Deportes

La selección argentina de futsal debuta en la Copa América frente a Perú: hora y TV

El conjunto que dirige Matías Lucuix hace su estreno en el torneo que se disputa en Asunción. Desde las 17, por DSports

Guardar
La selección argentina de futsal
La selección argentina de futsal debutará en la Copa América ante Perú (Instagram @afafutsal.oficial)

La selección argentina de futsal comienza a desandar su camino en la Copa América frente a su par de Perú en el encuentro que dará continuidad a la jornada de la primera fecha de la fase de grupos. El cotejo empezará a las 17.00 en el estadio del Comité Olímpico de Paraguay (COP Arena) y será televisado por Dsports.

En las últimas dos ediciones de este torneo, celebradas también en territorio paraguayo, Argentina mostró un rendimiento destacado: obtuvo el título en 2022 al vencer al seleccionado local y fue subcampeona en la edición 2024 luego de perder en la final ante Brasil. El premio mayor en esta oportunidad será la clasificación tanto del campeón como del subcampeón a la Finalissima 2026.

La jornada inaugural de la Copa América de Paraguay, que se extenderá hasta el 1 de febrero, se inició el sábado 24 de enero con los triunfos de Perú ante Paraguay (3-1), Uruguay frente a Ecuador (3-2) y Chile sobre Bolivia (4-0). En tanto que el campeón Brasil empató 2-2 contra Colombia.

Además del debut frente a Perú, la selección argentina se enfrentará a Uruguay, Ecuador y Paraguay en la fase de grupos. Los dos primeros de cada zona avanzarán a las semifinales. En el Grupo B participan Brasil, Venezuela, Chile, Colombia y Bolivia.

Matías Lucuix, entrenador de la
Matías Lucuix, entrenador de la selección argentina de futsal, dio a conocer a los 14 convocados para la Copa América 2026 (Foto: AFA)

La selección argentina buscará ganar su cuarta Copa América (lo logró 2003, 2015 y 2022), mientras que Brasil es el máximo ganador de la historia, con 11 títulos. El resto de las selecciones participantes nunca han levantado un trofeo.

El plantel de Argentina para la Copa América de Futsal

  • Nicolás Sarmiento (ASD Roma 1927)
  • Matías Rosa (Jaén Paraíso Interior FS)
  • Lukas Acosta (Peñíscola FS)
  • Juan Rodríguez (América del Sud)
  • Lucas Bolo Alemany (Napoli Futsal)
  • Agustín Plaza (Peñíscola FS)
  • Bautista Caso (Pinocho)
  • Nelson Barrientos (Boca Juniors)
  • Kevin Arrieta (Pirossigeno Cosenza Futsal)
  • Juan Pablo Cuello (Xota Fútbol Sala)
  • Ángel Claudino (Riga FC)
  • Lucas Granda (FC Barcelona)
  • Dylan Vargas (Riga FC)
  • Agustín Del Rey (Córdoba Patrimonio Humanidad)

Los grupos de la Copa América de Futsal 2026

Grupo A: Paraguay, Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador.

Grupo B: Brasil, Venezuela, Chile, Colombia y Bolivia.

Fixture de la Fase de Grupos

Sábado 24 de enero

- Bolivia 0-4 Chile

- Brasil 2-2 Colombia

- Ecuador 2-3 Uruguay

- Paraguay 1-3 Perú

Domingo 25 de enero

- 12.00: Colombia vs Venezuela

- 14.30: Bolivia vs Brasil

- 17.00: Perú vs Argentina

- 19.30: Ecuador vs Paraguay

Lunes 26 de enero

- 12.00: Colombia vs Bolivia

- 14.30: Venezuela vs Chile

- 17.00: Perú vs Ecuador

- 19.30: Argentina vs Uruguay

Miércoles 28 de enero

- 12.00: Venezuela vs Bolivia

- 14.30: Chile vs Brasil

- 17.00: Argentina vs Ecuador

- 19.30: Uruguay vs Paraguay

Jueves 29 de enero

- 12.00: Chile vs Colombia

- 14.30: Brasil vs Venezuela

- 17.00: Uruguay vs Perú

- 19.30: Paraguay vs Argentina

Fase Final

Sábado 31 de enero

- 5° A vs 5° B

- 4° A vs 4° B

- 1° A vs 2° B (semifinal 1)

