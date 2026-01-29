Deportes

10 frases de Úbeda: el “descontrol” de Boca tras la caída con Estudiantes y cuándo debutarán Ángel Romero y Santiago Ascacíbar

El entrenador dialogó en conferencia de prensa después del traspié en La Plata

Claudio Úbeda usó tres de los cinco cambios permitidos y eligió los ingresos de Ander Herrera, Gonzalo Gelini y Tomás Aranda. Estos dos últimos hicieron su estreno en Primera División (Crédito: Fotobaires)

Boca Juniors tuvo una noche para el olvido en UNO y cayó 2-1 contra Estudiantes en La Plata por la segunda jornada de la Zona A del Torneo Apertura. La visita tuvo muchos puntos bajos, entre los que resaltó el flojo nivel de Ayrton Costa, luego de que el zaguero central saliera en la foto de los dos goles convertidos por Santiago Núñez y Leandro González Pírez. Al término del encuentro, el entrenador Claudio Úbeda se refirió a la presentación de sus dirigidos y dejó varias definiciones en conferencia de prensa.

Uno de los pasajes más importantes de Úbeda ocurrió a la hora de referirse a la débil marca del equipo en la pelota parada, de donde vinieron los únicos dos tantos: “Trabajar la trabajamos. Así como también tenemos juego ofensivo aéreo como virtud y hemos hecho muchos goles así, de la misma manera trabajamos la faceta defensiva. Hay veces que son virtudes del rival o, en definitiva, algún error que cometemos nosotros”.

Ojalá que haya sido solo un mal partido. La diferencia en los goles que hizo Estudiantes fue eso: el fútbol es virtud del rival que te supera por una jugada extraordinaria o errores propios. En este caso, cometimos errores y, a causa de eso, vinieron los goles”, agregó el ex ayudante de campo de Miguel Ángel Russo.

A continuación, el director técnico descreyó de que Boca “haya sido superado físicamente” por su rival. “No sé si fuimos superados en los primeros 75 minutos. Creo que los primeros 25 minutos fueron mucho más parejos. Tuvimos posesión de pelota, no sé si generación de muchas posibilidades, pero sí control. Es algo que tenemos que corregir de manera urgente”, señaló.

*El resumen del partido.

Por otro lado, valoró la rebeldía de los jugadores: “En la etapa final demostramos carácter para buscar el partido y poder empatar. Lamentablemente, no lo logramos. Tuvimos más posesión, pero creo que el fútbol argentino no te permite cometer errores. Y en este partido tuvimos algunos errores que derivaron en la derrota”.

Además, Claudio Úbeda habló de la posible vuelta de Edinson Cavani, Milton Giménez o Miguel Merentiel para ser la carta ofensiva del equipo, aunque tampoco descartó probar en esa posición a Ángel Romero: “Ojalá que algunos de los titulares puedan estar el domingo. Veremos cómo evolucionan en estos días y cómo responde Romero a la posibilidad de que también él ocupe ese lugar”.

En este sentido, se mostró optimista para contar con Romero y Santiago Ascacíbar en el siguiente duelo contra Newell’s: “Ojalá que puedan estar lo más pronto posible. Ángel estuvo en dos entrenamientos con nosotros desde que llegó. Esperemos que se pueda poner rápido a punto para que lo podamos usar y tenerlo presente. Su llegada es muy prematura. Hablamos con él y Santiago. Esperamos poder contar con los dos para el próximo partido”.

En consonancia, Úbeda aseguró que le “preocupa” tener a todos los centrodelanteros lesionados: “Tenemos que encontrar soluciones rápidas e intentar que la evolución de los lesionados sea lo más acelerada posible para contar con todos lo antes posible porque también es un puesto súper importante”.

Boca venía de ganarle a Riestra en el debut del Torneo Apertura (Créditos: Fotobaires)

Por último, se refirió a la reacción negativa de sus jugadores tras el 0-1 de Estudiantes y el ingreso de dos juveniles que debutaron en Primera, Gonzalo Gelini y Tomás Aranda: “Después del primer gol hubo algunos momentos que el equipo tenía las ansias de buscar el empate y tuvo un poco de descontrol. Con respecto a los chicos, entraron bien, todos. Iker (Zufiaurre) también lo hizo desde el comienzo. Inyectaron cosas positivas. Es difícil para los chicos entrar en partidos tan calientes, cuando uno va perdiendo. Hay que valorarlo mucho. Lo pensé mucho antes de ponerlos porque normalmente, cuando perdés un partido, a veces es contraproducente cargarle la responsabilidad a los chicos, pero lo asumieron y lo que les tocó hacer, lo hicieron bien. Dentro de la sensación de tristeza por haber perdido el partido, hay algunas cosas buenas que nos llevamos con respecto a los chicos que nos sirven para lo que viene por delante”.

Boca Juniors quedó en la séptima colocación de la Zona A, aunque podría terminar fuera de los ocho primeros porque todavía deben jugar su partido Defensa y Justicia, Unión y Deportivo Riestra. Tiene que dar vuelta la página con rapidez porque el domingo enfrentará a la Lepra desde las 19:15 en La Bombonera por la tercera fecha.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura

