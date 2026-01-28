Deportes

Los Pumas confirmaron el calendario y las sedes para el debut del Nations Championship 2026

En el marco del nuevo certamen internacional, Los Pumas enfrentarán a Sudáfrica en Buenos Aires, y a Australia en Jujuy y Mendoza durante agosto y septiembre

Los Pumas ya tienen calendario
Los Pumas ya tienen calendario definido para 2026 (Photo by Diego LIMA / AFP)

El seleccionado argentino de rugby ya tiene definido el calendario y las sedes de sus primeros compromisos en el Nations Championship 2026, el certamen internacional que reemplazará al Rugby Championship en el calendario del año próximo. La Unión Argentina de Rugby (UAR) confirmó que Los Pumas recibirán en el país a Escocia, Gales e Inglaterra durante la ventana de julio y a Australia y Sudáfrica en agosto y septiembre.

Felipe Contepomi, entrenador del equipo, dirigirá el debut frente a Escocia el sábado 4 de julio en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, desde las 16:00 horas. Una semana más tarde, el 11 de julio, el conjunto argentino enfrentará a Gales en el Estadio San Juan del Bicentenario. El tercer compromiso de julio tendrá lugar el 18 de ese mes ante Inglaterra, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Estos tres encuentros serán los únicos que Los Pumas jugarán como locales en la primera etapa del torneo.

Los Pumas enfrentarán a Escocia
Los Pumas enfrentarán a Escocia (REUTERS/Scott Heppell)

En agosto y septiembre, Los Pumas volverán a presentarse en territorio nacional para disputar dos partidos ante Australia y uno frente a Sudáfrica. El sábado 8 de agosto, el plantel argentino se medirá con los Springboks en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires, desde las 16:00. El primer duelo frente a los Wallabies será el 29 de agosto en el Estadio 23 de agosto de Jujuy, también a las 16:00, y la revancha se jugará el 5 de septiembre en el Malvinas Argentinas de Mendoza, a partir de las 18:00. La nueva competencia global alternará los cruces entre seleccionados del hemisferio norte y sur, instaurando un sistema de playoffs tras seis fechas de fase regular.

El Nations Championship será bienal y agrupará a las seis potencias del norte —Francia, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales e Italia— y a los equipos del sur: Argentina, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Fiyi y Japón. El formato prevé partidos en las ventanas de julio y noviembre, con una etapa final de reposicionamiento en sede única. A diferencia de años anteriores, en 2026 no se celebrará el Rugby Championship debido a la gira entre Sudáfrica y Nueva Zelanda, lo que modificará el calendario del seleccionado argentino y reducirá la cantidad de enfrentamientos ante los All Blacks y los Springboks.

Los Pumas enfrentarán a Australia
Los Pumas enfrentarán a Australia en Mendoza (REUTERS/Cristina Sille)

En la ventana de noviembre, el equipo dirigido por Contepomi viajará a Europa para encarar una gira que incluirá partidos ante Irlanda, Italia y Francia, con un último compromiso correspondiente al fin de semana de finales en Londres. Las fechas previstas para estos encuentros serán el 7, 14 y 21 de noviembre, respectivamente, mientras que el cierre de la competencia se realizará entre el 27 y el 29 de ese mes.

El calendario de Los Pumas para 2026 es el siguiente:

  • Sábado 4 de julio – 16:00 – vs Escocia (Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba)
  • Sábado 11 de julio – 16:00 – vs Gales (Estadio San Juan del Bicentenario, San Juan)
  • Sábado 18 de julio – 16:00 – vs Inglaterra (Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero)
  • Sábado 8 de agosto – 16:00 – vs Sudáfrica (Estadio José Amalfitani, Buenos Aires)
  • Sábado 29 de agosto – 16:00 – vs Australia (Estadio 23 de agosto, Jujuy)
  • Sábado 5 de septiembre – 18:00 – vs Australia (Malvinas Argentinas, Mendoza)
  • Sábado 7 de noviembre – vs Irlanda (en Irlanda)
  • Sábado 14 de noviembre – vs Italia (en Italia)
  • Sábado 21 de noviembre – vs Francia (en Francia)
  • 27 al 29 de noviembre – Finales (en Londres, Inglaterra)
La Nations Championship se disputará
La Nations Championship se disputará cada dos años, excluyendo temporadas con Copa del Mundo y giras de los British & Irish Lions (Images via Reuters/Paul Childs)

La UAR anticipó que la Nations Championship se disputará cada dos años, excluyendo temporadas con Copa del Mundo y giras de los British & Irish Lions. El torneo busca consolidar un calendario global de selecciones, con partidos relevantes en ambos hemisferios y una definición centralizada en Europa.

