La sensacional doble atajada del Dibu Martínez para la victoria 3-2 del Aston Villa sobre el Salzburgo por la Europa League

En el marco de la última jornada de la fase liga de la UEFA Europa League, Aston Villa revirtió un 2-0 abajo contra el Salzburgo y se impuso 3-2. Uno de los grandes protagonistas del encuentro fue Emiliano Martínez, quien se destacó con varias atajadas importantes. Vale resaltar que los Villanos arribaron al choque en el Villa Park con la clasificación a los octavos de final del certamen asegurado. El argentino Emiliano Buendía fue titular y brindó una asistencia en el cuadro local.

Ante un contexto en el que Unai Emery utilizó un equipo alternativo en el elenco de Birmingham, el elenco austriaco logró imponer las condiciones de juego en la primera etapa, aunque se encontró con un Dibu Martínez imperial. Las intervenciones más espectaculares del arquero de la selección argentina fueron en una misma jugada a los 19 minutos.

Luego de una mala salida del fondo, Salzburgo sacó un ataque directo. Tras una serie de rebotes, Soumaïla Diabaté efectuó un violento remate desde la medialuna del área que el Dibu logró atajar. El rebote cayó en los pies de Karim Konaté, pero el argentino recuperó rápidamente y se lanzó contra la pelota para salvar al Aston Villa en una doble atajada sensacional.

*El resumen del encuentro entre Aston Villa y Salzburgo

Los visitantes se adelantaron en el marcador a los 32 minutos. Tyrone Mings cometió un error garrafal dentro de su propia área y le regaló el balón a Edmund Baidoo. Este se la pasó a Konaté, quien definió sin precisión, pero el defensor Víctor Lindelof, en su intento desesperado por despejar la pelota, terminó concretando el gol a favor del Salzburgo.

El equipo dirigido por Thomas Letsch siguió dominando el trámite en Inglaterra, al punto de que el Dibu Martínez mantuvo al Aston Villa en partido con tres intervenciones antes del cierre de la primera etapa. La primera fue una firme respuesta ante un remate desde la frontal del área, mientras que un minuto después le tapó un mano a mano a Konaté, quien intentó gambetearlo. Antes del final del primer tiempo, Lucas Digne dejó un pase atrás corto y el arquero argentino achicó a tiempo para despejar la arremetida de Edmund Baidoo.

La tónica se mantuvo en el complemento y el Salzburgo aumentó la ventaja con un golazo de Moussa Kounfolo Yeo. Tras un centro al medio por parte de Kerim Alajbegovic, el atacante de Mali definió de taco dentro del área chica para vencer la resistencia del Dibu Martínez.

*El inédito error de la defensa del Aston Villa en el 1-0 del Salzburgo

Aston Villa volvió a meterse en el partido gracias a una buena intervención de Emiliano Buendía con Morgan Rogers. Ambos lograron tejer una notable jugada asociativa que terminó con el argentino habilitando al británico dentro del área. Este sacó un remate rasante que, luego de una revisión en el VAR, se convalidó como el descuento. No obstante, el volante albiceleste fue reemplazado inmediatamente a los 66 minutos.

El elenco de Unai Emery se fortaleció después del gol y, pese a que el Dibu Martínez tuvo que aparecer con algunas intervenciones menores, acorraló al cuadro visitante. Con este panorama, Tyrone Mings se redimió de su error en el primer tanto del Salzburgo y convirtió el empate 2-2 de cabeza.

El punto de inflexión que marcaron los dos goles fue tan grande que, antes del final del encuentro, Aston Villa se adelantó en el marcador gracias a la conversión de Jamaldeen Jimoh-Aloba, quien puso el 3-2 final.

Emiliano Martínez fue vital para la victoria del Aston Villa con atajadas fundamentales cuando el desarrollo del encuentro era adverso (REUTERS/Isabel Infantes)

Aston Villa llegó a la última fecha de la fase liga del certamen internacional con el boleto a los octavos de final en el bolsillo. Sin embargo, precisaba de una victoria para quedar como el líder de la tabla. Pese a que cumplió con su cometido, el Lyon de Francia venció por 4-2 al PAOK, en un emotivo encuentro por los siete hinchas fallecidos del cuadro griego, y se quedó con la cima por diferencia de gol. Así las cosas, los Villanos terminaron segundos con 21 unidades. La derrota dejó al Salzburgo afuera de la competición.

Vale recordar que el formato de la Europa League es idéntico al de la Champions: los ocho primeros acceden directamente a octavos de final, los ubicados entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto disputan una ronda de playoffs a doble partido, y del puesto 25 en adelante quedan eliminados de toda competencia europea.

La agenda del Aston Villa seguirá con actividad correspondiente a la Premier League: el próximo domingo desde las 11:00 (hora argentina) recibirá al Brentford en condición de local. Este encuentro será clave para la pelea por el título.

Arsenal lidera el certamen británico con 50 unidades, mientras que el Manchester City y el Aston Villa lo siguen con 46 puntos. Uno de los condimentos especiales que tendrá la fecha 24 de la Premier es que los Gunners serán los primeros en jugar: visitarán el sábado a partir de las 12:00 al Leeds United. Por su parte, el cuadro de Pep Guardiola se enfrentará al Tottenham en Londres después de sus rivales, ya que el duelo dará inicio a las 13:30 del domingo.