Vélez recibirá a Talleres en la continuidad de la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

Vélez y Talleres animarán la segunda fecha del Apertura (Fotobaires)

La segunda fecha del Torneo Apertura continuará su curso este martes con otros tres encuentros, además de los cruces en Rosario entre Newell’s e Independiente (22.15) en el estadio Coloso Marcelo Bielsa y la visita de San Lorenzo a Gimnasia de Mendoza (20). En primer turno, desde las 17.45, Vélez recibirá a Talleres en un duelo de punteros. Luego, a las 20, Huracán será local ante Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán y Central Córdoba cerrarán la jornada, desde las 22.15 en el duelo interzonal.

VÉLEZ VS TALLERES

Vélez recibirá a Talleres en Liniers

Vélez y Talleres chocarán en Liniers en un duelo de invictos en la Zona A del Torneo Apertura. Desde las 17.45, ambos conjuntos protagonizarán el primer partido del día por la segunda fecha del certamen. Yael Falcón Pérez será el árbitro principal y la televisación estará a cargo de ESPN Premium.

El equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto viene de sumar un triunfo sobre el cierre ante Instituto, en Córdoba, gracias al gol del juvenil Tobías Andrada, quien volvería a ser titular esta tarde. La otra novedad en el plantel velezano es el retorno a la lista de convocados de Maher Carrizo. El delantero de 19 años no había viajado al primer partido ante la Gloria, ya que no estaba enfocado al 100% debido a la posibilidad de una transferencia al fútbol europeo.

En cuanto al conjunto de Carlos Tevez, que también ganó en el debut con un 2-1 sobre Newell’s en el estadio Mario Alberto Kempes con goles de Ronaldo Martínez y Valentín Depietri, la única baja será la del delantero colombiano Diego Valoyes, quien se encuentra lesionado.

El último antecedente entre estos dos equipos fue el pasado 1 de noviembre, también en Liniers, y fue victoria para la T por 1-0 gracias al gol de Mateo Cáceres a los 3 minutos del segundo tiempo.

Probables formaciones:

Vélez: Álvaro Montero; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Tobías Andrada, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Manuel Lanzini, Matías Pellegrini o Maher Carrizo y Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Matías Gómez; Rick Lima Morais, Giovanni Baroni y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Salomé Di Iorio

Hora: 17.45

TV: ESPN Premium

HURACÁN VS INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Huracán será local ante Independiente Rivadavia de Mendoza

En Parque Patricios, Huracán buscará su primera victoria en la Zona B del Torneo Apertura frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. El partido comenzará a las 20, tendrá como árbitro a Juan Pafundi y será televisado por ESPN Premium.

El Globo que conduce Diego Martínez se presentará ante su público en el Tomás A. Ducó luego de su empate 1-1 en condición de visitante frente a Banfield con el tanto del ecuatoriano Jordy Caicedo a los 84 minuto. La baja obligada en Huracán será la del juvenil Thaiel Peralta, expulsado ante el Taladro.

Por su parte, la Lepra mendocina, que tendrá este año su primera participación en la historia en la Copa Libertadores, viene de vencer en su cancha 2-1 a Atlético Tucumán con goles de Matías Fernández y Alejo Osella.

Probables formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibañez; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil, Juan Bisanz; Oscar Cortés, y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomas Bottari, José Florentín; Matías Fernandez y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Estadio: Tomás A. Ducó

Árbitro: Juan Pafundi

VAR: Felipe Viola

Hora: 20

TV: ESPN Premium

ATLÉTICO TUCUMÁN VS CENTRAL CÓRDOBA

Atlético Tucumán y Central Córdoba juegan el clásico interzonal de la Liga Profesional

En último turno, Atlético Tucumán y Central Córdoba de Santiago del Estero jugarán el clásico interzonal de la fecha en el Torneo Apertura. El encuentro comenzará a las 22.15 en el Monumental José Fierro, con arbitraje de Andrés Gariano y transmisión a cargo de ESPN Premium.

Será un duelo de necesitados. El Decano viene de una derrota en Mendoza frente a Independiente Rivadavia, mientras que el Ferroviario también cayó, pero como local en el estadio Madres de Ciudades, ante el otro conjunto mendocino: Gimnasia.

En cuanto a los próximos compromisos, Atlético Tucumán jugará en la tercera fecha frente a Huracán, el sábado 31 de enero, también como local. Central Córdoba, en tanto, visitará a San Lorenzo en el Bajo Flores.

Probables formaciones:

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Gabriel Compagnucci, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham, Kevin Ortiz, Nicolás Laméndola; Martín Ortega y Leandro Díaz. DT: Hugo Colace.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla, Leonardo Marchi; Marco Iacobellis, Lucas González, Fernando Juárez; Diego Barrera, Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Estadio: Monumental José Fierro

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Álvaro Carranza

Hora: 22.15

TV: ESPN Premium

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA: