Las particulares reacciones de Santiago Ascacíbar frente a los goles de Estudiantes y Boca en un palco

La reacción de Ascacíbar a los goles de Estudiantes y Boca

Tomó la decisión de acompañar a la delegación y no fue bien recibido. En realidad, no viajó con el micro de sus compañeros y lo hizo por su cuenta, pero se encontró allí en el estadio. “El que no salta, es un traidor”, coreó la gente de Estudiantes de La Plata en referencia a su ex jugador, capitán y símbolo. La transferencia de Santiago Ascacíbar a Boca Juniors generó un debate interno entre los hinchas del Pincha, que ayer se dieron el gusto de derrotar 2-1 al Xeneize en Uno. Allí estuvo presente el Rusito, al que se lo vio junto a otros futbolistas boquenses que no estuvieron en cancha: tuvo particulares reacciones ante los goles.

Ascacíbar se acomodó en un palco del estadio Jorge Luis Hirschi al lado de Miguel Merentiel, Lucas Janson y Camilo Rey Domenech, acompañados por un escolta de seguridad del plantel de Boca. Entre empanadas y mate, fueron comentando lo que acontecía en un campo de juego que el Ruso conoce como la palma de su mano. Infobae ya había informado de antemano que no iba a ser considerado para este encuentro, pero sí para el que viene ante Newell’s (domingo 19:15).

El primer tanto fue a los 28 minutos del primer tiempo: Gastón Benedetti la pinchó al segundo palo para un Santiago Núñez que le ganó la posición a Ayrton Costa y casi que se llevó la pelota por delante para batir el arco de Agustín Marchesín. Las cámaras de ESPN le hicieron un seguimiento a Ascacíbar, que tenía las dos manos tapando su boca para que no se entendiera lo que iba hablando con Merentiel. “¡Gol!”, atinó a exclamar el 5 cuando la pelota ingresó al arco de su ex equipo. E inmediatamente compartió un improperio: “La c… de su madre”. Merentiel, a su lado, ni se inmutó.

A los 39 de la etapa inicial, Leandro González Pirez amplió la ventaja para un Estudiantes que quedó con campo abierto para convertirle uno o dos tantos más a un adversario que quedó muy tocado en lo anímico y parecía que podía ser goleado. Sin embargo, llegó la reacción por medio del descuento de Exequiel Zeballos, a poco del final, la brecha se achicó y el dueño de casa casi terminó pidiendo la hora porque Boca se volcó al ataque en busca de un empate agónico que finalmente no llegó.

A los 36 de la segunda parte, Lautaro Blanco desbordó por izquierda, pinchó la pelota al segundo palo para la aparición del debutante Gonzalo Gelini, quien la bajó de cabeza a la boca del arco y encontró bien ubicado a un Changuito Zeballos que solamente tuvo que empujarla. Las cámaras, otra vez, capturaron a Ascacíbar: el Ruso gritó el gol de forma escueta y ensayó un aplauso. Acto seguido, arengó por lo bajo: “Dale, dale”, mientras Merentiel alzaba los puños y hacía ruido con sus palmas. Por detrás, la seguridad. No obstante, el equipo de Claudio Úbeda, tuvo que resignarse frente a la derrota.

En conferencia de prensa, el DT de Boca fue optimista respecto a la chance de contar con Ascacíbar y el otro refuerzo, Ángel Romero, en lo próximo: “Ojalá que puedan estar lo más pronto posible. Ángel estuvo en dos entrenamientos con nosotros desde que llegó. Hablamos con él y Santiago. Esperamos poder contar con los dos para el próximo partido”.

Boca desembolsó 3.200.000 dólares por el 80% del pase de Santiago Ascacíbar a Estudiantes (firmó por cuatro años en la Ribera). Además, el Xeneize le cedió por un año a Brian Aguirre, por quien el Pincha tendrá una opción de compra que supera los 5 millones de dólares por el 80% de su ficha. Ambos equipos disputarán una nueva edición de la Copa Libertadores este año.