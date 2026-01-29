Tensión con la llegada de Pipa Benedetto a Ecuador: el caótico cruce con los aficionados del Barcelona y un fuerte pedido

El delantero argentino de último paso por Newell's sufrió un recibimiento caótico en su nuevo club.

La llegada de Darío Benedetto a Barcelona de Guayaquil representa algo más que un nuevo fichaje para el club ecuatoriano: desde su desembarco, la presión y la apuesta que significa su contratación se hicieron notorias. Apenas tocó suelo en Guayaquil, el delantero argentino de 35 años se topó de inmediato con un entorno demandante y con expectativas muy claras. Varios responsables del club, junto al propio entrenador César Farías, han apostado a que el ex goleador de Boca Juniors y América de México sea la figura que ayude a Barcelona a obtener resultados concretos, en especial en el reto más inmediato: la fase previa de la Copa Libertadores, que enfrentará al equipo ante Argentinos Juniors y, eventualmente, contra el ganador de Botafogo y Nacional de Potosí por un lugar en la fase de grupos.

La efervescencia fue palpable desde el primer minuto en Ecuador. A la salida del aeropuerto, Benedetto fue rodeado por hinchas que, más que un recibimiento cálido, le exigieron entrega y resultados. En medio de cánticos y reclamos, el pedido principal no dejó margen a la interpretación: “Queremos campeonato, no que roben la plata”, gritaron los aficionados. En otro momento, uno de los seguidores se acercó y le reclamó: “Queremos huevos, loco, no que se vengan a llevar la plata”. En ese cruce de alta tensión, incluso se viralizó un video donde Benedetto intentó alejarse de un hincha que lo sujetó del brazo, aunque terminó escuchando parte de sus reclamos antes de continuar su camino hacia el vehículo dispuesto por el club.

Darío Benedetto viene de tener un breve e irregular paso por Newell's Old Boys

La presión de la hinchada se explica en parte por la reciente trayectoria de Benedetto, marcada por una notoria escasez de goles y minutos en el campo. El atacante suma 166 goles a lo largo de su carrera, pero su última anotación data de febrero de 2024, cuando vestía la camiseta de Boca Juniors ante Tigre por la Copa de la Liga. Desde entonces, acumuló 36 partidos distribuidos entre Boca Juniors, Querétaro, Olimpia y Newell’s, sin poder sumar nuevos goles. Además, durante la temporada 2025 entre Olimpia y Newell’s, el argentino jugó 21 partidos y aportó apenas una asistencia en un total de 1.080 minutos dentro del campo.

El propio jugador reconoció el desafío que representa su contexto. “Barcelona es el club más grande del Ecuador, por eso no me costó nada aceptar. Voy a entregarlo todo por esta camiseta”, afirmó Benedetto ante los medios presentes en el aeropuerto. Más tarde, ahondó en los motivos de su traslado: “Si bien no quería salir de Buenos Aires porque quería estar cerca de mis hijos, cuando se trata de un club grande a uno le llama la atención y por eso estoy acá. Estoy muy feliz, con mucho entusiasmo e ilusión para arrancar”. Respecto al factor técnico en su llegada, el vínculo con César Farías resultó determinante. “Me gusta mucho la manera que tiene. Él sabe el aprecio que le tengo y quiero demostrarle dentro de la cancha que no se equivocó”, añadió el delantero.

Las dudas sobre su estado físico se disiparon pronto. Hasta el momento, no se presentó ningún reporte de lesión, lo que permite anticipar que Benedetto podrá incorporarse de inmediato a los entrenamientos y podría debutar en la Noche Amarilla, prevista para el 31 de enero. Su contrato con Barcelona se extiende hasta el final de la temporada 2026, un periodo en el que el club deposita esperanzas en revertir su sequía y aportar la cuota de gol necesaria para conquistar títulos. Mientras tanto, el delantero deberá sobreponerse a una larga serie de lesiones, polémicas y dificultades recientes, que incluyeron molestias musculares durante su paso por Newell’s y conflictos internos que lo distanciaron de su mejor nivel.

El mensaje de la afición, unánime y reiterado, configuró desde el primer instante el marco de exigencia que acompañará a Darío Benedetto en esta nueva etapa en el fútbol ecuatoriano.