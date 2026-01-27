Faustino Oro sufrió una derrota ante el azerbaiyano Aydin Suleymanli en el Torneo Challengers en Países Bajos

Faustino Oro en el Tata Steel Chess de Países Bajos

Una derrota para nada impensada, ante un rival que lo supera en edad, experiencia y fuerza de juego sufrió el prodigio argentino Faustino Oro, de 12 años y 2516 puntos de Elo, ante el gran maestro azerí Aydin Suleymanli, de 20 años, N.º 113 del mundo y 2628 puntos Elo, en la 9ª rueda del Torneo Challengers perteneciente al 88º Festival de Ajedrez Tata Steel, que se lleva a cabo en el Polideportivo De Moriaan Center, en la ciudad costera de Wijk aan Zee, frente al Mar del Norte, en Países Bajos.

Acaso, la caída como tantas veces sucede en el ámbito del ajedrez haya dejado una nueva enseñanza para el niño argentino en su afán de aprendizaje en el dominio de este juego. El planteo de una partida requiere, previamente, un conocimiento profundo de las virtudes o habilidades de tu rival. Y Faustino eligió jugar con fuego; se dispuso llevar el juego a una pelea primero teórica y luego táctica donde su rival se mueve como pez en el agua.

Sólo una vez se habían enfrentado Suleymanli y Fausti en una partida con ritmo clásico; en el campeonato de clubes español, en la división de honor en agosto pasado. Allí, también con piezas negras, el niño se rindió después de descubrir la asombrosa capacidad táctica de su rival.

En la partida de hoy, el “Messi del Ajedrez” optó por jugar, con piezas negras, la sólida defensa Caro Kann, que desde hace más de un siglo pusieron en práctica varios campeones mundiales, tales como Capablanca, Botvinnik, Petrosian, Tal, Karpov, Anand, Topalov e incluso Kasparov. De las decenas de variantes que surgen tras los primeros cuatro movimientos, Suleymanli -que a los 15 años se adjudicó el fortísimo certamen ruso el Open Aeroflot, y al año siguiente logró el título de gran maestro- optó por la continuación más aguda y ejecutó con la precisión de una máquina las primeras 11 jugadas. Hasta allí, la situación en el tablero era igualada pero ambos jóvenes jugaban sobre el “filo de una navaja”. Una imprecisión podía dar vuelta la partida.

Faustino Oro perdió ante un rival de mayor experiencia en el Challengers de Países Bajos

Fue en ese instante cuando Faustino, que posee un estilo ecléctico pero que prefiere las posiciones dinámicas, decidió improvisar con una jugada de su dama. Pero después de 8 minutos de meditación la elección fue dudosa, y el rival no lo perdonó. A continuación, fueron diez jugadas consecutivas con las que arrinconó a las piezas negras sin dejar chance alguna para el contraataque. Otra vez el niño nacido en el barrio de San Cristóbal en la ciudad de Buenos Aires apeló a todos sus recursos defensivos para sostener una posición inferior. Y, el tiempo de demora que le demandaba hallar la mejor respuesta comenzó a presionarlo con el control de realizar 40 jugadas en dos horas. En el movimiento 22, a Fausti sólo le quedaban 18 minutos para las siguientes 18 jugadas. Y fue entonces cuando volvió a equivocarse. Por eso, lo que siguió fue un trámite para el conductor del bando blanco, que con su experiencia y con gran capacidad fue arrinconando al rey negro hasta obligarlo al abandono. Habían transcurrido 38 jugadas y casi 4 horas de partida.

Más allá del dolor de la derrota, la tercera en el torneo y la segunda consecutiva que sufre el pequeño Faustino en esta competencia- las anteriores fueron en la 6.ª rueda ante el local M. Wardeman, y en la 8.ª frente al norteamericano Andy Woodward- su recorrido sigue siendo muy bueno; lleva acumulado el 50 % de los puntos disputados (4,5 puntos en 9 ruedas) y su performance de 2535 puntos está por encima de su fuerza al comienzo de la prueba, con 2516 puntos. Preclasificado 9.º se ubica 6.º, e incluso subió levemente su Elo (así se llama el ajedrez al puntaje de medición del ranking) en 3 puntos.

El prodigio norteamericano es el líder de la competencia con 7,5 puntos, tras superar en la 9.ª rueda al español Daniil Yuffa. En tanto, el azerí Suleymanli es el escolta, con 7.

Faustino Oro no pudo ante el gran maestro azerí Aydin Suleymanli

Estos fueron los resultados de la jornada de hoy: M. Warmerdam (Países Bajos) 1 v. M. Maurizzi (Francia) 0, M. Lu (China) 1 v. V. Ivic (Serbia) 0. E. Roebers (Países Bajos) 0 v. E. L´ami (Países Bajos) 1, V. Panesar (India) 0,5 v. V. Ivanchuk (Ucrania) 0,5 y B. Assaubayeva (Kazajistán) 0,5 v. C. Yip (EE. UU.) 0,5.

El miércoles se reanudará el torneo Challengers, con la disputa de la 10.ª rueda de las 13 previstas que tiene la competencia, con estos enfrentamientos:

C. Yip (EE. UU., 4,5 puntos) v. Faustino Oro (Argentina, 4,5), V. Ivanchuk (Ucrania, 6) v. A. Woodward (EE. UU., 7,5), D. Yuffa (España, 4,5) v. A. Suleymanli (Azerbaiyán, 7), M. Maurizzi (Francia, 6,5) v. V. Panesar (India, 3), V. Ivic (Serbia, 3,5) v. M. Warmerdam (Países Bajos, 4), E. L´ami (Países Bajos, 3) v. M. Lu (China, 3) y B. Assaubayeva (Kazajistán, 5) v. E. Roebers (Países Bajos, 1).