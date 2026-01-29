Deportes

Las particulares reacciones de Santiago Ascacíbar frente a los goles de Estudiantes y Boca en un palco

El flamante refuerzo xeneize estuvo presente en el duelo en La Plata entre su ex y actual equipo

La reacción de Ascacíbar a los goles de Estudiantes y Boca

Tomó la decisión de acompañar a la delegación y no fue bien recibido. En realidad, no viajó con el micro de sus compañeros y lo hizo por su cuenta, pero se encontró allí en el estadio. “El que no salta, es un traidor”, coreó la gente de Estudiantes de La Plata en referencia a su ex jugador, capitán y símbolo. La transferencia de Santiago Ascacíbar a Boca Juniors generó un debate interno entre los hinchas del Pincha, que ayer se dieron el gusto de derrotar 2-1 al Xeneize en Uno. Allí estuvo presente el Rusito, al que se lo vio junto a otros futbolistas boquenses que no estuvieron en cancha: tuvo particulares reacciones ante los goles.

Ascacíbar se acomodó en un palco del estadio Jorge Luis Hirschi al lado de Miguel Merentiel, Lucas Janson y Camilo Rey Domenech, acompañados por un escolta de seguridad del plantel de Boca. Entre empanadas y mate, fueron comentando lo que acontecía en un campo de juego que el Ruso conoce como la palma de su mano. Infobae ya había informado de antemano que no iba a ser considerado para este encuentro, pero sí para el que viene ante Newell’s (domingo 19:15).

El primer tanto fue a los 28 minutos del primer tiempo: Gastón Benedetti la pinchó al segundo palo para un Santiago Núñez que le ganó la posición a Ayrton Costa y casi que se llevó la pelota por delante para batir el arco de Agustín Marchesín. Las cámaras de ESPN le hicieron un seguimiento a Ascacíbar, que tenía las dos manos tapando su boca para que no se entendiera lo que iba hablando con Merentiel. “¡Gol!”, atinó a exclamar el 5 cuando la pelota ingresó al arco de su ex equipo. E inmediatamente compartió un improperio: “La c… de su madre”. Merentiel, a su lado, ni se inmutó.

A los 39 de la etapa inicial, Leandro González Pirez amplió la ventaja para un Estudiantes que quedó con campo abierto para convertirle uno o dos tantos más a un adversario que quedó muy tocado en lo anímico y parecía que podía ser goleado. Sin embargo, llegó la reacción por medio del descuento de Exequiel Zeballos, a poco del final, la brecha se achicó y el dueño de casa casi terminó pidiendo la hora porque Boca se volcó al ataque en busca de un empate agónico que finalmente no llegó.

A los 36 de la segunda parte, Lautaro Blanco desbordó por izquierda, pinchó la pelota al segundo palo para la aparición del debutante Gonzalo Gelini, quien la bajó de cabeza a la boca del arco y encontró bien ubicado a un Changuito Zeballos que solamente tuvo que empujarla. Las cámaras, otra vez, capturaron a Ascacíbar: el Ruso gritó el gol de forma escueta y ensayó un aplauso. Acto seguido, arengó por lo bajo: “Dale, dale”, mientras Merentiel alzaba los puños y hacía ruido con sus palmas. Por detrás, la seguridad. No obstante, el equipo de Claudio Úbeda, tuvo que resignarse frente a la derrota.

En conferencia de prensa, el DT de Boca fue optimista respecto a la chance de contar con Ascacíbar y el otro refuerzo, Ángel Romero, en lo próximo: “Ojalá que puedan estar lo más pronto posible. Ángel estuvo en dos entrenamientos con nosotros desde que llegó. Hablamos con él y Santiago. Esperamos poder contar con los dos para el próximo partido”.

Boca desembolsó 3.200.000 dólares por el 80% del pase de Santiago Ascacíbar a Estudiantes (firmó por cuatro años en la Ribera). Además, el Xeneize le cedió por un año a Brian Aguirre, por quien el Pincha tendrá una opción de compra que supera los 5 millones de dólares por el 80% de su ficha. Ambos equipos disputarán una nueva edición de la Copa Libertadores este año.

La respuesta de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso tras los silbidos de los hinchas de Racing: “La única verdad es la que vivís en la calle”

“No me hagas muecas”: el tenso cruce de Eduardo Domínguez con un periodista por Marcos Rojo y la férrea defensa a Santiago Ascacibar

Flamengo rompió el mercado y concretó el fichaje más caro de la historia del fútbol Sudamericano

La historia del día que Sir Alex Ferguson se enfureció con David Beckham y le pateó un botín a la cara: “Un accidente”

Cómo es el proyecto internacional de fotógrafas que registra el fútbol desde una mirada feminista, situada y colectiva

Benjamín Vicuña contó la llamativa colección que mantuvo hasta los 20 años: “Tenía una fascinación”

El exigente desafío del alfajor en MasterChef Celebrity: recetas y secretos de la gran delicia argentina

Nancy Anka emociona en Carlos Paz con Íntimo, un show que invita a viajar por su vida y su música

Relax, playa y cariño: así fue el día de Andrés Calamaro y Natalí Franco en Punta del Este

William Fichtner en Talamasca: “Jasper es una persona que se sienta paciente y hace lo necesario para llegar a donde quiere”

China ejecutó a 11 acusados formar una red de estafas cibernéticas

¿Por qué los museos de Viena son los más caros del mundo?

Taiwán realizó ejercicios navales para ajustar su preparación ante una posible invasión marítima china

La Lucila del Mar: un turista molestó a un lobo marino y desató polémica en las redes sociales

De Panamá a un tribunal federal: el falso piloto acusado de volar gratis durante años