La agenda del jueves en el Torneo Apertura 2026: así se completará la segunda fecha del campeonato

La segunda fecha del Torneo Apertura 2026 se completará hoy con cinco interesantes encuentros. Levantarán el telón Riestra y Defensa y Justicia en el Bajo Flores (17:00). Luego habrá actividad compartida, desde las 19:15, con Belgrano-Tigre en Córdoba y Lanús-Unión en el sur del Gran Buenos Aires. Cerrarán la acción Sarmiento-Banfield en Junín y Estudiantes de Río Cuarto-Argentinos Juniors en Córdoba (ambos desde las 21:30).

DEPORTIVO RIESTRA-DEFENSA Y JUSTICIA

Riestra y Defensa irán por su primera victoria en el certamen luego de haber quedado en cero en el debut. El Malevo cayó 1-0 con Boca en la Bombonera, mientras que el Halcón de Florencio Varela no pasó de la igualdad sin goles ante Aldosivi en Mar del Plata. Buscarán cortar con la sequía de tantos esta tarde en el Bajo Flores para acomodarse en la Zona A del torneo.

Probables formaciones:

Riestra: Ignacio Arce; Pedro Ramírez, Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Mariano Bracamonte; Antony Alonso, Nicolás Watson, Pablo Monje, Jonatan Goitía; y Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez

Defensa: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez; Ayrton Portillo, Julián López, Santiago Sosa, Elías Pereyra; Rubén Botta, Juan Miritello y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso

Estadio: Guillermo Laza

Hora: 17.00

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Televisará: TNT Sports

BELGRANO-TIGRE

El Pirata, que dio el gran batacazo de la fecha pasada al darle vuelta el partido sobre la hora al Central de Ángel Di María, ahora pretende revalidar ese triunfo con otro en casa. Sin embargo, el Matador llega envalentonado porque también sumó de a tres en Victoria ante Estudiantes de Río Cuarto, el otro elenco cordobés de la Zona B del certamen.

Probables formaciones:

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Federico Ricca; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Santiago Longo, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski

Tigre: Felipe Zenobbio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalín Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove

Estadio: Julio César Villagra

Hora: 19:15

Árbitro: Andrés Merlos

Televisará: ESPN Premium

LANÚS-UNIÓN DE SANTA FE

El campeón de la Sudamericana derrotó como visitante a San Lorenzo y ahora pretende repetir ante su público frente a un Unión que intentará, de mínima, mantener el invicto en un campeonato que lo vio arrancar con un empate sin goles contra Platense en Santa Fe. Será otro examen para Lanús, que el mes que viene se medirá frente al Flamengo por la Recopa Sudamericana.

Probables formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Franco Fragapane; Agustín Colazo y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón

Estadio: Néstor Díaz Pérez - Ciudad de Lanús

Hora: 19.15

Árbitro: Fernando Espinoza

Televisará: TNT Sports

SARMIENTO-BANFIELD

Sarmiento necesita recuperarse de la caída ante Argentinos Juniors en La Paternal e intentará hacerlo en Junín contra un Banfield que no consiguió sellar el triunfo frente a Huracán, que le empató sobre la hora en la primera jornada. Será una final anticipada por la permanencia, ya que ambos conjuntos están hundidos en la tabla de promedios, en la que descenderá el último.

Probables formaciones:

Sarmiento: Javier Burrai; Juan Manuel Cabrera, Renzo Orihuela, Gastón Arturia, Yair Arismendi; Jhon Rentería, Manuel García, Cristian Zabala, Santiago Salle; Junior Marabel y Diego Churín. DT: Facundo Sava

Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Víttor, Nicolás Meridiano; Santiago López, Lucas Palavecino, Lautaro Ríos, Tomás Adoryan, Ignacio Abraham; Bruno Sepúlveda y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio

Estadio: Eva Perón

Hora: 21.30

Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy

Televisará: ESPN Premium

ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO-ARGENTINOS JUNIORS

Estudiantes de Río Cuarto debutará en Primera como local y quiere que la fiesta sea completa. Sin embargo, enfrentará a uno de los rivales mejor trabajados de los últimos tiempos: Argentinos Juniors. El Bicho de La Paternal sufrió un duro golpe al ser eliminado por Midland en 32avos de final de Copa Argentina, pero comenzó con el pie derecho al vencer a Sarmiento y ahora quiere subirse a lo más alto.

Probables formaciones:

Estudiantes: Renzo Bacchia; Matías Ruiz Díaz, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda y Tobías Ostchega; Mauro Valiente, Alejandro Cabrera, Tomás González, Gabriel Alanís; Mateo Bajamich y Nicolás Talpone. DT: Iván Delfino

Argentinos: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Tobías Ramírez, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Lautaro Giaccone, Alan Lescano, Diego Porcel; y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez

Estadio: Antonio Candini

Hora: 21.30

Árbitro: Jorge Baliño

Televisará: TNT Sports