Una lesión lo sacó 369 días de las canchas y anotó el gol del triunfo a los 48 segundos de su regreso: “Ese momento fue feo”

Guillermo Barros Schelotto confió en Joaquín García y el lateral derecho le respondió en la cancha con el 2-1 de Vélez ante Talleres. En enero de 2025 había sufrido la fractura de su tobillo derecho

El 23 de enero de 2025, el Vélez de Sebastián Domínguez inició su ciclo en el club con una dura derrota 3-0 contra Tigre en Victoria por la primera jornada del Torneo Apertura, pero la mala noticia pasó por la grave lesión de Joaquín García, quien padeció una fractura en su tobillo derecho y salió reemplazado a los 34 minutos. Hoy, a 369 días de ese fatídico momento, el lateral derecho volvió a pisar una cancha de manera oficial y tardó 48 segundos en marcar el gol de la victoria de Vélez ante Talleres en Liniers.

El joven de 24 años, que disputó los Juegos Olímpicos de París 2024 con la selección argentina dirigida por Javier Mascherano, saltó al terreno de juego a los 33′ de la segunda parte por decisión de Guillermo Barros Schelotto (sucesor de Domínguez) con el resultado 1-1 entre el Fortín y la T. En la primera pelota que tocó, aprovechó un rechazo rival para encajar un derechazo que se desvió en un futbolista del cuadro cordobés, desacomodó a Guido Herrera y se metió en la valla para que el dueño de casa conserve el puntaje perfecto en dos presentaciones del Torneo Apertura.

Tras finalizar el partido, la transmisión oficial de ESPN Premium lo eligió la figura del partido y García brindó un relato entrecortado por varios sentimientos: “Mucha emoción. Tuve un 2024 muy bueno: JJOO, salimos campeones (Liga Profesional)... Me pongo medio sensible cuando hablo de estas cosas“.

*El gol de Joaquín García

“Primero que nada agradecer porque tuve un año sin jugar. Gracias a todos los que estuvieron en ese momento que fue feo: los médicos del club también, tuve que ir doble turno por afuera. Todas esas personas me ayudaron y, hoy en día, creo que hacer el gol de la victoria es esa recompensa a todo el esfuerzo que hice para poder volver a estar acá en el estadio”, se sinceró en su primera respuesta sobre el campo de juego.

A continuación, le preguntaron en quiénes pensó cuando anotó el 2-1 final en el Estadio José Amalfitani: “Son muchas personas, como dije recién. La primera que se me vino fue mi familia, que son los que siempre están. Y después, la gente también, porque como te digo, un año sin jugar, la gente siempre dando su apoyo desde afuera. Un mensajito, en los comentarios, quizá en lo que subía Vélez. En las publicaciones también me nombraban. Esas cosas a uno le dan fuerzas para trabajar y poder volver a estar”.

Por último, Joaquín García se refirió a las aspiraciones de Vélez en este inicio de año, luego de haber ganado en el debut contra Instituto en Córdoba: “Sabemos que esto es partido a partido. El fútbol argentino es muy difícil porque todos los equipos te hacen fuerza. Por momentos, hoy mostramos buen fútbol. Más que nada en el segundo tiempo. En el primero nos costó un poco, pero si logramos agarrar ese juego estamos para grandes cosas”.

El defensor registra 66 encuentros con Vélez, en los que anotó dos goles y dos asistencias. Su único tanto hasta la fecha se remontaba al 9 de octubre de 2023 por la octava jornada de la Copa de la Liga para abrir la historia en el 3-1 ante Atlético Tucumán en condición de local. En el ámbito de la Selección, García fue parte del Preolímpico 2024 y en los JJOO fue titular en 3 de los 4 partidos de la Albiceleste, incluso en la caída 1-0 ante Francia en cuartos de final.

*El resumen del partido entre Vélez y Talleres

