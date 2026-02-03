Argentina ajusta detalles en Busan antes del cruce de Copa Davis ante Corea del Sur

El equipo argentino realizó una nueva sesión de entrenamiento en la cancha cubierta del Gijang Gymnasium, ajustando detalles de cara a la serie de Copa Davis (Crédito: Prensa AAT)

La Selección Argentina de Tenis YPF de Copa Davis continúa con su preparación para la primera ronda de los Qualifiers 2026, en la que visitará a Corea del Sur en Busan, con la serie programada entre el viernes 6 y el domingo 8 de febrero.

El equipo argentino sigue con el proceso de adaptación en el hemisferio asiático tras un extenso viaje de más de 36 horas hasta el destino. A la exigencia del traslado se suman la diferencia horaria, las particularidades culturales -especialmente en la alimentación- y las dificultades propias de la comunicación, en un país donde el coreano es el idioma predominante.

Con temperaturas bajo cero, los cinco jugadores argentinos que tendrán su debut absoluto con la camiseta nacional en esta competencia, Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Federico Gómez, Juan Pablo Ficovich y Guido Andreozzi, completaron su segundo día de entrenamientos sobre la cancha rápida y cubierta del Gijang Gymnasium.

Este martes, el equipo argentino cumplió con una jornada de doble turno de entrenamientos. En la primera salida a la cancha trabajaron el santiagueño Trungelliti y el platense Tirante, quien asumirá el rol de primera raqueta del conjunto albiceleste.

La segunda sesión del día, con una duración aproximada de dos horas, estuvo dividida entre trabajos de singles y dobles. En la modalidad individual se enfrentaron el pilarense Gómez y el nacido en Berazategui Ficovich, mientras que en el cruce de duplas compartieron cancha Gómez junto al porteño Andreozzi frente a Ficovich y Tirante. La planificación continuará este miércoles con una nueva jornada de prácticas en doble turno, desde las 11:00 (hora local).

Con 36 años recién cumplidos, Trungelliti, primer tenista santiagueño en representar al seleccionado argentino en la Copa Davis, comentó: “Sigo buscando mi mejor versión sin darle tanta importancia al tema de la edad. Hace tiempo que decidí empujar al máximo todo lo que dé mi cuerpo, todo lo que dé mi cerebro, todo lo que puedan dar mis caderas y la espalda, y que se estire lo más que se pueda siempre y cuando esté en unas condiciones correctas, que pueda seguir compitiendo, que al final es lo más importante”.

Fuera de la cancha, la delegación argentina también encontró espacios para distenderse. El lunes por la noche, jugadores y cuerpo técnico compartieron una cena en el restaurante del hotel, sede del alojamiento oficial del equipo. Para este martes, en tanto, está previsto un nuevo encuentro del plantel alrededor de la mesa.

Corea del Sur ya trabaja en el Gijang Gymnasium, escenario que albergará la serie de Copa Davis ante Argentina (Crédito: Prensa AAT)

No obstante, el seleccionado de Corea del Sur también desarrolla sus entrenamientos en el Gijang Gymnasium, escenario donde se disputará la serie frente a Argentina. Cabe destacar que el equipo asiático accedió a esta instancia de los Qualifiers tras imponerse de local en Chuncheon por 3-1 ante Kazajistán en el Grupo Mundial I, en septiembre de la temporada pasada. Anteriormente, a esa serie fueron derrotados de visitante ante República Checa por 4-0.

Para la serie frente a Argentina, los locales contarán con Soon Woo Kwon (343°, ex 52°), Sanhui Shin (353°), Hyeon Chung (392°, ex 19°), Ji Sung Nam (167° en dobles) y Uising Park (248° en dobles).

La serie, que pone en juego el pase a la segunda ronda de los Qualifiers 2026, se iniciará el viernes 6 (a partir de las 23:00 de nuestro país) y culminará en la madrugada del domingo 8 (a partir de la 1:00). Los partidos serán transmitidos por TyC Sports y DSports.