Deportes

Vélez recibirá a Talleres en la continuidad de la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

El equipo de Barros Schelotto chocará ante el de Tevez en Liniers desde las 17.45. Luego, jugarán Huracán-Independiente Rivadavia (20) y Atlético Tucumán-Central Córdoba (22.15)

Guardar
Vélez y Talleres animarán la
Vélez y Talleres animarán la segunda fecha del Apertura (Fotobaires)

La segunda fecha del Torneo Apertura continuará su curso este martes con otros tres encuentros, además de los cruces en Rosario entre Newell’s e Independiente (22.15) en el estadio Coloso Marcelo Bielsa y la visita de San Lorenzo a Gimnasia de Mendoza (20). En primer turno, desde las 17.45, Vélez recibirá a Talleres en un duelo de punteros. Luego, a las 20, Huracán será local ante Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán y Central Córdoba cerrarán la jornada, desde las 22.15 en el duelo interzonal.

VÉLEZ VS TALLERES

Vélez recibirá a Talleres en
Vélez recibirá a Talleres en Liniers

Vélez y Talleres chocarán en Liniers en un duelo de invictos en la Zona A del Torneo Apertura. Desde las 17.45, ambos conjuntos protagonizarán el primer partido del día por la segunda fecha del certamen. Yael Falcón Pérez será el árbitro principal y la televisación estará a cargo de ESPN Premium.

El equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto viene de sumar un triunfo sobre el cierre ante Instituto, en Córdoba, gracias al gol del juvenil Tobías Andrada, quien volvería a ser titular esta tarde. La otra novedad en el plantel velezano es el retorno a la lista de convocados de Maher Carrizo. El delantero de 19 años no había viajado al primer partido ante la Gloria, ya que no estaba enfocado al 100% debido a la posibilidad de una transferencia al fútbol europeo.

En cuanto al conjunto de Carlos Tevez, que también ganó en el debut con un 2-1 sobre Newell’s en el estadio Mario Alberto Kempes con goles de Ronaldo Martínez y Valentín Depietri, la única baja será la del delantero colombiano Diego Valoyes, quien se encuentra lesionado.

El último antecedente entre estos dos equipos fue el pasado 1 de noviembre, también en Liniers, y fue victoria para la T por 1-0 gracias al gol de Mateo Cáceres a los 3 minutos del segundo tiempo.

Probables formaciones:

Vélez: Álvaro Montero; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Tobías Andrada, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Manuel Lanzini, Matías Pellegrini o Maher Carrizo y Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Matías Gómez; Rick Lima Morais, Giovanni Baroni y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Salomé Di Iorio

Hora: 17.45

TV: ESPN Premium

HURACÁN VS INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Huracán será local ante Independiente
Huracán será local ante Independiente Rivadavia de Mendoza

En Parque Patricios, Huracán buscará su primera victoria en la Zona B del Torneo Apertura frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. El partido comenzará a las 20, tendrá como árbitro a Juan Pafundi y será televisado por ESPN Premium.

El Globo que conduce Diego Martínez se presentará ante su público en el Tomás A. Ducó luego de su empate 1-1 en condición de visitante frente a Banfield con el tanto del ecuatoriano Jordy Caicedo a los 84 minuto. La baja obligada en Huracán será la del juvenil Thaiel Peralta, expulsado ante el Taladro.

Por su parte, la Lepra mendocina, que tendrá este año su primera participación en la historia en la Copa Libertadores, viene de vencer en su cancha 2-1 a Atlético Tucumán con goles de Matías Fernández y Alejo Osella.

Probables formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibañez; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil, Juan Bisanz; Oscar Cortés, y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomas Bottari, José Florentín; Matías Fernandez y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Estadio: Tomás A. Ducó

Árbitro: Juan Pafundi

VAR: Felipe Viola

Hora: 20

TV: ESPN Premium

ATLÉTICO TUCUMÁN VS CENTRAL CÓRDOBA

Atlético Tucumán y Central Córdoba
Atlético Tucumán y Central Córdoba juegan el clásico interzonal de la Liga Profesional

En último turno, Atlético Tucumán y Central Córdoba de Santiago del Estero jugarán el clásico interzonal de la fecha en el Torneo Apertura. El encuentro comenzará a las 22.15 en el Monumental José Fierro, con arbitraje de Andrés Gariano y transmisión a cargo de ESPN Premium.

