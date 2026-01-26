Oficial: Boca Juniors anunció la llegada del primer refuerzo del mercado de pases

Ángel Romero será refuerzo de Boca (REUTERS/Carla Carniel)

La llegada de Ángel Romero al fútbol argentino se concreta en un momento decisivo para Boca Juniors, que termina de definir sus refuerzos al filo del cierre del mercado de pases. El delantero paraguayo, actualmente sin club tras finalizar su vínculo con Corinthians, arribará esta medianoche a la Argentina y tiene previsto someterse a los exámenes médicos en las primeras horas del martes.

De superar esa instancia, firmará un contrato por un año con Boca, con la opción de prorrogar ese vínculo, según detalló la cuenta oficial @estoesboca.futbol.

Boca oficializó la llegada de Ángel Romero

La inminente incorporación de Romero ocurre en un contexto donde se intensificaron las negociaciones. En declaraciones recientes, el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, confirmó los contactos directos con el atacante. “Con Ángel hablé hoy, ojalá que podamos tenerlo con nosotros. Ya están intercambiando los papeles los abogados del club con los abogados de Ángel“, afirmó el dirigente al medio AZZ.

Romero, cuyo último paso fue en el fútbol brasileño, llega en condición de agente libre tras no renovar su contrato en Corinthians. A lo largo de su trayectoria profesional, disputó 468 partidos, marcó 81 goles y brindó 45 asistencias. Su mayor impacto estadístico lo logró en el club paulista, donde registró sus mejores números tanto en presencias como en aportes ofensivos.

La familia Romero ya tuvo presencia reciente en el club xeneize. Óscar Romero, hermano de Ángel, defendió los colores de Boca Juniors durante un año y medio tras arribar desde San Lorenzo. En ese periodo, el mediocampista participó en 65 partidos, anotó 4 goles y sumó 14 asistencias en más de 4.000 minutos de juego. Integró el plantel que obtuvo tres títulos oficiales: la Supercopa Argentina 2022, la Copa de la Liga Profesional 2022 y el Torneo Argentino 2022.

Además de su etapa en Corinthians, Ángel Romero transitó por clubes de primera línea del continente, como Cerro Porteño, Cruz Azul y San Lorenzo. Su versatilidad y experiencia en distintas ligas lo convierten en una opción válida para el frente de ataque xeneize.

En paralelo a los movimientos por Romero, Boca Juniors acelera gestiones para incorporar a Santiago Ascacíbar, capitán y referente de Estudiantes de La Plata. El Ruso no participó de la última práctica de fútbol con el plantel platense, lo que alimentó las especulaciones sobre el desenlace de su transferencia.

“El club está terminando de trabajar en estas cosas y nosotros esperamos que se puedan resolver en estas 48/72 horas que faltan y seguramente también tenemos que pensar en la recuperación de los jugadores que tenemos lesionados”, había anticipado Claudio Úbeda en la conferencia de prensa posterior a la victoria por 1-0 frente a Deportivo Riestra.

La expectativa del mundo Boca se centra ahora en la llegada y revisión médica de Ángel Romero, un delantero acostumbrado a competir en equipos grandes del continente y que busca imprimir su huella en el club de La Ribera.

El siguiente compromiso para el Xeneize tendrá lugar el miércoles 28 de enero cuando tenga que visitar a Estudiantes, en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura, desde las 22:15. Luego, recibirá a Newell´s Old Boys, el domingo 1 de febrero a las 19:15.