- 1° B vs 2° A (semifinal 2)

Domingo 1 de febrero

- 3° A vs 3° B

- Perdedor Semifinal 1 – Perdedor Semifinal 2 (Por el tercer puesto)

- Ganador Semifinal 1 – Ganador Semifinal 2 (Final).

Temas Relacionados

Selección Argentina de futsalCopa América de FutsalPerú

Últimas Noticias

Polémica definición en una carrera por un toque en la última vuelta: “Hizo todo lo que no hay que hacer”

Malek Fara y Juan Pablo Nasello fueron ásperos en la maniobra que definió la primera final de la Fórmula 3 Metropolitana

Polémica definición en una carrera

“Derechazo imposible”: el golazo de Thiago Almada con conexión argentina para el Atlético de Madrid frente al Mallorca

El campeón del mundo ingresó en el segundo tiempo y convirtió en el 3-0 del conjunto del Cholo Simeone

“Derechazo imposible”: el golazo de

Boca Juniors debutará en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra: hora, TV y probables formaciones

El conjunto que dirige Claudio Úbeda recibe en La Bombonera al Malevo. Desde las 18.30, por TNT Sports

Boca Juniors debutará en el

Tras Boca-Riestra, Argentinos Juniors recibirá a Sarmiento y Tigre debutará ante Estudiantes de Río Cuarto

El equipo de la Paternal inicia el Torneo Apertura 2026 ante Sarmiento que apuesta por un plantel casi nuevo, mientras el Matador se medirá ante Estudiantes de Río Cuarto

Tras Boca-Riestra, Argentinos Juniors recibirá

La respuesta de Kelly Piquet ante las críticas por su diferencia de edad con Max Verstappen: “Él ya tenía 19 años”

La brasileña publicó una imagen en su cuenta de Instagram y recibió miles de comentarios

La respuesta de Kelly Piquet
DEPORTES
Polémica definición en una carrera

Polémica definición en una carrera por un toque en la última vuelta: “Hizo todo lo que no hay que hacer”

“Derechazo imposible”: el golazo de Thiago Almada con conexión argentina para el Atlético de Madrid frente al Mallorca

Boca Juniors debutará en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra: hora, TV y probables formaciones

Tras Boca-Riestra, Argentinos Juniors recibirá a Sarmiento y Tigre debutará ante Estudiantes de Río Cuarto

La respuesta de Kelly Piquet ante las críticas por su diferencia de edad con Max Verstappen: “Él ya tenía 19 años”

TELESHOW
Charly García sorprendió en Punta

Charly García sorprendió en Punta del Este y emocionó a todos en un show de León Gieco y Agarrate Catalina

¿Fito Páez y Sofía Gala juntos?: la dedicatoria de cumpleaños que avivó rumores de romance

Wanda Nara y Maxi López celebraron juntos el cumpleaños de su hijo Valentino: “Qué afortunados somos de tenerte”

Juan José Campanella y el arte de contar historias: el proyecto Mafalda, Buenos Aires en el corazón y el éxito de su comedia teatral

La nueva vida de Matías Alé tras radicarse en Mar del Plata: “Tengo muchas ganas de ser papá”

INFOBAE AMÉRICA

La represión en Irán causó

La represión en Irán causó al menos 30.000 muertos en apenas dos días, según funcionarios de salud locales

¿Nuevo tesoro de Pedro Pablo Rubens? Especialistas debaten sobre la autenticidad de una pintura descubierta

Francia detuvo al capitán de un petrolero de la “flota fantasma” rusa y eleva la tensión con Moscú

Salen a la subasta fotos inéditas, cartas y manuscritos de Oscar Wilde

El termómetro de la transición en Venezuela