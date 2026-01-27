San Lorenzo intentará levantar en su visita a Gimnasia de Mendoza: hora, TV y formaciones

Gimnasia de Mendoza recibirá a San Lorenzo, por la segunda jornada del Torneo Apertura

El estadio Víctor Antonio Legrotaglie será escenario este martes de un partido con valor histórico para Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que recibirá a San Lorenzo desde las 20 por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026. La cita marca el regreso del conjunto mendocino a su casa en la máxima categoría del fútbol argentino, tras más de cuatro décadas fuera de la elite, y el debut como local ante su gente en Primera División.

El conjunto dirigido por Ariel Broggi llega tras un estreno soñado en Santiago del Estero, donde superó a Central Córdoba por 1-0 gracias a un gol de Valentino Simoni, delantero cedido a préstamo por Boca. Ese triunfo representó el primer paso en el objetivo central del club: consolidar su permanencia en la elite. El conjunto cuyano apuesta a construir su fortaleza en casa para sumar puntos y esquivar la lucha por el descenso.

Enfrente estará San Lorenzo, que buscará revertir el golpe sufrido en el debut, cuando cayó 3-2 ante Lanús en el estadio Pedro Bidegain. El equipo, que conduce Damián Ayude, mostró reacción ofensiva y tuvo como figura a Alexis Cuello, autor de los dos tantos azulgranas, aunque los goles de Rodrigo Castillo, Carlos Izquierdoz y Marcelino Moreno inclinaron la balanza para el Granate. Para el conjunto de Boedo, el partido en Mendoza asoma como una oportunidad para enderezar el rumbo y comenzar a construir una campaña más regular desde el inicio.

El entrenador de San Lorenzo destacó como puntos positivos el rendimiento de varios futbolistas y la continuidad de piezas clave como Jhohan Romaña y el propio Cuello, quienes se mantuvieron en el plantel a pesar de intereses de clubes como River Plate o Boca Juniors. Además, el cuerpo técnico recibió noticias alentadoras en la semana: Mauricio Cardillo, Gregorio Rodríguez y Mathias De Ritis completaron su primer entrenamiento grupal y están a disposición para integrar la delegación que viajará a Mendoza.

En Boedo, la expectativa también se concentra en la situación administrativa: la dirigencia avanzó en pagos y acuerdos para levantar totalmente las inhibiciones, restando solo la actualización del sistema FIFA para habilitar oficialmente a todos los futbolistas.

El encuentro tendrá además un condimento especial por el marco y la historia reciente. Gimnasia de Mendoza fue autorizado a utilizar el estadio Víctor Antonio Legrotaglie luego de una inversión en infraestructura, lo que evitó la mudanza al Malvinas Argentinas y permitió que la fiesta por el regreso a Primera se viva en casa. La expectativa es máxima en la ciudad cuyana, donde la venta de localidades agotó las primeras tandas y se prevé un estadio lleno.

Sobre el campo, Gimnasia de Mendoza buscará prolongar el envión del debut. El equipo mendocino, que regresó a Primera tras más de 40 años, afronta un calendario exigente y necesita hacerse fuerte como local para sostener su ilusión de permanencia. El entrenador Broggi ha insistido en la importancia de la concentración defensiva y el aprovechamiento de las oportunidades, y anticipó que mantendrá la base del equipo que venció en Santiago del Estero.

Por su parte, San Lorenzo llega con la presión de sumar sus primeros puntos en el campeonato. El cuerpo técnico evalúa variantes en la formación y el ingreso de algunos refuerzos, según trascendió durante la última práctica en el Nuevo Gasómetro.

El arbitraje estará a cargo de Ariel Penel, acompañado desde el VAR por Juan Pablo Loustau. El partido, que comenzará a las 20, será el primero oficial entre Gimnasia de Mendoza y San Lorenzo en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, sumando un capítulo especial al regreso del equipo cuyano a la elite.

Probables formaciones:

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Julián Ceballos, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ramiro López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Matías Reali, Facundo Gulli, Ezequiel Cerutti; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie

Árbitro: Ariel Penel

VAR: Juan Pablo Loustau

Hora: 20:00

Televisación: TNT Sports

Tabla de posiciones: