En un epílogo para el infarto, Argentina perdió ante Brasil la final de la Copa América de futsal

La selección argentina cayó ante Brasil por 2 a 1 en la final de la Copa América de futsal 2026. El conjunto liderado por Matías Lucuix repitió el desenlace de la edición 2024, cuando el conjunto brasileño también frustró la ilusión argentina en el duelo decisivo. La definición reunió a los dos únicos equipos invictos del torneo en el COP Arena Oscar Harrison.

En el inicio del encuentro, el equipo brasileño abrió el marcador a los nueve minutos cuando Joao Victor concretó el 1-0 con un remate por izquierda. La reacción de Argentina llegó poco después, pero el palo impidió la posibilidad del empate para la Albiceleste. La presión ofensiva de Brasil puso a prueba la resistencia argentina, que además afrontó las reiteradas infracciones rivales, mientras los dirigidos por Lucuix buscaban generar juego propio. En una de las acciones más claras, Matías Rosa exigió al arquero Matheus, quien respondió con una destacable atajada celebrada como un gol. Así, el seleccionado se fue al descanso en desventaja por la mínima diferencia.

En la segunda parte del partido se mantuvo la tensión en la disputa por el título. Ambos equipos aportaron una presión constante, el seleccionado argentino aumentó el control del juego a su favor con Lukas Acosta en el arco, quien ganó protagonismo ante la ofensiva sólida de Brasil. Kevin Arrieta intentó repetir el gol que convirtió en semifinales, pero Matheus volvió a lucirse y desvió la pelota al córner. A dos minutos del final, Matías Rosa alcanzó el empate y despertó la esperanza del público argentino. Explotó el banco de suplentes ante el 1-1 entre gritos y abrazos entre el cuerpo técnico, aunque la ilusión fue apagada rápidamente. El conjunto dirigido por Marquinhos Xavier se apuró para recuperar la ventaja. Dyego sentenció el 2-1 para la Verdeamarela, que se quedó con el trofeo de la Copa América de futsal.

Matías Rosa convirtió el único tanto para la Albiceleste (EFE)

El camino de Argentina hasta la final estuvo marcado por un rendimiento sobresaliente en la fase de grupos. El equipo ganó sus cuatro partidos, pero el triunfo inicial 4-1 ante Perú registró la destacada baja de su arquero, Nicolás Sarmiento, por lesión. Fue reemplazado por Marcos Ferreyra. A pesar de esta sensible ausencia, continuó la senda positiva con una goleada 4-0 sobre Ecuador. En su tercer duelo, empató 1-1 con Uruguay y finalizó la primera ronda con un 4-1 frente a Paraguay. Esos resultados le aseguraron el primer puesto del grupo A y el pase directo a la semifinal. Terminó con 10 puntos y avanzó a la siguiente instancia junto a los peruanos (9). La zona se completó con los uruguayos (7), los paraguayos (3) y los ecuatorianos (0).

El paso previo a la definición lo enfrentó a uno de los mejores equipos de la cita. Venezuela venía de ganar tres de sus cuatro encuentros, solo había caído ante Brasil, líder del Grupo B (Colombia -5-, Chile -4- y Bolivia -0-), y tenía la oportunidad de medirse a la Albiceleste, que levantó este trofeo en tres oportunidades (2003, 2015 y 2022). Sin embargo, el conjunto de Matías Lucuix sacó adelante el enfrentamiento con mucha calma para imponerse 2-0 y estar presente en el último encuentro.

Ambos finalistas llegaron invictos a la resolución porque el Scratch inició su participación con un empate 2-2 con Colombia, goleó 6-0 a Bolivia, derrotó a Chile por 2-0 y le ganó 2-1 a Venezuela. Ya en semifinales, venció 4-2 a Perú. La Bicolor se quedó con el tercer lugar del torneo con su 4-1 a Venezuela en un duelo disputado este domingo.

Tras finalizar la primera fase, los equipos que no se clasificaron a semifinales cerraron su participación con un último partido para definir su posición en el certamen. Ecuador se quedó con el noveno escalón tras el 2-0 a Bolivia, Chile venció 3-2 a Paraguay en el compromiso por el séptimo puesto y Colombia quedó quinta luego de imponerse 3-2 a Uruguay. Todos los partidos se jugaron en el COP Arena - Óscar Harrison, ubicado en la ciudad paraguaya de Luque.

Vale destacar que la Argentina fue subcampeona de América en la última edición de 2024. Quedó a las puertas de la gloria por su caída 0-2 ante Brasil, también en Paraguay. Los dos finalistas de la presente cita se clasificaron a la Finalissima 2026.

El camino de Argentina en la Copa América de futsal 2026

Fase de grupos

Argentina 4-1 Perú

Argentina 1-1 Uruguay

Argentina 4-0 Ecuador

Argentina 4-1 Paraguay

Semifinales

Argentina 2-0 Venezuela

Final

Argentina 1-2 Brasil

La Albiceleste cayó ante Brasil por 2-1 en la fase final de la Copa América de futsal

La clasificación de esta Copa América de futsal

Brasil Argentina Perú Venezuela Colombia Uruguay Chile Paraguay Ecuador Bolivia

El plantel de la Argentina en la Copa América de futsal

Lukas Acosta (Peñíscola FS)

Juan Pablo Cuello (Xota Fútbol Sala)

Dylan Vargas (Riga FC)

Lucas Bolo Alemany (Napoli Futsal)

Agustín Plaza (Peñíscola FS)

Bautista Caso (Pinocho)

Kevin Arrieta (Pirossigeno Cosenza Futsal)

Lucas Granda (FC Barcelona)

Ángel Claudino (Riga FC)

Agustín del Rey (Córdoba Patrimonio Humanidad)

Juan Rodríguez (América del Sud)

Nelson Barrientos (Boca Juniors)

Matías Rosa (Jaén Paraíso Interior FS)

Marcos Ferreyra (Santa Coloma)

*El arquero titular, Nicolás Sarmiento, del ASD Roma 1927, se lesionó ante Perú y lo reemplazó Marcos Ferreyra