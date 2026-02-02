Deportes

Las fotos del festejo de cumpleaños de Julián Álvarez junto a su familia: “De pocas palabras y gran corazón”

El delantero del Altético de Madrid se mostró junto a su pareja Emilia Ferrero, su hijo recién nacido y su mascota

Julián Álvarez con su pareja,
Julián Álvarez con su pareja, su hijo recién nacido y su mascota

El delantero argentino Julián Álvarez celebró su cumpleaños número 26 rodeado de su familia en España, en un contexto especial marcado por la reciente llegada de su primer hijo. El futbolista compartió imágenes del festejo en sus redes sociales y agradeció el apoyo recibido, en una jornada que combinó el ámbito personal con la actividad profesional, ya que también disputó un encuentro por la liga española con el Atlético de Madrid. El delantero expresó: “Muchas gracias por tanto cariño” en su publicación, donde se lo ve acompañado por su pareja, Emilia Ferrero, su hijo Amadeo y su perro.

Las imágenes compartidas por Álvarez generaron una rápida reacción en redes, donde seguidores y usuarios destacaron la unión familiar. La publicación de Emilia Ferrero en su cuenta personal también sumó mensajes de afecto y alcanzó más de 40.000 “me gusta” en pocas horas. Ferrero eligió acompañar una fotografía de ambos, tomada durante el embarazo, con el mensaje: “Sencillo, tranquilo y trabajador. De pocas palabras y gran corazón. Nuestro lugar seguro. Feliz cumpleaños, mi amor. Te amamos”.

Entre los comentarios, varios usuarios subrayaron el momento que atraviesa la pareja: “¡La foto más mágica! Siempre juntos viviendo un momento tan maravilloso”, “Son hermosos, feliz cumple Ju”, “son una familia hermosa y llena de amor” y “que la pasen hermoso y disfruten mucho del primer cumpleaños de Julián con Amadeo”.

Julián Álvarez celebró junto a
Julián Álvarez celebró junto a su primer hijo Amadeo

El festejo de cumpleaños de Julián Álvarez se produjo cerca del primer mes de vida de Amadeo, quien nació el pasado 2 de enero en España. El propio futbolista había anunciado el nacimiento con un posteo conjunto con Ferrero, en el que confirmaron la llegada del niño y resaltaron la alegría familiar. Álvarez actualmente forma parte del plantel del Atlético de Madrid y es una pieza clave del conjunto de la capital.

La historia sentimental entre Julián Álvarez y Emilia Ferrero tiene sus orígenes en la infancia, en la localidad de Calchín, provincia de Córdoba. El delantero recordó en el documental Julián Álvarez: Standing Alone, emitido por City Studios en 2024, que ambos se conocieron en el pueblo cuando eran niños: “Nos conocemos desde que teníamos, creo, nueve o diez años. Yo soy de Calchín, el pueblo. Su padre era de ahí y su abuelo era de ahí. Y ella iba siempre a visitar al abuelo y ahí nos conocimos”.

Álvarez relató que compartieron el mismo grupo de amistades y, a pesar de la distancia, la relación se consolidó años después. “Teníamos el mismo grupo de amigos para compartir diferentes cosas. Ahí empezamos. Hablábamos. Después pasó el tiempo. Me fui a Buenos Aires. Capaz cuando volvía a Córdoba nos veíamos cada tanto, por el grupo de amigos. Desde 2022 que estamos juntos”, detalló el jugador, según consta en el documental.

Su pareja le dedicó un
Su pareja le dedicó un emotivo posteo

La jornada del cumpleaños de Álvarez también incluyó actividad futbolística. El delantero formó parte del encuentro que el Atlético de Madrid disputó frente al Levante por la fecha 22 de la Primera División de España. El equipo dirigido por Diego Simeone igualó sin goles y Álvarez ingresó desde el banco de suplentes en el minuto 27, tras la lesión de Alexander Sorloth por un choque de cabezas con Matías Moreno. El ex jugador de River Plate atraviesa una racha sin convertir goles, ya que su último tanto fue el 9 de diciembre en la Champions League ante el PSV, mientras que en el torneo local no anota desde el 1 de noviembre.

En el horizonte deportivo, Álvarez y el Atlético de Madrid enfrentarán al Betis el próximo jueves por la Copa del Rey y volverán a medirse ante el mismo rival el domingo por la liga española. El club madrileño ocupa la tercera posición en el campeonato, con 45 puntos, detrás del Real Madrid y el Barcelona.

La torta del cumpleaños 26
La torta del cumpleaños 26 de Julián Álvarez

