Deportes

Tras la polémica, River Plate acordó con el Parma y recibirá una compensación por la salida “unilateral” de Luca Scarlatto

El Millonario acordó una compensación económica con el conjunto italiano

Luca Scarlato seguirá su carrera
Luca Scarlato seguirá su carrera en el Parma de Italia

La dirigencia de River Plate logró asegurar una compensación económica a través de un acuerdo con el Parma, luego de la controvertida salida del juvenil Luca Scarlato al fútbol italiano. El club de Núñez, que reclamaba protección sobre sus activos formativos, selló una negociación que le permitirá retener un porcentaje de los derechos económicos del jugador en caso de una futura transferencia.

La partida de Scarlato, de 16 años y considerado una de las mayores promesas de las divisiones inferiores de River, se produjo tras su decisión de no firmar el primer contrato profesional y emigrar a Europa amparado en la legislación de la patria potestad. Este mecanismo, cada vez más utilizado por jóvenes futbolistas argentinos con ciudadanía europea, habilita su salida sin que el club formador reciba una compensación inmediata, una situación que generó preocupación en la dirigencia de River.

Ante la posibilidad de perder al jugador sin retribución, River Plate inició gestiones para proteger sus intereses e informó a varios clubes italianos, entre ellos Parma, Roma y Milan, sobre su intención de acudir a instancias judiciales en la FIFA si avanzaban en la incorporación del juvenil sin negociar previamente. Tras rechazar dos propuestas iniciales por considerarlas insuficientes, la institución de Núñez alcanzó finalmente un entendimiento con el Parma. El acuerdo, replicando fórmulas utilizadas en otras transferencias recientes, contempla la cesión de un porcentaje de los derechos económicos de Scarlato en futuras operaciones.

“El Club Atlético River Plate informa que ante la decisión unilateral del jugador Luca Scarlato de dejar la Institución, se ha alcanzado un acuerdo con el club italiano Parma Calcio 1913. Este convenio permite a ambos clubes mantener y seguir consolidando su histórica relación institucional, reconociéndose beneficios económicos futuros a favor de River Plate”, anunció el conjunto argentino.

El caso de Scarlato cobró notoriedad al tratarse de un futbolista con pasaporte comunitario alemán, lo que facilita su debut profesional en Europa antes de cumplir 18 años. Esta ventaja legal impulsó el interés de clubes italianos y aceleró la salida del mediocampista, figura de la séptima división de River y con recorrido en distintas categorías juveniles de la selección argentina.

“Apreciamos y agradecemos a Parma Calcio por su profesionalismo y trato respetuoso durante el proceso de negociación del convenio”, añadió el Millonario en un comunicado.

En paralelo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó una medida para desalentar la emigración de menores mediante la patria potestad. De acuerdo con el Boletín N° 6817, los juveniles que abandonen sus clubes por esta vía no podrán ser convocados a las selecciones nacionales. “En apoyo a la defensa de los intereses de los clubes, se dispuso por unanimidad […] su no convocatoria para integrar los planteles de las distintas selecciones”, señala la resolución.

El presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, encabezó la presentación de una denuncia formal ante la FIFA contra el representante de Scarlato, Martín Ariel Guastadisegno, reclamando la revocación de su licencia y el inicio de un proceso disciplinario. La acusación sostiene que el agente evitó el diálogo con la dirigencia y promovió la salida del juvenil, aplicando métodos similares a los utilizados en otros casos de migración de talentos, como el de Matías Soulé desde Vélez Sarsfield.

Gabriel Rodríguez, coordinador general del fútbol formativo de River Plate, expresó: “A Luca (Scarlato) lo quiero mucho y le deseo lo mejor. Pero lo mejor lo tenía en River y no me parece justo el proceder de cómo sale de la institución. Más con estos señores, los representantes, que son un problema en el fútbol porque ellos buscan su beneficio”.

El acuerdo alcanzado con Parma se inscribe en una estrategia de los clubes sudamericanos para blindar sus activos y obtener algún rédito económico ante la migración temprana de sus talentos. Fue la dirigencia de River Plate la que emitió un comunicado oficial una vez que se formalizó el entendimiento con el club italiano.

El comunicado:

El Club Atlético River Plate informa que ante la decisión unilateral del jugador Luca Scarlato de dejar la Institución, se ha alcanzado un acuerdo con el club italiano Parma Calcio 1913.

Este convenio permite a ambos clubes mantener y seguir consolidando su histórica relación institucional, reconociéndose beneficios económicos futuros a favor de River Plate.

Apreciamos y agradecemos a Parma Calcio por su profesionalismo y trato respetuoso durante el proceso de negociación del convenio.

