Los 10 Grandes Premios de Fórmula 1 que tendrán a tres pilotos argentinos compartiendo circuitos

Franco Colapinto, Nico Varrone y Mattia Colnaghi

Durante 2026, el automovilismo argentino disfrutará de tener pilotos en los campeonatos de Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3. Franco Colapinto, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi compartirán diez fines de semana de competición, marcando un hito organizativo. Esta coordinación, que destaca la sincronización de calendarios, introduce cambios sustanciales con la llegada del nuevo circuito urbano en la ciudad de Madrid y la salida definitiva de Imola, el mítico trazado italiano, del programa de las tres categorías.

La temporada de la F1, que tendrá a Colapinto como piloto titular confirmado en Alpine, volverá a repetir un cronograma con 24 carreras. El circuito de Melbourne será la sede inaugural del 6 al 8 de marzo, lo que desplazó las pruebas de Barhéin y Arabia Saudita a abril debido al ajuste del calendario por el Ramadán. Tras el inicio en Australia, el campeonato se trasladará a Shanghái, con otros reajustes como el nuevo lugar del Gran Premio de Japón, que permitirá periodos de ajuste antes de regresar a los Grandes Premios de Medio Oriente. América del Norte verá modificaciones, ya que el Gran Premio de Miami precederá ahora al de Canadá, ambos celebrados del 1 al 24 de mayo, con un intervalo de tres semanas. Este cambio está pensado para mejorar la logística entre continentes y agilizar el traslado de equipos y materiales.

En Europa, el calendario arrancará con el tradicional Gran Premio de Mónaco (del 5 al 7 de junio) y culminará esta etapa en España, donde Madrid debutará como nueva sede de la Máxima del 11 al 13 de septiembre, mientras que Barcelona con el tradicional circuito de Cataluña mantendrá su lugar en el calendario solo por el 2026. El cronograma continuará con escalas en los callejeros de Azerbaiyán y Singapur, y concluirá con los tradicionales cierres en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, donde la temporada concluirá del 4 al 6 de diciembre. La exclusión del circuito de Imola se confirma por la no renovación de su contrato, constituyendo una de las ausencias más notables para 2026.

El circuito urbano de Madrid, la revelación en el calendario de la Fórmula 1, F2 y F3 (Europa Press)

En el caso de la Fórmula 2, Argentina dirá presente de la mano de Varrone, que saldrá a pista en un calendario con 14 rondas junto al equipo VAR. Al igual que la F1, el inicio será en Australia el 7 y 8 de marzo y el cierre en Abu Dhabi el 5 y 6 de diciembre. Esta programación incluye largos intervalos, como un mes hasta la segunda carrera en Bahréin y casi dos meses entre las pruebas de Yeda (Arabia Saudita) y por las calles del Principado. La sección europea del torneo será la más intensa, con seis rondas en rápida sucesión, que comparte la visita con la Máxima en Barcelona, así como dobles carreras en Austria-Gran Bretaña y Bélgica-Hungría. Después del parate del verano europeo tras Hungría, la F2 retomará la actividad en Monza y, posteriormente, coincidirá con la cita de Madrid (12 y 13 de septiembre).

La Fórmula 3 mantendrá su estructura tradicional de 10 fines de semana, pero a partir del nuevo año tendrá en la grilla a una joven promesa que tomó la decisión de correr bajo bandera argentina. Colnaghi correrá con el MP Motorsport en su travesía rumbo al sueño de la F1. El cronograma de la categoría telonera tendrá una réplica similar a la de F2: también se destaca la entrada de Madrid y la salida de Imola. El certamen juvenil comenzará en Australia el 7 y 8 de marzo, seguirá con una pausa de un mes hasta Bahréin y experimentará un segmento central de seis carreras en mes y medio hasta Hungría. Luego de la pausa estival, el final de la temporada llegará en Monza y Madrid, que acogerá la ronda de clausura el 12 y 13 de septiembre.

La decisión de coordinar hasta diez fines de semana conjuntos para F1, F2 y F3 responde tanto a necesidades logísticas como a la aspiración de situar nuevas sedes como Madrid entre los grandes escenarios del automovilismo internacional. El reemplazo de Imola y el ascenso de la capital española impactan directamente en la gestión organizativa de los equipos, la oferta cultural de los campeonatos y la experiencia del público, que deberá adaptarse a las modificaciones de sedes y fechas.

Así será el calendario de la Fórmula 1, F2 y F3 con los tres argentinos:

El calendario de la Fórmula 1, F2 y F3 para el 2026