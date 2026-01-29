El emotivo minuto de silencio y los conmovedores homenajes por el fatal accidente en el que murieron 7 fanáticos del PAOK de Grecia

Las muertes de los siete aficionados del PAOK en el accidente vial ocurrido en Rumania provocaron un profundo impacto en Grecia y en el panorama futbolístico europeo. Mientras la investigación oficial del siniestro avanza, los homenajes a las víctimas adquirieron una dimensión internacional. En el marco del encuentro contra el Lyon por la última jornada de la Europa League, se vivió un emotivo homenaje en el Groupama Stadium de Francia.

Después de la decisión del equipo griego y de sus hinchas de regresar al país tras el fallecimiento de los aficionados del club en Rumania, la tribuna en la que se iban a ubicar en el estadio del Lyon permaneció completamente vacía. No obstante, los pocos hinchas que ya se encontraban en Francia colgaron una bandera para homenajear a sus compañeros antes de retirarse. Según informó el portal local Protothema, esta lleva grabada la frase de “¡Cielos, hermanos!”. En dicho lugar también posó una corona de flores.

Ambos equipos se presentaron en el terreno de juego con un brazalete negro. “El dolor no tiene color, descansen en paz”, señaló una bandera que desplegaron los hinchas del Lyon. Además, los jugadores del PAOK posaron con una camiseta en honor a las siete personas que perdieron la vida. Al mismo tiempo, como lo indicó la UEFA previamente, hubo un emotivo minuto de silencio que fue respetado por todo el estadio. Incluso, los aficionados locales prendieron siete bengalas y levantaron sus bufandas características en su honor.

"El dolor no tiene colores, descansa en paz", la bandera de los hinchas del Lyon durante el minuto de silencio (AP Photo/Laurent Cipriani)

“Se guardará un momento de silencio en los partidos de la UEFA Europa League de esta noche en Lyon y Atenas en memoria de los aficionados del PAOK que perdieron trágicamente la vida. Además, los jugadores que asistirán al partido entre el LOSC Lille y el SC Freiburg se unirán a un aplauso en honor a las víctimas”, comunicó oficialmente la UEFA.

Vale destacar que horas antes del inicio del partido, los hinchas del PAOK se juntaron para rendirle un sentido homenaje a los aficionados que fallecieron. El medio local Protothema mencionó que utilizaron “bombas de humo, creando una atmósfera similar a la que se vive en los partidos de su equipo favorito”.

El santuario ubicado en las afueras del estadio del PAOK en Grecia (Photo by Sakis Mitrolidis / AFP)

La cuenta oficial de la institución, que tomó una medida de subir todas las fotos en sus redes en blanco y negro, registró el momento con una publicación: “Las almas permanecerán aquí para siempre...NOSOTROS JUNTOS, POR UNA VIDA”.

“Nadie merece perder su vida siguiendo al equipo de sus amores. ¡Fueza, PAOK!”, fue el mensaje de los hinchas de Betis de España a través de una bandera.

El accidente, ocurrido la mañana del martes 27 de enero, se produjo cuando la furgoneta de los hinchas PAOK de Salónica colisionó de frente en una carretera rumana mientras se dirigía a Francia para asistir al encuentro europeo. El impacto ocasionó la muerte inmediata de siete pasajeros y dejó tres heridos, de los cuales dos resultaron con lesiones graves.

Las banderas que desplegaron los hinchas del Betis (@RealBetis)

Respecto a la investigación, fuentes policiales citadas por Protothema informaron que el hallazgo de los ocupantes tras el accidente arroja más detalles sobre la mecánica de la tragedia: de los diez hinchas a bordo de la furgoneta accidentada, solo tres sobrevivieron, ubicados junto a la ventana del lado derecho del vehículo, es decir, en los asientos del pasajero y en la parte trasera.

Entre las causas agravantes figura el exceso de ocupantes: en una de las filas traseras viajaban cuatro personas, excediendo la capacidad permitida, según la reconstrucción policial. El conductor y dos personas más iban sentados en la cabina delantera.

En cuanto a la situación médica de los heridos, Protothema reportó que dos de los tres supervivientes serían trasladados de regreso a Salónica mediante un vuelo sanitario especial de la Fuerza Aérea griega, mientras que el tercero, con lesiones de mayor gravedad, continúa internado en Rumania, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Murieron 7 fanáticos del Paok en un impactante accidente de tránsito

“Uno permanecerá hospitalizado en un hospital griego, mientras que el segundo ya recibió el alta. El tercero permanece en Rumania, ya que su estado de salud no le permite desplazarse y ya ha sido operado”, puntualizó el citado medio. Paralelamente, las autoridades coordinarán la repatriación de los cuerpos de los siete aficionados fallecidos.

El giro más relevante en la investigación surge de la contradicción respecto a la posible falla del asistente de cambio de carril. Primeros testimonios recogidos por la cadena ERT señalaban que el accidente pudo deberse a un fallo de ese sistema: uno de los heridos relató al médico griego Dimitris Koukoulas que “el volante se atascó al adelantar debido al asistente de cambio de carril. Perdió el control del coche debido a algo con el asistente. El asistente de cambio de carril se activó y el conductor no pudo retomar la trayectoria”.

Tres fanáticos del PAOK sobrevivieron al impacto, aunque dos se encuentra en grave estado

No obstante, Antonis Xylourgidis, abogado de la empresa de alquiler con sede en Edesa, declaró a Protothema que el modelo de 2017 involucrado en el siniestro no contaba con ese sistema de ayuda, contradiciendo así la hipótesis inicial. “No había asistente de carril en el vehículo. Era un modelo de 2017, antes de que se volviera obligatorio en la Unión Europea”, precisó Xylourgidis. Añadió también que “los testimonios iniciales sobre un fallo técnico en dicho sistema no son válidos, ya que el vehículo se fabricó en 2017, cuando el sistema de asistencia de carril no era obligatorio para los vehículos nuevos en la Unión Europea”.

La empresa de alquiler mantiene que realiza un control mecánico y eléctrico exhaustivo en cada vehículo antes de su entrega. El representante legal explicó que el protocolo de alquiler únicamente exige la verificación de la documentación del conductor y la duración del contrato, sin solicitar el destino de los pasajeros, lo que delimita su nivel de responsabilidad respecto al uso posterior del vehículo.

El sitio Hello Auto describe que el asistente de cambio de carril utiliza sensores para advertir la presencia de otros vehículos en los ángulos ciegos y emitir alertas luminosas o acústicas, permitiendo que el conductor actúe a tiempo durante la maniobra. Este sistema incrementa la seguridad vial, sobre todo en autopistas y carreteras con intenso tráfico, aunque en este caso concreto la flota afectada carecía de esa tecnología, conforme a lo declarado por la empresa y recogido por la prensa griega.