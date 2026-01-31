El insólito gol con el que la Selección de futsal liquidó el partido ante Venezuela y pasó a la final de la Copa América

El insólito gol con el que Argentina liquidó el partido ante Venezuela y consiguió el pase a la final de la Copa América de futsal

La Selección Argentina de futsal selló su pase a la final de la Copa América de futsal 2026 con una actuación que reafirma su dominio en el continente. El equipo dirigido por Matías Lucuix mostró solidez a lo largo del torneo y superó en semifinales a Venezuela con un marcador de 2-0, gracias a los tantos de Kevin Arrieta y Lucas Granda, que aprovechó una jugada insólita. El próximo desafío será este domingo a las 17:00, cuando buscará sumar un cuarto título frente al vencedor del duelo entre Brasil y Perú.

El encuentro que se disputó en el Cop Arena Oscar Harrison, de Luque, Paraguay, tuvo dos mitades bien diferenciadas. Durante los primeros minutos, la Albiceleste ejerció una presión ofensiva que exigió al arquero venezolano. Aunque a lo largo del primer tiempo el control del juego fue repartido y finalizó la etapa inicial sin goles.

La selección argentina de futsal jugará la final de la Copa América

En la segunda mitad, la selección argentina sufrió las situaciones de peligro en el ataque generadas por Venezuela. Aunque mantuvo una defensa sólida ante el juego insistente. El encuentro permitió el protagonismo de ambos equipos, hasta que se abrió el marcador. A 4 minutos del final, Kevin Arrieta remató por abajo fuerte al arco para poner en ventaja al conjunto argentino. A falta de 7 segundos para el pitazo final, con la Vinotinto volcada en ataque y su arquero jugador fuera de la valla, Lucas Bolo Alemani se arrojó para bloquear el remate de un rival y habilitó involuntariamente con el rebote en su trasero a Lucas Granda, que sentenció el 2 a 0 para clasificar por sexta vez consecutiva a una final de la Copa América de Futsal.

El camino de Argentina hasta la final estuvo marcado por un rendimiento sobresaliente en la fase de grupos. El equipo ganó sus tres primeros partidos, 4-0 sobre Ecuador, empató 1-1 con Uruguay y cerró con un 4-1 ante Paraguay. Esos resultados le aseguraron el primer puesto del grupo A y el pase directo a la semifinal.

El primer tanto que convirtió la selección argentina en las semifinales ante Venezuela

La clasificación de Argentina a la final de la Copa América de futsal no solo le permite competir por el título continental, sino que también le otorga un lugar en la Finalissima. Este torneo internacional reunirá a los dos mejores equipos de Sudamérica y de Europa, donde España y Portugal figuran como favoritos en la Eurocopa que se está desarrollando.

El historial de la selección argentina en la competencia es destacado: el equipo ya levantó el trofeo en 2003, 2015 y 2022, este último también en suelo paraguayo. Por su parte, Brasil también terminó invicto en la fase de grupos, empató 2-2 con Colombia, goleó 6-0 a Bolivia, derrotó a Chile por 2-0 y le ganó a Venezuela 2-1. Tras estos resultados La Canarinha cerró la fase como líder del Grupo B. Mientras Perú arrancó el torneo con una victoria 3-1 ante Paraguay, la derrota frente a Argentina, goleó 5-1 a Ecuador y se impuso 2-1 a Uruguay.

La selección argentina aguarda por su rival para la final que saldrá entre Brasil y Perú