Será un duelo de necesitados. El Decano viene de una derrota en Mendoza frente a Independiente Rivadavia, mientras que el Ferroviario también cayó, pero como local en el estadio Madres de Ciudades, ante el otro conjunto mendocino: Gimnasia.

En cuanto a los próximos compromisos, Atlético Tucumán jugará en la tercera fecha frente a Huracán, el sábado 31 de enero, también como local. Central Córdoba, en tanto, visitará a San Lorenzo en el Bajo Flores.

Probables formaciones:

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Gabriel Compagnucci, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham, Kevin Ortiz, Nicolás Laméndola; Martín Ortega y Leandro Díaz. DT: Hugo Colace.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla, Leonardo Marchi; Marco Iacobellis, Lucas González, Fernando Juárez; Diego Barrera, Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Estadio: Monumental José Fierro

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Álvaro Carranza

Hora: 22.15

TV: ESPN Premium

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA:

Temas Relacionados

Torneo AperturaVélezTalleresSan LorenzoHuracánAtlético Tucumán

Últimas Noticias

“Esto es absolutamente ridículo”: el inesperado cortocircuito entre Valentín Barco y el Racing Estrasburgo

El zurdo surgido de la cantera de Boca Juniors protagonizó un cortocircuito con la dirigencia del club francés

“Esto es absolutamente ridículo”: el

Horacio Zeballos va por las semifinales del Australian Open: hora y cómo ver el partido en vivo

El marplatense, en dupla con el español Marcel Granollers, enfrenta a los brasileños Orlando Luz y Rafael Matos

Horacio Zeballos va por las

No sabía que la estaban filmando y tuvo una furiosa reacción tras su derrota en el Australian Open: “Intenté ir a un lugar sin cámaras”

La estadounidense Coco Gauff reaccionó con furia tras caer en cuartos contra Elina Svitolina por un contundente 6-1 y 6-2. “No me gusta que la gente me vea así”, dijo

No sabía que la estaban

Las bromas de un entrenador de la NHL que mostró una impactante cicatriz en su cabeza: “El otro se ve mucho peor”

Craig Berube, de los Toronto Maple Leafs, se presentó en la conferencia de prensa y habló del accidente que sufrió en el gimnasio

Las bromas de un entrenador

El segundo día de acción en la Fórmula 1 tuvo varias ausencias, dos estrenos y una bandera roja en el Shakedown Week

A raíz del pronóstico de lluvias, Ferrari salió por primera vez a pista con Charles Leclerc al mando y sólo giró junto con un Red Bull que tuvo el bautismo de Max Verstappen

El segundo día de acción
DEPORTES
“Esto es absolutamente ridículo”: el

“Esto es absolutamente ridículo”: el inesperado cortocircuito entre Valentín Barco y el Racing Estrasburgo

Horacio Zeballos va por las semifinales del Australian Open: hora y cómo ver el partido en vivo

No sabía que la estaban filmando y tuvo una furiosa reacción tras su derrota en el Australian Open: “Intenté ir a un lugar sin cámaras”

Las bromas de un entrenador de la NHL que mostró una impactante cicatriz en su cabeza: “El otro se ve mucho peor”

El segundo día de acción en la Fórmula 1 tuvo varias ausencias, dos estrenos y una bandera roja en el Shakedown Week

TELESHOW
Susana Giménez habló de las

Susana Giménez habló de las actrices que podrían participar en su serie biográfica: “La China Suárez jamás”

El divertido video de Luisana Lopilato con su hijo Noah: la tonada argentina que sorprendió a sus seguidores

Cande Tinelli adelantó imágenes de la segunda temporada del reality familiar: “Vamos por más”

Susana Giménez se prepara para celebrar su cumpleaños número 82: todos los detalles

Barbie Vélez fue sorprendida por su hijo Salvador durante la función en Carlos Paz: “Vino por primera vez”

INFOBAE AMÉRICA

Con la partida del icónico

Con la partida del icónico baterista Sly Dunbar concluye una era del reggae

Así es la lucha de los ingenieros ucranianos por devolver la electricidad a los hogares en medio del frío y los ataques rusos

Sigue la crisis energética en Cuba: 58% de la isla estará sin luz en el horario de mayor consumo de energía

Ascienden a más de 6.100 los muertos por las masivas protestas contra el régimen de Irán

El Comando Sur de EEUU destinará 11 millones de dólares en apoyo a las Fuerzas Armadas de Paraguay