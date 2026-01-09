Quién es la joya con pasado en la selección argentina juvenil que el Inter Miami de Messi anunció como nuevo fichaje

El ex Estudiantes de La Plata David Ayala es nuevo refuerzo del Inter Miami (Foto: Mike Watters-Imagn Images)

Un giro en el mercado de la Major League Soccer se concretó con la llegada de David Ayala al Inter Miami, movimiento que fortalece el plantel del club de cara a las próximas temporadas. El traspaso del mediocampista argentino desde Portland Timbers se cerró por USD 2 millones, con la posibilidad de sumar hasta USD 150.000 adicionales en incentivos, según anunció el elenco de Florida a través de sus canales oficiales.

El conjunto que capitanea Lionel Messi utilizó sus redes sociales para informar la contratación del volante argentino. “Una nueva pieza para el mediocampo. Bienvenido a tu nueva casa, David”, escribió el club en su cuenta de X (antes Twitter). Vale recordar que el combinado rosa fue el último campeón del certamen estadounidense y buscará revalidar el título.

Con 23 años, Ayala ya suma una experiencia notable en la liga estadounidense. Desde su incorporación a Portland Timbers en 2022, el futbolista disputó 98 partidos, marcó cuatro goles y aportó dos asistencias a lo largo de todas las competiciones. Su primera campaña en Oregon incluyó 22 apariciones, consolidándose como pieza habitual en la mitad de la cancha.

El recorrido profesional de Ayala comenzó en Estudiantes de La Plata. Nacido en Berazategui, el mediocampista surgió de las divisiones inferiores del Pincha y debutó profesionalmente en diciembre de 2019, cuando tenía solo 17 años. Esta irrupción lo convirtió en el tercer jugador más joven en estrenarse con la camiseta del elenco platense, donde acumuló 33 presencias en la élite argentina antes de dar el salto a la MLS.

La foto que Ayala se sacó con Messi mientras entrenaba con las juveniles de Argentina: ahora serán compañeros en Inter Miami

En su etapa con Estudiantes, Ayala compartió vestuario con nombres conocidos por la hinchada del Inter Miami. Durante la temporada 2020, jugó junto a Facundo Mura, quien también se sumó recientemente al club estadounidense. Además, coincidió en una ocasión con Javier Mascherano, actual entrenador de Las Garzas, durante la última campaña como futbolista del ex capitán de la selección argentina.

El bagaje internacional de Ayala incluye participaciones destacadas con los seleccionados juveniles de Argentina. Fue parte del equipo que conquistó el Campeonato Sudamericano Sub 17 en 2019 y participó ese mismo año en el Mundial de la categoría en Brasil. En aquella oportunidad, el elenco albiceleste quedó eliminado en octavos de final tras caer frente a Paraguay por 3-2.

En la cita ecuménica, Ayala participó de los cuatro encuentros que disputó el representativo nacional argentino, pero nunca completó los 90 minutos. En total, jugó 771 minutos con la Sub 17, distribuidos en 13 partidos, en los que no convirtió goles ni brindó asistencias, según indican los datos proporcionados por el sitio especializado Transfermarkt.

Ayala durante una práctica en Estudiantes de La Plata con Javier Mascherano como compañero: ahora será su DT

Estudiantes de La Plata vendió un porcentaje del pase de Ayala a inicios del 2022 en un monto que habría rondado los tres millones y medio de dólares según informes de la época, aunque el club no detalló por entonces la transacción. El Pincha todavía retiene un porcentaje de la ficha del talentoso jugador y podría aumentar el monto final de aquella operación ante la posesión también de los derechos de formación.

La operación contempla que el club de Oregon conserve un porcentaje sobre una eventual venta futura de Ayala, siempre y cuando la cifra de traspaso supere un umbral previamente pactado. Esta cláusula podría beneficiar a Portland en caso de una transferencia significativa en el futuro.

Ayala, quien ocupará una plaza bajo la Iniciativa Sub 22 de la MLS, se mantendrá vinculado contractualmente con el Inter Miami hasta el final de la temporada 2026. El refuerzo llega en un momento clave, ya que el club busca robustecer su mediocampo para afrontar los desafíos del próximo año.

El posteo de Inter Miami

Esta modalidad, le permite a los clubes de la MLS contratar hasta tres futbolistas de 22 años o menos con condiciones económicas especialmente atractivas: los salarios pueden ser elevados, pero el impacto en el presupuesto salarial del equipo no se altera. Es preciso recordar que cada equipo tiene un limite para gastar en los sueldos de los jugador, aunque se presenta la ya mencionada salvedad.

Al permitir que las entidades sumen promesas nacionales e internacionales en etapa de formación, la iniciativa busca que los equipos asuman menos riesgos financieros al incorporar o conservar jugadores que todavía no han alcanzado su mejor nivel. Según explicó la MLS al presentar la medida, el objetivo es disminuir las barreras estructurales que limitaban la apuesta por jóvenes y fomentar que los clubes inviertan en su proyección a largo plazo.