La historia de Thiago Tirante, el platense que será la principal raqueta de Argentina en la Copa Davis ante Corea del Sur

Thiago Tirante será la raqueta número uno de Argentina en la serie de Copa Davis ante Corea del Sur en Busan (Crédito: Prensa AAT)

A los 24 años, Thiago Tirante atraviesa un momento bisagra en su carrera. En la semana de su debut absoluto con la Selección Argentina de Tenis YPF de Copa Davis, el platense volvió a instalarse entre los 100 mejores jugadores del ranking mundial de la ATP, ocupa el puesto 95, un logro que no solo ratifica su crecimiento sostenido, sino que también lo ubica como la raqueta número uno del equipo que enfrentará a Corea del Sur en Busan, por la primera ronda de los Qualifiers 2026 del 6 al 8 de febrero.

Con una tira nasal adhesiva en el puente de la nariz, un detalle que ya forma parte de su identidad dentro de la cancha, Tirante fue señalado desde muy joven como uno de los proyectos más sólidos del tenis argentino. Su irrupción en el plano internacional no pasó desapercibida: en 2019 alcanzó el número uno del ranking mundial junior, se consagró campeón de dobles en Roland Garros en esa categoría y recibió una invitación para ser sparring en el ATP Finals disputado en el O2 Arena de Londres.

En Gran Bretaña tuvo la oportunidad de entrenar con figuras como Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev y Stefanos Tsitsipas, experiencias que marcaron su proyección inmediata hacia el circuito profesional. Dos años antes, en 2017, ya había sumado su primer punto ATP, mientras alternaba torneos juveniles con competencias profesionales en un proceso de crecimiento.

El primer gran festejo llegó en 2020, cuando conquistó el M15 de Monastir, sobre el cemento tunecino. A partir de ese momento, su carrera tomó impulso en el ATP Challenger Tour, categoría en la que ya acumula seis títulos: Ambato, Morelos, Bogotá, México, Córdoba y Szczecin.

Thiago Tirante, de regreso en el Top 100, asumirá la responsabilidad de encabezar al seleccionado argentino de Copa Davis en Corea del Sur (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)

Ese recorrido le permitió ingresar en más de una oportunidad al Top 100, con su mejor marca registrada en 2024, cuando alcanzó el puesto 90 del escalafón mundial. Desde entonces, se mantuvo de manera ininterrumpida en un rango que osciló entre el 90 y el 135, consolidándose como uno de los singlistas argentinos más regulares del circuito.

En Busan, Tirante, dueño de un tenis de perfil ofensivo, respaldado por un saque sólido, una derecha que suele marcar diferencias y una marcada capacidad de adaptación a las distintas superficies, no solo vivirá su estreno en la Copa Davis: también asumirá la responsabilidad de liderar dentro de la cancha a un equipo completamente renovado, integrado además por cuatro debutantes absolutos con la camiseta argentina: Marco Trungelliti (134°), Juan Pablo Ficovich (172°), Federico Gómez (197°) y Guido Andreozzi (32° en dobles). Un desafío que llega en el momento justo, con la ilusión de confirmar que su presente ya dejó de ser promesa para convertirse en realidad.

La serie comenzará el viernes 6, desde las 23:00 (hora de Argentina), y se extenderá hasta la madrugada del domingo 8, no antes de la 1:00. Los partidos serán transmitidos por TyC Sports y DSports.

En caso de conseguir la victoria, Los Halcones serán locales en septiembre próximo ante el ganador del cruce entre Países Bajos e India, en la búsqueda de un lugar en el Final 8, que se disputará en Bolonia, Italia, del 23 al 29 de noviembre.