Deportes

Oficial: Boca Juniors anunció la llegada del primer refuerzo del mercado de pases

El futbolista arribará al país en las próximas horas y se convertirá en la primera cara nueva del Xeneize de 2026

Guardar
Ángel Romero será refuerzo de
Ángel Romero será refuerzo de Boca (REUTERS/Carla Carniel)

La llegada de Ángel Romero al fútbol argentino se concreta en un momento decisivo para Boca Juniors, que termina de definir sus refuerzos al filo del cierre del mercado de pases. El delantero paraguayo, actualmente sin club tras finalizar su vínculo con Corinthians, arribará esta medianoche a la Argentina y tiene previsto someterse a los exámenes médicos en las primeras horas del martes.

De superar esa instancia, firmará un contrato por un año con Boca, con la opción de prorrogar ese vínculo, según detalló la cuenta oficial @estoesboca.futbol.

Boca oficializó la llegada de
Boca oficializó la llegada de Ángel Romero

La inminente incorporación de Romero ocurre en un contexto donde se intensificaron las negociaciones. En declaraciones recientes, el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, confirmó los contactos directos con el atacante. “Con Ángel hablé hoy, ojalá que podamos tenerlo con nosotros. Ya están intercambiando los papeles los abogados del club con los abogados de Ángel“, afirmó el dirigente al medio AZZ.

Romero, cuyo último paso fue en el fútbol brasileño, llega en condición de agente libre tras no renovar su contrato en Corinthians. A lo largo de su trayectoria profesional, disputó 468 partidos, marcó 81 goles y brindó 45 asistencias. Su mayor impacto estadístico lo logró en el club paulista, donde registró sus mejores números tanto en presencias como en aportes ofensivos.

La familia Romero ya tuvo presencia reciente en el club xeneize. Óscar Romero, hermano de Ángel, defendió los colores de Boca Juniors durante un año y medio tras arribar desde San Lorenzo. En ese periodo, el mediocampista participó en 65 partidos, anotó 4 goles y sumó 14 asistencias en más de 4.000 minutos de juego. Integró el plantel que obtuvo tres títulos oficiales: la Supercopa Argentina 2022, la Copa de la Liga Profesional 2022 y el Torneo Argentino 2022.

Además de su etapa en Corinthians, Ángel Romero transitó por clubes de primera línea del continente, como Cerro Porteño, Cruz Azul y San Lorenzo. Su versatilidad y experiencia en distintas ligas lo convierten en una opción válida para el frente de ataque xeneize.

En paralelo a los movimientos por Romero, Boca Juniors acelera gestiones para incorporar a Santiago Ascacíbar, capitán y referente de Estudiantes de La Plata. El Ruso no participó de la última práctica de fútbol con el plantel platense, lo que alimentó las especulaciones sobre el desenlace de su transferencia.

“El club está terminando de trabajar en estas cosas y nosotros esperamos que se puedan resolver en estas 48/72 horas que faltan y seguramente también tenemos que pensar en la recuperación de los jugadores que tenemos lesionados”, había anticipado Claudio Úbeda en la conferencia de prensa posterior a la victoria por 1-0 frente a Deportivo Riestra.

La expectativa del mundo Boca se centra ahora en la llegada y revisión médica de Ángel Romero, un delantero acostumbrado a competir en equipos grandes del continente y que busca imprimir su huella en el club de La Ribera.

El siguiente compromiso para el Xeneize tendrá lugar el miércoles 28 de enero cuando tenga que visitar a Estudiantes, en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura, desde las 22:15. Luego, recibirá a Newell´s Old Boys, el domingo 1 de febrero a las 19:15.

Temas Relacionados

Ángel RomeroBoca Juniorsdeportes-argentina

Últimas Noticias

El tremendo elogio de Flavio Briatore a Colapinto: cómo maduró y el dato que lo colocó a la par de Pierre Gasly en la F1

El asesor ejecutivo de Alpine destacó la evolución del piloto argentino. Su trabajo, disciplina y el desafío que deberá superar este año. La vara alta que le puso al equipo para 2026

El tremendo elogio de Flavio

Mastantuono, a fondo: el presente en el Real Madrid, su sueño de jugar el Mundial y “el enojo” de los hinchas de River por su salida

El joven de 18 años habló sobre cómo se asentó en el elenco español y su pasado en el equipo argentino

Mastantuono, a fondo: el presente

La deportista alemana que compite en los JJOO y tiene a una plataforma para adultos como patrocinador: “No me mostraré desnuda”

Lisa Buckwitz, campeona mundial de bobsleigh, centró la atención de los Juegos de Invierno luego de crear contenido para OnlyFans

La deportista alemana que compite

El delantero nigeriano con paso por distintas ligas europeas que fue inscripto por un club de Primera División

Se trata de un futbolista de 26 años, proveniente del fútbol eslovaco y con paso por siete clubes en el extranjero

El delantero nigeriano con paso

Boca Juniors confirmó la dura lesión de Alan Velasco: el momento del golpe y el tiempo que estará sin jugar

El volante sufrió una distensión Grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda en el duelo con Deportivo Riestra

Boca Juniors confirmó la dura
DEPORTES
El tremendo elogio de Flavio

El tremendo elogio de Flavio Briatore a Colapinto: cómo maduró y el dato que lo colocó a la par de Pierre Gasly en la F1

Mastantuono, a fondo: el presente en el Real Madrid, su sueño de jugar el Mundial y “el enojo” de los hinchas de River por su salida

La deportista alemana que compite en los JJOO y tiene a una plataforma para adultos como patrocinador: “No me mostraré desnuda”

El delantero nigeriano con paso por distintas ligas europeas que fue inscripto por un club de Primera División

Boca Juniors confirmó la dura lesión de Alan Velasco: el momento del golpe y el tiempo que estará sin jugar

TELESHOW
Lucía Celasco, de paseo en

Lucía Celasco, de paseo en Buenos Aires con su novio: entre flashes, rumores y vida privada

Oriana Sabatini lució su pancita embarazada de 7 meses y desató una ola de ternura: “Casi mami”

Mirtha Legrand, de Mar del Plata a Buenos Aires: “Vuelvo para organizar mi cumpleaños”

Fátima Florez visitó la Fragata Libertad en Mar del Plata: “Estoy orgullosa como argentina”

¿Quién es la participante de MasterChef que enamoró a L-Gante?

INFOBAE AMÉRICA

Inicia el proceso de integración

Inicia el proceso de integración de los servicios de salud en Panamá

Donald Trump y Lula da Silva hablaron por teléfono: confirmaron la visita del brasileño a Washington

Cómo la presencia humana afecta la conducta de los osos en Asia

Casos de nepotismo y faltas laborales activan sanciones contra 11 servidores públicos panameños

El portaaviones USS Abraham Lincoln ingresó en aguas de Medio Oriente en plena escalada entre Estados Unidos y el régimen iraní