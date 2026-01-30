La increíble “atajada escorpión” del arquero rival del Dibu Martínez en la Europa League

El Aston Villa logró una remontada memorable al imponerse por 3-2 ante el Salzburgo en la última jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League, en un encuentro donde la actuación de Emiliano Martínez resultó determinante. Sin embargo, el Dibu no fue el único protagonista del encuentro, ya que el arquero rival protagonizó una “atajada escorpión” involuntaria que se hizo viral.

Fue al minuto de juego: Ollie Watkins armó su remate de derecha desde la puerta del área grande y Alexander Schlager no pudo contener en primera instancia, dejando un rebote que fue capturado por el atacante Harvey Elliott. El 9 conectó frente a la zambullida del guardameta austríaco, que se abalanzó hacia adelante con sus brazos tirando un manotazo sin éxito luego de no poder embolsar. el impulso de sus piernas, que se flexionaron en el momento exacto, lo llevaron a bloquear con su taco lo que era el primer tanto del Aston Villa. Emiliano Buendía se apoderó del nuevo rebote, pero la jugada se diluyó.

A muchos se les vino a la cabeza el famoso “escorpión” que el arquero colombiano René Higuita ensayo en un partido amistoso entre su seleccionado nacional e Inglaterra en Londres en septiembre de 1995. La jugada se produjo cuando Jamie Redknapp, jugador inglés, lanzó un centro al área colombiana. Higuita, en lugar de atrapar el balón de forma convencional, se lanzó hacia adelante y, arqueando su cuerpo, golpeó el balón con los talones por detrás de la espalda. La acción sorprendió tanto a los jugadores como al público y se convirtió en una de las jugadas más recordadas de la historia del fútbol.

El arquero del Salzburgo protagonizó una particular jugada ante Aston Villa (REUTERS/Isabel Infantes)

En el cierre del cotejo en Villa Park, el Aston Villa culminó una inesperada remontada después de estar dos goles abajo. El equipo se encontraba ya clasificado a los octavos, pero necesitaba imponerse para asegurar el liderazgo de grupo. Pese a alcanzar ese objetivo deportivo, la resolución del duelo entre franceses y griegos modificó la tabla.

El Salzburgo golpeó primero y se puso en ventaja a los 32 minutos, tras un error del defensor Tyrone Mings, quien cedió la pelota a Edmund Baidoo. Este asistió a Karim Konaté, cuya definición débil fue corregida por el zaguero Víctor Lindelof en su intento de despejar, convirtiendo en contra de su propia valla. La superioridad del elenco austríaco se mantuvo al inicio del complemento, cuando una acción colectiva derivó en un gol de taco de Moussa Kounfolo Yeo, tras un centro de Kerim Alajbegovic.

La intervención de Emiliano Buendía resultó crucial para resucitar a los locales. El argentino, titular en el mediocampo, tejió junto a Morgan Rogers una jugada que finalizó con un pase filtrado para que el británico descontara. Esta definición requirió de una revisión en el VAR, que finalmente convalidó el tanto. Acto seguido, Buendía salió reemplazado a los 66 minutos.

A partir de ese momento, el Aston Villa se adueñó del trámite. Mings, quien había cometido el error inicial, logró reivindicarse al marcar de cabeza el empate 2-2. En el tramo final, Jamaldeen Jimoh-Aloba selló la victoria con el tercer gol de su equipo. Esta sucesión de jugadas emocionales dejó fuera de la competición al Salzburgo.

El gran protagonista de la noche fue Dibu Martínez. El arquero argentino evitó que la diferencia fuera aún mayor con una doble atajada formidable a los 19 minutos, primero a un potente remate de Soumaïla Diabaté y, en el rebote, a un disparo de Konaté en el área chica. El marplatense intervino además en tres ocasiones determinantes antes del descanso: detuvo un tiro desde el borde del área, tapó un mano a mano a Konaté y anticipó un pase atrás defectuoso de Lucas Digne para frustrar a Baidoo.

El triunfo no fue suficiente para que el conjunto inglés finalizara en la cima de la clasificación, ya que el Lyon superó por 4-2 al PAOK y se adjudicó el primer puesto por diferencia de gol, lo que relegó a los Villanos al segundo lugar con 21 puntos.

Este formato del certamen europeo replica al de la Champions League: los primeros ocho avanzaron en forma directa a los octavos de final, mientras que quienes ocuparon del noveno al vigésimo cuarto puesto deberán jugar una instancia de playoffs a doble partido. Los ubicados a partir del puesto 25 quedaron eliminados de toda competencia europea.

El panorama para el conjunto de Unai Emery no se altera en la competencia continental, pero la atención se traslada de inmediato a la Premier League. El equipo inglés recibirá al Brentford el próximo domingo a las 11:00 (hora argentina), en un cruce relevante para la lucha por el título. El Arsenal comanda la Premier con 50 puntos, seguido por Manchester City y Aston Villa, ambos con 46. Los Gunners visitarán al Leeds United en el primer turno de la fecha 24, mientras que el equipo dirigido por Pep Guardiola se medirá con el Tottenham en Londres a partir de las 13:30 del mismo domingo.