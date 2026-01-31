El Inter Miami de Lionel Messi compró a un goleador argentino como “Jugador Franquicia”

Germán Berterame se incorporó al Inter de Miami de Lionel Messi

Germán Berterame es el nuevo delantero que adquirió el Inter Miami en este inicio de año. El conjunto estadounidense realizó el traspaso definitivo del atacante argentino, nacionalizado mexicano, quien finaliza una etapa de logros con Monterrey y da un paso rumbo a un nuevo reto en la MLS.

Inter Miami apuesta por el delantero como "Jugador Designado" y aseguró su presencia en el club hasta la temporada 2028-29, con posibilidad de extensión hasta 2029-30. El club de la MLS resalta la trayectoria internacional del jugador y su capacidad para aportar dinamismo y efectividad al ataque, en un momento en que la institución busca reforzarse tras conseguir el título de la Copa MLS.

Berterame ocupará uno de los tres lugares para los “Jugadores Franquicia”, una figura que tienen las entidades de la MLS para fichar futbolistas cuya compensación total y tarifa de transferencia supere el límite presupuestario existente. Si bien no se informó oficialmente el monto total de la transacción, el diario New York Times adelantó días atrás que Inter Miami desembolsaría un total de 15 millones de dólares por el pase del argentino. Los otros dos espacios para “Jugador Franquicia” están ocupados actualmente por Rodrigo De Paul y Messi, explicó el citado medio.

El equipo que lidera Lionel Messi y tiene a Javier Mascherano como entrenador realizó en este mercado de pases algunos movimientos de resonancia con la contratación del lateral español Sergio Reguilón o las compras de los pases de los argentinos Tadeo Allende y Rocco Ríos Novo. Además, sumó al defensor argentino Facundo Mura, al talentoso David Ayala y a los arqueros Luis Barraza y Dayne St. Clair.

Con De Paul y Luis Suárez como compañeros ideales del capitán Messi, las Garzas tendrán un ataque de lujo con el arribo de Berterame.

Germán Berterame con la camiseta de la selección de México (REUTERS/Eloisa Sánchez)

El club de Monterrey confirmó la transferencia y reconoció la huella que Berterame dejó en la institución. El atacante se incorporó a los Rayados en el Torneo Apertura 2022 y se consolidó rápidamente como una de las piezas clave en el frente ofensivo. Su paso dejó cifras contundentes: 68 goles en 153 partidos oficiales con la camiseta albiazul, distribuidos en distintas competiciones nacionales e internacionales.

Su desempeño lo ubicó como el octavo máximo goleador en la historia de los Rayados. Además, Berterame fue parte importante en la Liga BBVA MX, la Copa de Campeones de la CONCACAF, la Leagues Cup y el Mundial de Clubes de la FIFA. El club destacó que, gracias a su rendimiento, el delantero fue convocado por la selección mexicana para partidos de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Previo a su llegada a México, Berterame debutó profesionalmente en San Lorenzo de Almagro y tuvo una temporada a préstamo con Patronato en Argentina, donde sumó experiencia en el fútbol de su país natal. Su salto al Atlético de San Luis en la Liga MX fue decisivo para su carrera: anotó 31 goles en 93 partidos y ganó protagonismo como uno de los atacantes más efectivos del campeonato, incluso obtuvo el título de máximo goleador en el Torneo Apertura 2022.

Germán Berterame se encuentra a disposición del director técnico Javier Mascherano (REUTERS/Cristian De Marchena)

El salto a la selección nacional llegó tras completar su ciudadanía mexicana en 2024. Desde entonces, sumó ocho partidos y dos goles con el Tri, de esa manera se consolidó como una opción recurrente para futuras convocatorias. El conjunto de Monterrey expresó su gratitud hacia Germán Berterame con un mensaje de despedida: “¡Gracias, Berte, y mucho éxito En la Vida y en la Cancha!”.

Tras perder en su debut de la pretemporada 3-0 ante Alianza Lima, Inter Miami tendrá otros tres amistosos por delante antes del arranque oficial de la temporada. Este sábado el equipo de Masche enfrentará a Atlético Nacional de Colombia (19hs de Argentina) en su segundo amistoso y el sábado siguiente visitará a Barcelona de Guayaquil en Ecuador, para terminar la preparación contra Independiente del Valle de Ecuador el viernes 13 de febrero. La temporada de la MLS comenzará con el choque ante Los Angeles FC el 21 de febrero.