’Équipe, Dicko relató su camino hacia la autoaceptación y el impacto social de su visibilidad.

De la diferencia física a la autoaceptación

“De niña ya era diferente por mi físico. Siempre fui más alta y mucho más corpulenta que los demás, incluso más que los chicos; no fue fácil sobrellevar eso”, compartió Dicko en su diálogo con L’Équipe. “Intentaba ocultarme detrás de ropa deportiva, convencida de que así pasaría más desapercibida y ocuparía menos espacio, pero no era así”, agregó.

La judoca francesa Romane Dicko combina éxitos deportivos y campañas globales para promover la diversidad y la autoaceptación

El judo le ofreció un refugio y un espacio para afirmarse: “Este deporte le da cabida a cualquiera: seas alta, baja, más ancha o más delgada, puedes encontrar tu lugar”, sostuvo Dicko.

“Fue fundamental para construirme como mujer joven y adulta. Aprendí que no existe un solo tipo de cuerpo para ser atleta. Durante un tiempo, llegué a retocar mis fotos para parecer más delgada; buscaba acercarme a un ideal que no era el mío”, agregó.

La transformación personal de Dicko acompañó sus éxitos deportivos y marcó un cambio de perspectiva tras los Juegos Olímpicos de Tokio. “Después de mi primera medalla olímpica individual, decidí dejar de retocar imágenes mías. Sentí que tenía que ser coherente y auténtica con mi mensaje y con quienes me siguen; debía mostrarme tal como soy”, detalló.

Moda, creatividad y representación

Romane Dicko reivindica la importancia de cuerpos no normativos en el deporte femenino ante mensajes discriminatorios en redes sociales (REUTERS/Benoit Tessier)

La pasión por la moda surgió junto a sus vivencias deportivas, en parte como una solución personal: “Empecé a coser por mí misma a los diez o 12 años. Siempre me gustaron las manualidades; hacía crochet, probaba de todo. Más adelante, comencé a crear mis propias prendas porque no encontraba ropa que reflejara mi identidad: una mujer deportista, musculosa y que, además, disfruta vestir de forma femenina”, explicó Dicko.

“Me motiva darles otra vida a las prendas. La reutilización de ropa me permite expresarme y adaptar la moda a mi físico. Incluso he convertido mis propios kimonos en bolsas”, agregó la atleta.

La costura permaneció como una constante incluso durante concentraciones o competencias. “Llevo la máquina de coser a los entrenamientos. Cuando espero largas horas antes de competir, aprovechar ese tiempo en algo creativo me relaja y me ayuda a desconectar del rendimiento”, añadió.

La pasión de Romane Dicko por la costura refuerza su mensaje de creatividad y autoexpresión en el judo y la moda (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

En 2025, reparó el dorsal de su compañero Joan-Benjamin Gaba en el campeonato europeo, una anécdota que recuerda como muestra de su compromiso. “No había costurera y alguien de la federación me pidió ayuda. Usé mi máquina y lo resolví antes de su siguiente combate”.

Dicko dio a conocer su faceta creativa en Instagram bajo el seudónimo Roro la couturière. “Eso también es parte de mi equilibrio. Quiero que se vea que soy muchas cosas a la vez: estudiante, deportista, creativa. No quiero limitarme solo al alto nivel deportivo”, enfatizó.

“Mi físico es único, pero así son muchos cuerpos de mujeres. Puedo ser fuerte, ponerme vestidos cortos, sentirme atractiva y disfrutar la moda, no me reduzco a una sola imagen”.

Visibilidad, discriminación y acción

La visibilidad de Romane Dicko inspira a nuevas generaciones y motiva a mujeres a desafiar los estereotipos físicos y deportivos (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La visibilidad también expuso a Dicko a críticas y discriminación, especialmente en redes sociales.

“Resulta lamentable leer comentarios gordofóbicos, sobre todo cuando la intención es promover la inclusión de todos los cuerpos y el deporte femenino. Aprovecho para señalar cuando algo está mal”, afirmó en L’Équipe. “No somos nosotras quienes debemos escondernos. Si no hago nada malo, ¿por qué mi cuerpo molesta? El problema no es mi existencia, sino la mirada ajena”, agregó.

Frente a los mensajes discriminatorios, Dicko recurrió a la vía legal. “Presenté una denuncia aunque no sé si avanzará, pero el objetivo es poner el tema sobre la mesa. Las mujeres, las mujeres negras y las deportistas corpulentas seguimos enfrentando esa discriminación”, subrayó.

De Los Ángeles al reconocimiento global

Marie-Jeanne Dicko alcanzó el reconocimiento internacional al ser parte de una campaña global entre Nike y Skims, la marca de Kim Kardashian (Instagram/@romane_dicko)

Su influencia traspasó el ámbito deportivo. En marzo de 2025, participó en una campaña internacional junto a figuras como Serena Williams y la velocista Sha’Carri Richardson, en una colaboración entre Nike y Skims, la línea de ropa interior de Kim Kardashian.

“Fue impactante: Nike me vincula desde 2021 y, de repente, la marca de Kim Kardashian me incluye en un proyecto en Los Ángeles. Yo era la única europea y con un físico distinto. Es bueno que pensaran en mí justamente por eso”, relató a L’Équipe.

El encuentro con Kim Kardashian marcó para Dicko una nueva etapa profesional: “Sentí que pasaba a otra etapa, que mi mensaje llegaba a escala global”.

Inspiración y nuevas metas

Romane Dicko elogió a Serena Williams por su papel como referente de deportistas afrodescendientes en el deporte de élite (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Dicko expresó admiración por Serena Williams y destacó la importancia de la representación de deportistas afrodescendientes en la élite mundial. “Serena siempre fue una referente por su carrera y la fuerza para sortear obstáculos en el tenis debido a su físico. Inspiró ver cómo defendía su derecho a jugar de la manera que quería”.

El impacto de Dicko abarcó distintas generaciones. “Recibo muchos mensajes de apoyo de chicas jóvenes y de madres que me agradecen porque inspiro tanto a sus hijas como a ellas mismas, ya que no tuvieron referentes así cuando eran jóvenes”, confesó. “Me considero una hermana mayor y disfruto ejercer ese rol de protección. El alcance de mi ejemplo me emociona”.

A quienes atraviesan dudas por su apariencia o talla, Dicko alentó a atreverse: “No hay que poner barreras por el físico. Si tienes ganas, inténtalo. A mí también me dijeron que no podría bailar y grabé videos bailando en kimono. Si mañana tengo que hacerlo otra vez, lo haré”.

La pionera actitud de Dicko demuestra que avanzar sin restricciones es clave para construir cambios duraderos en el deporte (REUTERS/Annegret Hilse)

Entre sus aspiraciones figura la televisión: “Mi sueño es participar en ‘Bailando con las estrellas’. Nunca vi a una chica de 125 kilos en ese programa. Lo que no se ve parece imposible hasta que alguien lo hace”, enfatizó.

Para Romane Dicko, el cambio comienza con la decisión personal. Sostiene que, aunque existen días difíciles, eso no la detiene. La vida y los deseos no tienen por qué estar limitados y, en ocasiones, ser pionera implica convertirse en el ejemplo que una misma hubiera querido tener, avanzando y abriendo camino sin restricciones.