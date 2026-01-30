Deportes

Todo lo que hay que saber del sorteo de los playoff de la Champions League: posibles cruces, formato, hora y TV

La Orejona dejó atrás la Fase Liga y este viernes comenzará a palpitar el tramo final rumbo al título. Desde las 8 (hora argentina) con transmisión por la página oficial de la UEFA

¿Quién se llevará el trofeo?
¿Quién se llevará el trofeo? (Crédito: Reuters/Stephane Mahe)

La Fase Liga de la UEFA Champions League ha llegado a su final este miércoles en una dramática definición con 18 partidos en simultáneo, que incluyó la anotación del arquero Anatoliy Trubin para que Benfica sea el último equipo en colarse dentro de los playoff. Esa instancia tendrá a equipos muy poderosos que deberán poner en juego el pasaje a octavos de final, mientras que los ocho primeros de la tabla esquivaron esta ronda previa y ya sacaron su boleto entre los 16 mejores de Europa.

El sorteo para determinar los emparejamientos se realizará este viernes con transmisión en UEFA.com desde las 8 (hora argentina) con los conjuntos que hayan terminado entre el 9° y el 24° lugar. Del 9° al 16° serán cabezas de serie en el bolillero y se medirán con los ocho restantes. Hay cuatro parejas de cuatro rivales de cada uno:

  • 9° y 10° vs. 23° y 24°
  • 11° y 12° vs. 21° y 22°
  • 13° y 14° vs. 19° y 20°
  • 15° y 16° vs. 17° y 18°
Estos son los posibles cruces
Estos son los posibles cruces en el Playoff (Crédito: UEFA)

La gala, que se desarrollará en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza, determinará cómo se repartirán las bolillas. En el primer ejemplo, Real Madrid de España e Inter de Italia ya saben que su rival saldrá de Bodo Glimt de Noruega o Benfica de Portugal y así se achicará la brecha hasta develar los ocho cruces del playoff. Además, el vigente campeón, PSG, intentará revalidar su chapa contra Mónaco o Qarabag para luchar por el segundo título consecutivo. Y el Atlético de Madrid de Simeone se cruzará con Brujas o Galatasaray. Los cabezas de serie resolverán la eliminatoria como locales y no hay restricción para enfrentarse a cuadros del mismo país o con los que se hayan medido en la Fase Liga.

De acá en más, todas las instancias se jugarán a doble partido, salvo la final del 30 de mayo próximo, que será a encuentro único en Budapest, Hungría. Los cruces de ida del playoff tendrán lugar del 17 al 18 de febrero, mientras que las revanchas ocurrirán del 24 al 25 de febrero. Los ocho vencedores completarán los 16 clasificados a octavos y las llaves se sortearán el viernes 27 de febrero.

Los ocho equipos clasificados a octavos de final

  • Arsenal (Inglaterra)
  • Bayern Múnich (Alemania)
  • Liverpool (Inglaterra)
  • Tottenham (Inglaterra)
  • Barcelona (España)
  • Chelsea (Inglaterra)
  • Sporting de Lisboa (Portugal)
  • Manchester City (Inglaterra)

Todos los clasificados al playoff de la Champions

Cabeza de serie

  • Real Madrid (España)
  • Inter (Italia)
  • PSG (Francia)
  • Newcastle (Inglaterra)
  • Juventus (Italia)
  • Atlético de Madrid (España)
  • Atalanta (Italia)
  • Bayer Leverkusen (Alemania)

No cabeza de serie

  • Borussia Dortmund (Alemania)
  • Olympiacos (Grecia)
  • Brujas (Bélgica)
  • Galatasaray (Turquía)
  • Mónaco (Francia)
  • Qarabag (Azerbaiyán)
  • Bodo Glimt (Noruega)
  • Benfica (Portugal)

Así está el cuadro de la Champions League

En octavos podrían darse cruces
En octavos podrían darse cruces atrapantes como Barcelona-PSG, Liverpool-Atlético de Madrid, Manchester City-Real Madrid o Bayern Múnich-Borussia Dortmund (Crédito: UEFA)

A qué hora será el sorteo

8AM - Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 8 horas

7AM - Bolivia y Venezuela

6AM - Colombia, Ecuador, Perú y Miami (EEUU)

12PM - España

Todas las fechas de la Champions League

  • Playoffs: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026
  • Sorteos de octavos, cuartos y semifinales: 27 de febrero
  • Octavos: 10/11 y 17/18 de marzo
  • Cuartos: 7/8 y 14/15 de abril
  • Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo
  • Final: 30 de mayo (Estadio Puskás Aréna, de Budapest)

Así terminó la Fase Liga de la UEFA Champions League

*Los ocho primeros avanzaron a octavos de final

*Del 9° al 24° jugarán un playoff para acceder a octavos

*Del 25° al 36° quedaron eliminados

