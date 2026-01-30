Deportes

Claudio Úbeda pondría de titulares a los dos refuerzos de Boca Juniors ante Newell’s: la posible formación

Santiago Ascacíbar y Ángel Romero irían de arranque ante la Lepra el domingo

Guardar
Santiago Ascacíbar y Ángel Romero
Santiago Ascacíbar y Ángel Romero serían titulares ante Newell's

Boca Juniors recibió un duro golpe en La Plata ante Estudiantes y ahora buscará recuperarse en la Bombonera, donde debutó con triunfo ante Deportivo Riestra en la Zona A del Apertura 2026. Su próximo compromiso será contra Newell’s, este domingo a partir de las 19:15, cita en la que Claudio Úbeda incluiría desde el arranque a los dos refuerzos que arribaron en este mercado de pases: Santiago Ascacíbar y Ángel Romero.

Las urgencias que se generaron por las lesiones en el plantel casi obligaron al cuerpo técnico a apelar a sus nuevas caras aun con pocos entrenamientos encima. Los fichajes se concretaron la semana pasada, pero el DT xeneize pondría al ex mediocampista del Pincha y el ex delantero de Corinthians desde el minuto cero ante la Lepra. Vale mencionar que Boca perdió a Rodrigo Battaglia (se operará un tendón de Aquiles la semana que viene) y también espera las recuperaciones de sus atacantes Edinson Cavani (podría concentrar el domingo), Milton Giménez, Miguel Merentiel, Lucas Janson, Alan Velasco y Carlos Palacios.

Estas bajas le abrieron las puertas a futbolistas jóvenes como Iker Zufiarurre (titular contra Estudiantes), Gonzalo Gelini y Tomás Aranda (debutaron en el segundo tiempo), además de concederle protagonismo nuevamente a otros como Kevin Zenón. Con Exequiel Zeballos marcando presencia de entrada, Úbeda no dispone de muchas más alternativas en la faz ofensiva y por eso optaría por darle rodaje al paraguayo Romero como centrodelantero. En tanto, Ascacíbar ocuparía el lugar del chileno Williams Alarcón, de discreta tarea ante el León. No serían las únicas modificaciones.

Claudio Úbeda ya tendría el
Claudio Úbeda ya tendría el once para recibir a Newell's

El Sifón ya había anticipado algo en su última conferencia de prensa: “Ojalá que algunos de los titulares puedan estar el domingo. Veremos cómo evolucionan en estos días y cómo responde Romero a la posibilidad de que también él ocupe ese lugar. Hablamos con él y Santiago. Esperamos poder contar con los dos para el próximo partido”. Además, respecto a la seguidilla de bajas, declaró: “Tenemos que encontrar soluciones rápidas e intentar que la evolución de los lesionados sea lo más acelerada posible para contar con todos lo antes posible porque también es un puesto súper importante”.

Tomando como referencia la caída 2-1 en La Plata, el otro futbolista que reaparecería es Ander Herrera, quien había sido inicial ante Riestra y apareció en el complemento en la visita a Estudiantes. El vasco tiene chances de quitarle la plaza a Tomás Belmonte en el mediocampo. Si todos estos cambios se confirman, el once de Boca iría con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Kevin Zenón, Ángel Romero y Exequiel Zeballos.

Vale mencionar que el Xeneize cedió a Valentino Simoni, goleador de la Reserva, a Gimnasia de Mendoza. También se desprendió de otros atacantes como Norberto Briasco (Barracas Central) e Ignacio Rodríguez (Atlanta), mientras que Nicolás Orsini continúa entrenando apartado del plantel profesional (tiene posibilidades de ser prestado a Central Córdoba de Santiago del Estero).

Boca contrató a Romero luego de quedar en libertad de acción y desembolsó 3.200.000 dólares por el 80% del pase de Ascacíbar (además, le cedió por un año a Estudiantes a Brian Aguirre). Todavía no existen certezas de que Juan Román Riquelme vaya por otro nombre en el mercado de pases, aunque no se descarta que arribe otro mediocampista y/o un nuevo extremo o centrodelantero.

