El giro en la investigación que busca esclarecer las causas del fatal accidente en el que murieron 7 fanáticos del PAOK de Grecia

Murieron 7 fanáticos del Paok en un impactante accidente de tránsito

La investigación que busca esclarecer las causas detrás del escalofriante accidente que terminó con la vida de siete aficionados del PAOK en una carretera de Rumania sumó una nueva arista: la furgoneta siniestrada no contaba con asistente de cambio de carril. Así lo indicó Antonis Xylourgidis, abogado de la empresa de alquiler con sede en Edesa, al medio griego Protothema, contradiciendo los primeros testimonios que apuntaban a una posible falla técnica de ese sistema.

Uno de los heridos, en diálogo con el médico griego Dimitris Koukoulas, había asegurado que el sistema de asistente de cambio de carril pudo haber sido determinante: “El volante se atascó al adelantar debido al asistente de cambio de carril. Perdió el control del coche debido a algo con el asistente. El asistente de cambio de carril se activó y el conductor no pudo retomar la trayectoria”, explicó a la cadena ERT.

No obstante, de acuerdo con el reporte difundido por Protothema, Xylourgidis detalló que el vehículo involucrado era un modelo fabricado en 2017, año anterior a la entrada en vigor de la obligatoriedad de los asistentes de carril en la Unión Europea para vehículos nuevos. “No había asistente de carril en el vehículo. Era un modelo de 2017, antes de que se volviera obligatorio en la Unión Europea”, afirmó el abogado en declaraciones recogidas por el medio griego.

Tres fanáticos del PAOK sobrevivieron al impacto, aunque dos se encuentra en grave estado

Según explica el sitio Hello Auto, el asistente de cambio de carril es un sistema de ayuda al conductor que utiliza sensores para vigilar los ángulos ciegos del vehículo durante la maniobra de cambio de carril. Si el sistema detecta la presencia de un vehículo o un riesgo en los puntos ciegos, emite señales acústicas o luminosas que alertan al conductor con suficiente anticipación para que pueda corregir o cancelar la maniobra. Este dispositivo contribuye a mejorar la seguridad vial, especialmente en autopistas y vías con tráfico intenso, y su funcionamiento se basa en la supervisión de los laterales y la parte trasera del automóvil.

La tragedia ocurrió en la mañana del martes 27 de enero, cuando la furgoneta que trasladaba a diez hinchas del PAOK de Salónica hacia Francia para presenciar un partido de la Europa League colisionó de frente en una carretera de Rumania. Según las autoridades locales, el impacto provocó la muerte instantánea de siete ocupantes y dejó a tres heridos, dos de ellos en estado grave. La noticia generó una fuerte conmoción tanto en Grecia como en el resto de Europa.

En medio de la conmoción, surgieron versiones preliminares que sugerían posibles fallos en sistemas de asistencia al conductor. Sin embargo, según la postura de la empresa de alquiler, recogida por Protothema, el vehículo no disponía de la tecnología señalada en las primeras declaraciones. “Los testimonios iniciales sobre un fallo técnico en dicho sistema no son válidos, ya que el vehículo se fabricó en 2017, cuando el sistema de asistencia de carril no era obligatorio para los vehículos nuevos en la Unión Europea”, remarcó Xylourgidis.

Bomberos y agentes de policía junto a los vehículos implicados en un accidente de tráfico con un minibús que transportaba a aficionados del equipo de fútbol griego PAOK, cerca de Lugoj, Rumanía, (REUTERS)

El representante legal de la compañía también subrayó que la flota es sometida a controles exhaustivos antes de cada alquiler. “Los vehículos de la empresa se entregan para alquiler completamente probados, tanto mecánica como eléctricamente”, indicó.

Sobre el procedimiento de alquiler, Xylourgidis explicó que la empresa desconoce el destino final de los pasajeros, ya que el protocolo se limita a la verificación de la documentación del conductor y el período de uso del vehículo. Esta declaración plantea la postura de la empresa sobre la responsabilidad que tienen en relación con la ruta o los planes de los ocupantes en cada alquiler.

En relación con los sobrevivientes, nuevas informaciones recogidas por Protothema y confirmadas por fuentes de la Policía rumana detallaron la disposición de los ocupantes en la furgoneta al momento del accidente. De los diez pasajeros, tres lograron sobrevivir porque se encontraban sentados junto a la ventana del lado derecho del vehículo, es decir, del lado del pasajero y en la parte trasera. El resto de los ocupantes, incluidos dos que sufrieron heridas, ocupaban filas centrales y traseras, superando incluso la capacidad permitida en una de las filas, donde viajaban cuatro personas.

Siete simpatizantes de PAOK murieron, producto del trágico accidente

Las mismas fuentes policiales precisaron que, además del conductor en el asiento delantero, había dos personas más en la cabina y el resto distribuido en las filas traseras, con un exceso de ocupantes en la segunda hilera.

En cuanto a la evolución de los heridos, se informó que dos de los tres aficionados que sobrevivieron serían repatriados a Salónica en un vuelo sanitario especial de la Fuerza Aérea griega, mientras que el tercero continúa hospitalizado en Rumania debido a la gravedad de sus lesiones. “Uno permanecerá hospitalizado en un hospital griego, mientras que el segundo ya recibió el alta. El tercero permanece en Rumania, ya que su estado de salud no le permite desplazarse y ya ha sido operado”, precisó el mismo medio. El traslado de los cuerpos de los siete fallecidos también se realizará en un vuelo especial hacia Grecia, como parte de un operativo coordinado por las autoridades griegas y rumanas.

Este accidente, que enluta a la comunidad del PAOK y al fútbol griego, mantiene abiertas varias líneas de investigación, entre ellas la mecánica del choque, la distribución de los pasajeros y el estado del vehículo.

EL COMUNICADO DEL PAOK: