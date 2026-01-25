La selección argentina de futsal debuta en la Copa América frente a Perú: hora y TV

La selección argentina de futsal debutará en la Copa América ante Perú (Instagram @afafutsal.oficial)

La selección argentina de futsal comienza a desandar su camino en la Copa América frente a su par de Perú en el encuentro que dará continuidad a la jornada de la primera fecha de la fase de grupos. El cotejo empezará a las 17.00 en el estadio del Comité Olímpico de Paraguay (COP Arena) y será televisado por Dsports.

En las últimas dos ediciones de este torneo, celebradas también en territorio paraguayo, Argentina mostró un rendimiento destacado: obtuvo el título en 2022 al vencer al seleccionado local y fue subcampeona en la edición 2024 luego de perder en la final ante Brasil. El premio mayor en esta oportunidad será la clasificación tanto del campeón como del subcampeón a la Finalissima 2026.

La jornada inaugural de la Copa América de Paraguay, que se extenderá hasta el 1 de febrero, se inició el sábado 24 de enero con los triunfos de Perú ante Paraguay (3-1), Uruguay frente a Ecuador (3-2) y Chile sobre Bolivia (4-0). En tanto que el campeón Brasil empató 2-2 contra Colombia.

Además del debut frente a Perú, la selección argentina se enfrentará a Uruguay, Ecuador y Paraguay en la fase de grupos. Los dos primeros de cada zona avanzarán a las semifinales. En el Grupo B participan Brasil, Venezuela, Chile, Colombia y Bolivia.

Matías Lucuix, entrenador de la selección argentina de futsal, dio a conocer a los 14 convocados para la Copa América 2026 (Foto: AFA)

La selección argentina buscará ganar su cuarta Copa América (lo logró 2003, 2015 y 2022), mientras que Brasil es el máximo ganador de la historia, con 11 títulos. El resto de las selecciones participantes nunca han levantado un trofeo.

El plantel de Argentina para la Copa América de Futsal

Nicolás Sarmiento (ASD Roma 1927)

Matías Rosa (Jaén Paraíso Interior FS)

Lukas Acosta (Peñíscola FS)

Juan Rodríguez (América del Sud)

Lucas Bolo Alemany (Napoli Futsal)

Agustín Plaza (Peñíscola FS)

Bautista Caso (Pinocho)

Nelson Barrientos (Boca Juniors)

Kevin Arrieta (Pirossigeno Cosenza Futsal)

Juan Pablo Cuello (Xota Fútbol Sala)

Ángel Claudino (Riga FC)

Lucas Granda (FC Barcelona)

Dylan Vargas (Riga FC)

Agustín Del Rey (Córdoba Patrimonio Humanidad)

Los grupos de la Copa América de Futsal 2026

Grupo A: Paraguay, Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador.

Grupo B: Brasil, Venezuela, Chile, Colombia y Bolivia.

Fixture de la Fase de Grupos

Sábado 24 de enero

- Bolivia 0-4 Chile

- Brasil 2-2 Colombia

- Ecuador 2-3 Uruguay

- Paraguay 1-3 Perú

Domingo 25 de enero

- 12.00: Colombia vs Venezuela

- 14.30: Bolivia vs Brasil

- 17.00: Perú vs Argentina

- 19.30: Ecuador vs Paraguay

Lunes 26 de enero

- 12.00: Colombia vs Bolivia

- 14.30: Venezuela vs Chile

- 17.00: Perú vs Ecuador

- 19.30: Argentina vs Uruguay

Miércoles 28 de enero

- 12.00: Venezuela vs Bolivia

- 14.30: Chile vs Brasil

- 17.00: Argentina vs Ecuador

- 19.30: Uruguay vs Paraguay

Jueves 29 de enero

- 12.00: Chile vs Colombia

- 14.30: Brasil vs Venezuela

- 17.00: Uruguay vs Perú

- 19.30: Paraguay vs Argentina

Fase Final

Sábado 31 de enero

- 5° A vs 5° B

- 4° A vs 4° B

- 1° A vs 2° B (semifinal 1)

- 1° B vs 2° A (semifinal 2)

Domingo 1 de febrero

- 3° A vs 3° B

- Perdedor Semifinal 1 – Perdedor Semifinal 2 (Por el tercer puesto)

- Ganador Semifinal 1 – Ganador Semifinal 2 (Final).