Las perlitas de Messi en Colombia: su cruce con Higuita, la ovación del público y el insólito gol en contra que no vio

La Pulga fue titular en el triunfo agónico 2-1 de las Garzas en Medellín ante Atlético Nacional

La Pulga fue titular y salió a los 75 minutos contra Atlético Nacional

Lionel Messi fue titular por segundo partido seguido en el inicio de la pretemporada del Inter Miami y continúa con su puesta a punto de cara a un extenuante año, que tendrá al Mundial 2026 como protagonista. La figura del campeón de la MLS completó 75 minutos en la victoria 2-1 contra Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot en un nuevo amistoso de preparación.

Antes del pitazo inicial, el sorteo entre los capitanes entregó uno de los momentos destacados de El Partido de la Historia, como se promocionó este encuentro por parte de la organización. Messi y David Ospina se dieron un caluroso abrazo en mitad de cancha y recordaron viejas épocas porque ambos se enfrentaron en 12 ocasiones, 8 de ellas bajo el ámbito de las selecciones argentina y colombiana y las restantes fueron en sus diferentes etapas en clubes.

Además, el campeón del mundo con la Albiceleste coincidió con René Higuita para intercambiar una serie de pases con la pelota en la previa al comienzo. En un momento, Leo elevó la redonda para darle la posibilidad al emblemático arquero de hacer su tradicional escorpión, aunque en esta oportunidad golpeó el balón simplemente con el taco para aportar una dosis de show en Medellín. Ambos se dieron un abrazo y el capitán del Inter Miami se dirigió al centro del terreno con una sonrisa en el rostro.

Ya en el plano futbolístico, Lionel Messi debió luchar en el primer tiempo bajo un panorama colectivo adverso. El 10 fue lo más interesante de las Garzas, ya que aportó claridad en el último tercio y le generó trabajo a Ospina con un remate frontal rechazado por el guardameta a los 35 minutos.

Durante la segunda parte, propició un remate al palo que terminó en el 1-1 convertido por Luis Suárez en el primer cuarto de hora y salió reemplazado a los 75 minutos en medio de una gran ovación de todo el público en el estadio. El hombre de la selección argentina agradeció las muestras de afecto con sus brazos en alto y repitió este gesto en su retirada al vestuario instantes después.

Este último momento se produjo con el resultado igualado y no llegó a ver el insólito golazo en contra en el primer minuto adicionado de Elkin Rivero, quien se llevó puesta una pelota en la puerta del área y la clavó en un palo. Este tanto le sirvió en bandeja al Inter Miami su primera victoria en la pretemporada, luego del 0-3 contra Alianza Lima en Perú.

Ambos equipos jugaron un amistoso en Medellín

Vale destacar que Lionel Messi viene de cerrar un gran 2025. Más allá de ser campeón de la MLS, tuvo un registro goleador que se coloca como la 10ª temporada con mayor cantidad de anotaciones de las 23 que contabiliza como profesional. A sus 38 años, tuvo 46 gritos en los 54 duelos acumulados con la selección argentina (3 anotaciones en 5 presentaciones) y el Inter Miami (43 tantos en 47 partidos).

Además, terminó como el máximo anotador (29) y el mayor asistidor (19) de la temporada regular de la MLS. El rosarino hizo esa cantidad de tantos y pases de gol en 28 juegos del campeonato norteamericano (26 como titular), aventajando por cinco goles a Denis Bouanga (24 en 31 partidos), e igualando en asistencias a Anders Dreyer (19 en 34 apariciones).

Esta cosecha permanece lejos de su mejor año. En 2012 acumuló 91 goles entre Barcelona (79 goles en 60 partidos: 59 en la Liga, 13 en Champions, 5 en la Copa del Rey y 2 en la Supercopa de España) y la selección argentina (12 en 9 partidos). Pero no se puede perder de vista la performance de 2025, al nivel de estrellas como Kylian Mbappé (64 goles), Harry Kane (60) y Erling Haaland (57). Es cierto que la competitividad de las ligas donde militan estos futbolistas europeos es mayor a la norteamericana, pero eso no quita mérito a un Messi que tuvo un calendario repleto de efectividad en el arco rival, ya que además firmó 28 asistencias (25 con Inter Miami y 3 con Argentina).

A nivel general, contabiliza 896 gritos y 407 asistencias en los 1137 partidos como profesional que tuvo en toda su carrera entre Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), PSG (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos), la selección argentina (115 goles y 61 asistencias en 196 partidos) e Inter Miami (77 goles y 43 asistencias en 88 partidos).

