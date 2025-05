Histórico: Novak Djokovic se consagró campeón del ATP 250 de Ginebra y alcanzó el título número 100 de su carrera

Novak Djokovic llegó al ATP 250 de Ginebra con la premisa de encontrar su mejor nivel y agarrar ritmo de cara al próximo Roland Garros. Sin embargo, la posibilidad de alcanzar su título número 100 estaba latente y el serbio lo consiguió al vencer a Hubert Hurkacz en la final del Geneva Open, por 5-7, 7-6(2) y 7-6(2).

El desarrollo del partido no comenzó favorable para Nole. El polaco logró imponerse en el primer set y trasladó la presión al balcánico. No obstante, Djokovic se supo sobreponer y se quedó con el segundo, aunque debió recurrir al tie-break.

El tercer y último set vio ganador al nacido en Belgrado, lo que le permitió alzar el trofeo del torneo suizo y ampliar su extensa vitrina. “He tenido que trabajar mucho para lograr esto, Hubi (Hurkacz) ha estado cerca de la victoria en todo momento, desde el primer juego del partido ha estado ahí”, explicó el ex número uno del Ranking ATP una vez finalizado el encuentro.

Djokovic alzó su título número 100 en Ginebra (REUTERS/Stefan Wermuth)

“Todavía no sé cómo lo hice, creo que él se hizo break a sí mismo con el 4-3, pero estas son las cosas que pueden suceder cuando compites a estos niveles. Dos puntos pueden decidir el ganador de un partido impresionante: 7-6 en el tercer set. Afortunado de haberlo hecho con un estadio abarrotado, por fin tengo ese título número cien”, agregó.

El ganador de 24 títulos de Grand Slam no lograba coronarse en un torneo del circuito desde noviembre del 2023, cuando se consagró campeón del Masters 1000 de París y el ATP Finals. Con este logro, Nole se aproxima a los máximos ganadores de la historia: Roger Federer (103) y Jimmy Connors, que ostenta la impresionante cifra de 109 trofeos. Además, es el cuarto tenista masculino de la historia con más finales disputadas: llegó a 142 y quedó a cuatro del checo Ivan Lendl (Federer tiene 157 y Connors 164).

“Gracias a mi equipo por estar ahí, pero no solamente en los días buenos, gracias por estar ahí siempre. Sé que es todo un desafío acompañarme en la pista en estos momentos de mi carrera, en partidos como el de hoy donde se me estaba yendo la final en algunos momentos”, comentó. Luego, agregó: “Solo ustedes saben lo tremendamente difícil que es mantenerse a estos niveles dentro del circuito, tanto dentro como fuera de la cancha. Gracias de verdad por ayudarme y acompañarme a obtener este último título”.

Djokovic y Hurkacz se saludan luego de disputar la final del ATP 250 de Ginebra (REUTERS/Stefan Wermuth)

Hurkacz ocupa el puesto 31° de la clasificación mundial y en los ocho enfrentamientos que tuvo con Djokovic nunca pudo imponerse. No obstante, el balcánico reconoció su trabajo dentro de la cancha: “Sé lo duro que es perder un partido así, realmente lo siento por ti. Has sido increíblemente difícil de ganar, así que todo el crédito para ti y para tu equipo por el trabajo que has hecho esta semana, por cómo has superado esa lesión de rodilla hasta regresar al circuito, además a estos niveles tan altos”.

“Seguro que nos veremos muy pronto otra vez en las pistas, nos esperan otros grandes partidos, pero espero que más cortos que esta, no importa si en tu dirección o la mía, pero menos estresantes. Gracias por ser una inspiración para todos, primero por tu forma de jugar, pero sobre todo por lo buena persona que eres, esto lo sabe todo el circuito. Mereces todo lo bueno que te pase”, concluyó.

LOS TENISTAS CON MÁS TÍTULOS DE LA HISTORIA

Jimmy Connors (Estados Unidos) 109

Roger Federer (Suiza) 103

Novak Djokovic (Serbia) 100

Ivan Lendl (República Checa) 94

Rafael Nadal (España) 92