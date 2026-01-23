Guillermo Barros Schelotto reveló los motivos de la ausencia de Maher Carrizo en el triunfo de Vélez ante Instituto

El DT de Vélez dio los detalles de la no convocatoria del jugador

La ausencia de Maher Carrizo en el debut de Vélez Sarsfield frente a Instituto de Córdoba ha estado marcada por las negociaciones de una posible transferencia al fútbol europeo y su estado anímico. El entrenador Guillermo Barros Schelotto, en conferencia de prensa tras el partido, reveló que el joven extremo de 19 años no fue convocado al no encontrarse “enfocado”. Al mismo tiempo, reconoció que se evaluará la disponibilidad del futbolista en los próximos días, lo que deja abierta la posibilidad de su vuelta contra Talleres, en Liniers.

Pese a la expectativa que generaron los rumores de una operación con River Plate y Boca Juniors, fue el Midtjylland FC de Dinamarca quien hizo un ofrecimiento de 11 millones de euros por la totalidad del pase de Carrizo.

Guillermo Barros Schelotto explicó detalladamente los motivos que lo llevaron a prescindir de Carrizo para el debut del Fortín en el Torneo Apertura: “La dirigencia nos comunicó que no había una oferta directa, que se hablaba pero que no había nada. Veníamos entrenando muy bien con Maher hasta hace dos días, que lo vi que flaqueaba”.

Maher Carrizo no fue convocado para jugar ante Instituto (AP Photo/Gustavo Garello)

Esta evaluación coincidió con conversaciones personales en las que también influyó el propio estado del jugador. El técnico, con pasado en Boca y Lanús, relató el contenido de ese diálogo con Carrizo: “Hablé con él y le dije que consideraba que él había llegado a esta situación jugando y que debía jugar, pero que no lo iba a poner si no estaba al 100% y si no estaba enfocado en esto, en que teníamos que venir a Córdoba a ganar”.

La referencia a la intensidad de la competencia se remarcó con otro testimonio. Comparó la situación del joven santiagueño con la del defensor Emanuel Mammana, quien tampoco estuvo entre los titulares por no estar en plenitud física. Según señaló Barros Schelotto, Maher Carrizo admitió que vivía muchas cosas difíciles para su edad y no se sentía centrado en el juego.

“Así como (Emanuel) Mammana me dijo que tenía una molestia y no estaba al 100%, también él (Carrizo) me dijo que con todas las cosas que estaba viviendo a los 19 años estaba desenfocado”, sostuvo el Mellizo.

Ante esa realidad, la decisión fue clara. “Entonces le dije: ‘Quedate y te reemplaza un compañero que va a jugar al 100% y que va a correr los 90 minutos’”, relató el entrenador. El propio técnico subrayó, con ironía, que el sustituto, Tobías Andrada, hizo el gol del triunfo en el final del partido.

En el tramo final del encuentro frente a Instituto, el equipo dirigido por el Mellizo Barros Schelotto logró adelantarse: a los 91 minutos, Matías Arias controló un balón dentro del área y asistió a Tobias Andrada, quien definió con un disparo cruzado que superó a Manuel Roffo.

Finalmente, Guillermo recalcó que su determinación buscaba proteger a Carrizo, dado el contexto y la juventud del futbolista. “Esa fue la razón. Al no estar enfocado y no estar al 100%, obligarlo a un chico de 19 años a jugar en esta situación creo que era demasiado y lo teníamos que contener. Mañana y pasado voy a ver cómo está, y según cómo lo vea, tendrá disponibilidad de estar con Talleres”, sentenció el DT.

Durante su paso por Vélez, Maher Carrizo lleva disputados 51 partidos, con 11 goles y 3 asistencias. Además, levantó 3 títulos: la Liga Profesional 2024, la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina 2025. Su presencia llamó la atención de clubes nacionales y del extranjero, aunque la existencia de una cláusula de salida superior a 10 millones de dólares lo mantuvo en el cuadro de Liniers hasta este punto.

Con esta victoria, Vélez cortó una racha de ocho partidos sin triunfos. En la próxima fecha, el Fortín será local frente a Talleres de Córdoba el martes a las 17:45.

