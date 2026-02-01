La estrella internacional por la que el Atlético de Madrid pagó casi USD 50 millones para que compita con Julián Álvarez

Lookman, con la casaca del Atalanta

El Atlético de Madrid oficializó este domingo la llegada del delantero nigeriano Ademola Lookman desde el Atalanta de Italia, en una operación cercana a los 47 millones de dólares. La transferencia está sujeta aún al reconocimiento médico y a la posterior firma del contrato, en medio de la búsqueda del club por fortalecer su ofensiva tras una etapa de escaso rendimiento goleador.

El atacante, de 28 años, cobró relevancia internacional tras su destacado hat-trick en la final de la Europa League 2024. Se integra a la plantilla para disputar un puesto en el ataque junto a Julián Álvarez, quien enfrenta una prolongada sequía goleadora. El nigeriano ya está en Madrid para someterse a las pruebas médicas previas a la formalización del traspaso.

El Colchonero hizo público el anuncio mediante un comunicado oficial: “El Atlético de Madrid y el Atalanta han acordado el traspaso del internacional nigeriano de 28 años Ademola Lookman, que se encuentra ya en Madrid. El acuerdo queda pendiente del correspondiente reconocimiento médico y de la formalización de su contrato”.

La llegada del atacante responde a las dificultades del equipo, dirigido por Diego Simeone, en la definición de cara al arco. Julián Álvarez, principal referencia ofensiva, no marca en competiciones europeas desde el 9 de diciembre frente al PSV, en Champions League —con diez partidos sin anotar—, ni en La Liga desde el 1 de noviembre, cuando logró un tanto en la victoria 3-0 sobre el Sevilla. Solo el noruego Alexander Sorloth, con cinco gritos en lo que va de 2026, ha aportado con continuidad en la red.

El ex River y Manchester City, de 26 años, apuesta a recuperar su mejor nivel en el año en el que la selección argentina buscará defender el título logrado en Qatar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Mientras, la Araña es pretendido por el Barcelona y el Arsenal, entre otros gigantes de Europa.

El paso de Lookman por el Atalanta ha sido especialmente notorio tras su actuación en la final continental, donde su triplete fue clave para que los italianos levantaran el trofeo y cortaran la racha invicta del Bayer Leverkusen durante aquella temporada.

Julián Álvarez no pudo quebrar su mala racha ante el Levante (REUTERS/Susana Vera)

En paralelo, el Atlético ha experimentado modificaciones en su plantel ofensivo. La reciente salida de Giacomo Raspadori —adquirido al Napoli en agosto por EUR 22 millones y transferido meses después de regreso al Atalanta— muestra la dinámica del club en el mercado de pases, en busca de soluciones para revitalizar su ataque.

El debut de Lookman con la camiseta rojiblanca dependerá del resultado de los exámenes médicos y de la formalización de su contrato, pasos que determinarán su integración definitiva al equipo. El Atlético de Simeone viene de igualar 0-0 ante el Levante por la fecha 22 de la Liga de España. Se encuentra tercero en la tabla de posiciones con 45 puntos, a diez del líder Barcelona y a nueve del escolta, el Real Madrid.

En la Champions League, en tanto, disputará la fase de playoff contra el Brujas de Bélgica. La llave comenzará el 18 de febrero en condición de visitante.