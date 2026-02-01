Impacto en el cierre del mercado de pases: la oferta que la Juventus le hizo a Mauro Icardi para que regrese a la Serie a

Mauro Icardi podría dejar el Galatasaray antes de jugar los playoff a los octavos de final de la Champions League

El mercado invernal de pases en Italia entra en su recta final y la Juventus acelera las negociaciones en busca de un refuerzo de jerarquía para la delantera, aunque deberá actuar antes del cierre, pactado para este lunes. En estas últimas horas, el equipo italiano tiene en la mira a Mauro Icardi, actual goleador del Galatasaray, como posible incorporación.

Recientemente, la dirigencia de la Juventus intensificó las gestiones para sumar al atacante argentino, quien atraviesa un buen presente en el fútbol turco. De acuerdo a La Gazzetta dello Sport, Elio Letterio Pino, representante de Icardi, viajó a Estambul con el objetivo de negociar directamente con el Galatasaray y convencer al club de liberar al futbolista a préstamo hasta el final de la temporada.

La operación interesa especialmente a la Juventus, que afronta los playoff para ingresar a los octavos de final de la Champions League precisamente ante el Galatasaray, por lo que la llegada de Icardi tendría un doble impacto en la instancia decisiva. En caso de concretarse, el delantero se sumaría a un plantel que busca mayor poder ofensivo para afrontar la exigente recta final de la temporada.

A horas del cierre del mercado de pases se negocia la vuelta de Icardi a la Serie A (REUTERS/Daniele Mascolo)

El futbolista de 32 años mantiene contrato con el club turco hasta junio y registra un desempeño destacado en la presente temporada: acumula 11 goles en total, nueve de ellos en la liga local y uno en la Supercopa de Turquía. Aunque aún su etapa goleadora no llegó a la Champions, su aporte fue clave para el Galatasaray desde su llegada en 2023, tras su paso por el PSG.

El posible regreso de Icardi a la Serie A despierta expectativas no solo en Turín sino en todo el fútbol italiano. El delantero ya tuvo dos etapas anteriores en la liga: primero en la Sampdoria y después en el Inter, donde construyó una estadística notable, con 154 goles en 258 partidos y el reconocimiento de haber sido capitán del club Nerazzurro. Aquel ciclo, sin embargo, estuvo marcado por episodios de tensión interna, especialmente bajo la conducción de Luciano Spalletti, actual entrenador de la Juventus.

Durante 2019 la relación entre Spalletti e Icardi tuvo momentos complejos en el Inter, donde el técnico decidió retirarle el brazalete de capitán tras una serie de inconvenientes en el vestuario mientras era representado por su ex pareja, Wanda Nara. "La decisión de quitarle el brazalete a Icardi fue difícil y dolorosa, una decisión muy dolorosa, absolutamente compartida por todos los miembros del club y tomada por el bien de la institución", afirmó el entrenador en aquel momento.

Luciano Spalletti dirigió a Icardi en el Inter (Reuters)

No obstante, el tiempo parece haber suavizado las diferencias y el DT no escatima en elogios hacia el rosarino. En conferencia de prensa, Spalletti reconoció el desempeño del argentino y del nigeriano Victor Osimhen: “Tengo mucho que decir sobre Osimhen. También me gusta hablar de Icardi. Ambos, a su manera, tienen el grupo sanguíneo número 9. Tienen cualidades indudables; con ellos dos tienes todos los planes: plan A, plan B, plan C”.

El entrenador utilizó una metáfora para explicar su visión sobre los delanteros que marcan diferencias: “Con ellos, tienes las soluciones; solo tienes que decidir cómo volver a casa: si tocar el timbre, tirar la puerta abajo o echarla abajo. Osimhen la derriba; ese otro, en cuanto a remate dentro del área, fue uno de los mejores delanteros que he tenido la fortuna de entrenar”.

Desde la dirigencia de la Juventus ven en Icardi el perfil ideal para reforzar el ataque en este mercado. La necesidad de sumar un ‘9’ se incrementó tras la salida de algunos delanteros y las lesiones que han afectado la rotación del equipo. Según la prensa italiana, la llegada de Icardi cumple todos los requisitos técnicos y contractuales que busca la entidad turinesa para la segunda mitad del año.

Por ahora, todo depende de la respuesta del Galatasaray, que aún no brindó detalles sobre la operación. El club turco evalúa la propuesta mientras define sus propios objetivos en la temporada. El vínculo del argentino, ídolo de la institución con la que ganó cinco títulos y anotó 72 conquistas, finaliza el 30 de junio. Hubo un acercamiento para renovar el lazo por 4.5 millones de euros por temporada hasta 2028. No obstante, la Juve le ofrece más dinero (5 millones), con un contrato hasta 2027. El desenlace de un regreso de Icardi a la Serie A podría conocerse en las próximas horas, justo antes del cierre del mercado.