Newell’s e Independiente se medirán en Rosario en busca de su primera victoria en el campeonato

La Lepra y el Rojo se miden en el Parque Independencia desde las 22:15 por la segunda fecha del certamen

Newell’s e Independiente se cruzarán en el estadio Coloso Marcelo Bielsa esta noche, a partir de las 22:15, por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026. Arbitrará Daniel Zamora y televisará TNT Sports.

Ni la Lepra ni el Rojo pudieron ganar en su debut oficial este año. Los rosarinos cayeron ante Talleres en Córdoba y los de Avellaneda no pasaron del empate como locales de Estudiantes de La Plata. Por eso, el objetivo es compartido: sumar de a tres por primera vez para empezar a acomodarse en las primeras posiciones de la tabla.

La dupla Gómez-Orsi armó prácticamente un equipo y plantel nuevo tras la salida de Lucas Bernardi y Cristian Fabbiani el año pasado. Más de diez jugadores se marcharon de Newell’s y llegó una decena de caras nuevas entre las que se destacan las del ex arquero de Racing Gabriel Arias y el ex delantero de Huracán Matías Cóccaro. Casi todos tuvieron su estreno ante la T el viernes pasado, con la excepción de los defensores Nicolás Goitea y Gabriel Risso Patrón (hoy concentrados) más el delantero Juan Ignacio Ramírez, quien retornó de Sport Recife y todavía no está habilitado.

Gustavo Quinteros mantuvo la base de un elenco que planea pelear entre los primeros puestos y consiguió sacar ventaja ante el Pincha en la primera jornada, aunque no pudo sostenerla y hasta casi se complica por la expulsión de un Santiago Montiel que hoy estará excluido por su sanción. Las opciones para sustituirlo son Walter Mazzantti o Ignacio Malcorra, con pasado en Rosario Central.

Una particularidad: en la tribuna donde habitualmente se ubica la barra de Newell’s no habrá presencia de bombos ni banderas debido a una sanción impuesta por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe debido a la utilización de pirotecnia en el último encuentro de 2025 ante Racing.

La última vez que se vieron las caras fue en noviembre de 2024, cuando el Rojinegro se impuso 2-1 ante el Rojo con goles de Éver Banega y Juanchón García (descontó Alexis Canelo para la visita). La última alegría de Independiente en el Coloso fue en marzo de 2021, cuando se impuso 2-1 con tantos de Sebastián Palacios y Fabricio Bustos (descontó Maxi Rodríguez). De los últimos 12 encuentros entre ambos conjuntos, solamente se registró un empate.

Probables formaciones:

Newell’s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Martín Luciano; Facundo Guch, Rodrigo Herrera, Valentino Acuña, Luciano Herrera; Michael Hoyos y Matías Cóccaro. DT: Sergio Gómez-Favio Orsi

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez, Rodrigo Fernández Cedrés; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Matías Alabado; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Hora: 22:15

Árbitro: Daniel Zamora

Televisará: TNT Sports

