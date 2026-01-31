Deportes

El insólito gol con el que la Selección de futsal liquidó el partido ante Venezuela y pasó a la final de la Copa América

El equipo argentino mostró superioridad en semifinales y jugará por sexta vez consecutiva una definición por el trofeo continental este domingo ante Brasil o Perú

Guardar
El insólito gol con el que Argentina liquidó el partido ante Venezuela y consiguió el pase a la final de la Copa América de futsal

La Selección Argentina de futsal selló su pase a la final de la Copa América de futsal 2026 con una actuación que reafirma su dominio en el continente. El equipo dirigido por Matías Lucuix mostró solidez a lo largo del torneo y superó en semifinales a Venezuela con un marcador de 2-0, gracias a los tantos de Kevin Arrieta y Lucas Granda, que aprovechó una jugada insólita. El próximo desafío será este domingo a las 17:00, cuando buscará sumar un cuarto título frente al vencedor del duelo entre Brasil y Perú.

El encuentro que se disputó en el Cop Arena Oscar Harrison, de Luque, Paraguay, tuvo dos mitades bien diferenciadas. Durante los primeros minutos, la Albiceleste ejerció una presión ofensiva que exigió al arquero venezolano. Aunque a lo largo del primer tiempo el control del juego fue repartido y finalizó la etapa inicial sin goles.

La selección argentina de futsal
La selección argentina de futsal jugará la final de la Copa América

En la segunda mitad, la selección argentina sufrió las situaciones de peligro en el ataque generadas por Venezuela. Aunque mantuvo una defensa sólida ante el juego insistente. El encuentro permitió el protagonismo de ambos equipos, hasta que se abrió el marcador. A 4 minutos del final, Kevin Arrieta remató por abajo fuerte al arco para poner en ventaja al conjunto argentino. A falta de 7 segundos para el pitazo final, con la Vinotinto volcada en ataque y su arquero jugador fuera de la valla, Lucas Bolo Alemani se arrojó para bloquear el remate de un rival y habilitó involuntariamente con el rebote en su trasero a Lucas Granda, que sentenció el 2 a 0 para clasificar por sexta vez consecutiva a una final de la Copa América de Futsal.

El camino de Argentina hasta la final estuvo marcado por un rendimiento sobresaliente en la fase de grupos. El equipo ganó sus tres primeros partidos, 4-0 sobre Ecuador, empató 1-1 con Uruguay y cerró con un 4-1 ante Paraguay. Esos resultados le aseguraron el primer puesto del grupo A y el pase directo a la semifinal.

El primer tanto que convirtió la selección argentina en las semifinales ante Venezuela

La clasificación de Argentina a la final de la Copa América de futsal no solo le permite competir por el título continental, sino que también le otorga un lugar en la Finalissima. Este torneo internacional reunirá a los dos mejores equipos de Sudamérica y de Europa, donde España y Portugal figuran como favoritos en la Eurocopa que se está desarrollando.

El historial de la selección argentina en la competencia es destacado: el equipo ya levantó el trofeo en 2003, 2015 y 2022, este último también en suelo paraguayo. Por su parte, Brasil también terminó invicto en la fase de grupos, empató 2-2 con Colombia, goleó 6-0 a Bolivia, derrotó a Chile por 2-0 y le ganó a Venezuela 2-1. Tras estos resultados La Canarinha cerró la fase como líder del Grupo B. Mientras Perú arrancó el torneo con una victoria 3-1 ante Paraguay, la derrota frente a Argentina, goleó 5-1 a Ecuador y se impuso 2-1 a Uruguay.

La selección argentina aguarda por
La selección argentina aguarda por su rival para la final que saldrá entre Brasil y Perú

Temas Relacionados

Selección ArgentinaCopa América de futsal 2026Matías LucuixKevin ArrietaLucas GrandaDeportes-Argentina

Últimas Noticias

Con Messi de titular, Inter Miami pierde con Atlético Nacional en Colombia por el segundo amistoso de su pretemporada

Tras la derrota en Lima, el Inter Miami busca su primera victoria en Medellín. Televisa One Football

Con Messi de titular, Inter

San Lorenzo venció 1-0 a Central Córdoba en el inicio de la tercera fecha del Torneo Apertura: la agenda completa del día

El Ciclón abrió la jornada contra el cuadro santiagueño. El día se cerrará a las 22:00 con Atlético Tucumán-Huracán y Talleres-Platense

San Lorenzo venció 1-0 a

La dedicatoria especial para Juan Foyth en el partidazo que protagonizaron Osasuna y Villarreal en Pamplona

Gerard Moreno, autor de los dos tantos del Submarino Amarillo recordó al defensor argentino lesionado

La dedicatoria especial para Juan

Viajó a Arabia Saudita para asumir como DT, lo secuestraron antes de llegar y un detalle le salvó la vida: “Es una película”

Adrian Heath fue retenido por tres personas en Marruecos y la geolocalización del celular resultó una parte clave para acelerar su liberación

Viajó a Arabia Saudita para

El curioso caso de Aron Anselmino: Chelsea lo repescó, generó la furia del Borussia Dortmund y ahora lo volverían a ceder

El defensor argentino era querido en el club de la Bundesliga, pero los ingleses decidieron cortar el préstamo abruptamente. Sin embargo, ahora podrían enviarlo al Racing de Estrasburgo

El curioso caso de Aron
DEPORTES
Con Messi de titular, Inter

Con Messi de titular, Inter Miami pierde con Atlético Nacional en Colombia por el segundo amistoso de su pretemporada

San Lorenzo venció 1-0 a Central Córdoba en el inicio de la tercera fecha del Torneo Apertura: la agenda completa del día

La dedicatoria especial para Juan Foyth en el partidazo que protagonizaron Osasuna y Villarreal en Pamplona

Viajó a Arabia Saudita para asumir como DT, lo secuestraron antes de llegar y un detalle le salvó la vida: “Es una película”

El curioso caso de Aron Anselmino: Chelsea lo repescó, generó la furia del Borussia Dortmund y ahora lo volverían a ceder

TELESHOW
Zaira Nara habló de su

Zaira Nara habló de su relación con el millonario francés Robert Strom: “Chongueo de verano”

Se viralizó en las redes un pasacalles dirigido a Griselda Siciliani: “Te extraño mucho. Luciano”

Wanda Nara usó su nuevo tema para apuntar contra Mauro Icardi: “Ya me imagino”

Luego de la avioneta y el beso, Ángela Torres compartió su felicidad con Marcos Giles en redes

El fuerte enojo de Juana Repetto con una seguidora que criticó la nueva habitación de su hijo: “¿Vivís en Disney amiga?”

INFOBAE AMÉRICA

El Observatorio Cubano de Conflictos

El Observatorio Cubano de Conflictos anticipó nuevas protestas contra el régimen: “El pueblo está harto de ellos”

Ataques de tiburón en Hawái: científicos explican el pico inusual que se repite cada año

Fumar de vez en cuando no es seguro: el cigarrillo ocasional también daña el corazón y los pulmones

“El Agente Secreto” pone a Recife en el mapa: fanáticos recorren los escenarios de la película nominada al Óscar

Túnel de Simplón, el histórico paso ferroviario que es un símbolo europeo