LOS LESIONADOS EN BOCA JUNIORS

  • Edinson Cavani (lumbalgia)
  • Rodrigo Battaglia (será operado por un sobrehueso en el tendón de Aquiles)
  • Milton Giménez (pubalgia)
  • Miguel Merentiel (distensión grado 1 en sóleo derecho)
  • Alan Velasco (esguince de rodilla izquierda)
  • Lucas Janson (distensión grado 2 en el abdomen)

Temas Relacionados

NewellsBoca JuniorsSantiago AscacíbarÁngel RomeroLiga ProfesionalTorneo Apertura 2026Claudio Úbeda

Últimas Noticias

Los arqueros que marcarron goles en la Champions League

Anatoliy Trubin sorprendió al marcar un agónico gol clave que le dio la clasificación al Benfica a los playoffs. A su vez, inscribió su nombre en una lista adonde solo se encuentran unos pocos

Los arqueros que marcarron goles

La pesada broma que le costó una millonada a Paul Gascoigne: “Me obligó a comprarle uno nuevo”

Una travesura en el vestuario del Rangers terminó con una sanción inesperada, marcando así uno de los episodios más recordados y costosos en su carrera profesional

La pesada broma que le

El show de Djokovic tras avanzar a la final del Australian Open: qué le dijo a Sinner, la broma a Alcaraz y la videollamada con Del Potro

El tenista serbio se impuso en cinco sets ante el italiano y ahora definirá el título frente al español Carlos Alcaraz

El show de Djokovic tras

Novak Djokovic derrotó a Jannik Sinner en un vibrante partido y se clasificó a la final del Abierto de Australia

El serbio se impuso en cinco sets y ahora definirá el título frente al español Carlos Alcaraz

Novak Djokovic derrotó a Jannik

Sonríe Marcelo Gallardo: Kendry Páez se realiza la revisión médica y se convertirá en el cuarto refuerzo de River Plate

El habilidoso futbolista ecuatoriano arribó a Buenos Aires para firmar su vínculo con el Millonario. Su pase pertenece al Chelsea de Inglaterra

Sonríe Marcelo Gallardo: Kendry Páez
DEPORTES
Los arqueros que marcarron goles

Los arqueros que marcarron goles en la Champions League

La pesada broma que le costó una millonada a Paul Gascoigne: “Me obligó a comprarle uno nuevo”

El show de Djokovic tras avanzar a la final del Australian Open: qué le dijo a Sinner, la broma a Alcaraz y la videollamada con Del Potro

Novak Djokovic derrotó a Jannik Sinner en un vibrante partido y se clasificó a la final del Abierto de Australia

Sonríe Marcelo Gallardo: Kendry Páez se realiza la revisión médica y se convertirá en el cuarto refuerzo de River Plate

TELESHOW
Julieta Díaz recordó su breve

Julieta Díaz recordó su breve romance con Luciano Castro y contó por qué no duró la relación

La romántica declaración de Marcos Giles a Ángela Torres que terminó en un beso ante una multitud

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para sus programas en Mar del Plata

El video de Fito Páez y Sofía Gala a pura complicidad que reavivó los rumores de romance

Cecilia Roth sufrió un accidente durante las grabaciones de la serie de Moria Casán: “La tuvieron que coser”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump advirtió al régimen

Donald Trump advirtió al régimen de Irán que la negociación tiene un límite: “Ya veremos qué ocurre”

Descubren joyas reales ocultas por el avance nazi durante la Segunda Guerra Mundial

La ONU denunció restricciones de los hutíes que paralizan la ayuda en Yemen

Los arqueros que marcarron goles en la Champions League

El gobierno salvadoreño apuesta por el desarrollo integral de Sonsonate Norte