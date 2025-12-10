Deportes

"Eres el peor o el mejor, no hay grises": Peter Crouch confiesa el impacto de la presión en la vida de los futbolistas

En That Peter Crouch Podcast, el exdelantero inglés reveló cómo la ansiedad y el temor al juicio influyeron en su carrera y reflexionó sobre la importancia de mostrar emociones reales y buscar el equilibrio personal

Peter Crouch reveló el impacto
Peter Crouch reveló el impacto de la presión y la ansiedad en la salud mental de los futbolistas de élite (YouTube: Chris Williamson y That Peter Crouch Podcast)

En el fútbol de élite, la imagen pública de los jugadores se asocia habitualmente con fortaleza y logros. Sin embargo, Peter Crouch, exjugador del Liverpool y figura reconocida de la Premier League, decidió exponer una realidad diferente.

En una conversación junto a Chris Williamson en YouTube y también en That Peter Crouch Podcast, analizó aspectos poco visibles de la vida futbolística: ansiedad deportiva, presión constante, dificultad para mostrar vulnerabilidad y el impacto de estas dinámicas en la salud mental.

Durante su trayectoria, la cultura futbolística británica imponía un estricto código de silencio y dureza emocional. Crouch recordó que, en su época de jugador, mostrar debilidad podía significar la exclusión del equipo.

La cultura de dureza y
La cultura de dureza y el miedo al error marcaron la carrera de Peter Crouch en la Premier League (Foto: Twitter @LFC)

Las entrevistas y ruedas de prensa se convertían en ejercicios donde evitar cualquier declaración ambigua era prioritario, ya que podía jugar en contra del futbolista. “La mentalidad era salir de la entrevista sin haber dicho nada demasiado polémico”, afirmó en YouTube.

La presión mediática, amplificada primero por la prensa escrita y más tarde por redes sociales, generaba un ambiente de temor al error público.

“Todos estaban petrificados”, confesó al referirse al miedo de que frases fuera de contexto dañaran la reputación de un jugador. Sin radares, ni comunicación por radio, la ansiedad se propagaba en silencio.

Ansiedad, salud mental y mecanismos de afrontamiento

La exposición mediática y las
La exposición mediática y las redes sociales intensifican la ansiedad y las críticas hacia los jugadores profesionales (Action Images via Reuters/Andrew Boyers)

La aparición de redes sociales y podcasts permitió a los futbolistas mostrar facetas más auténticas, aunque también supuso nuevos retos. Crouch reconoció que hoy los jugadores tienen más canales para comunicarse con los aficionados, pero también enfrentan mayor exposición y críticas más inmediatas y extremas. “Hoy, la negatividad es más intensa: eres el peor o el mejor, no hay grises”, explicó en That Peter Crouch Podcast.

La ansiedad y el estrés acompañaron a Crouch durante su carrera. Recordó episodios de nerviosismo extremo, como su debut con la selección inglesa, cuando sintió la magnitud del momento y la presencia de futbolistas como Steven Gerrard y Wayne Rooney. “Miraba por la ventana del autobús y prefería estar en el bar con una pinta, sin preocupaciones”, relató.

Al superar esos instantes de presión y lograr un buen desempeño llegaba una euforia inigualable. Para manejar la tensión, utilizaba el humor y se apoyaba en la interacción social del vestuario, evitando el aislamiento y buscando un equilibrio interno. “Aparentaba ser el más relajado, pero por dentro estaba lleno de nervios”, admitió durante su charla en YouTube.

Masculinidad, vulnerabilidad y dinámicas de vestuario

El exdelantero inglés destacó la
El exdelantero inglés destacó la importancia del humor y el apoyo social para afrontar el estrés en el fútbol (AFP)

El ambiente de vestuario fue otro de los ejes abordados por Crouch. Describió un entorno “macho, de supervivencia”, donde cualquier signo de debilidad podía convertirse en arma para los demás. “Cualquier debilidad era aprovechada”, señaló.

La consigna era soportar y no mostrar emociones, aunque reconoció que esta mentalidad se transformó ligeramente con la mayor diversidad y apertura entre los jugadores. La ausencia de referentes homosexuales visibles en la Premier League sigue evidenciando los límites actuales.

Crouch mencionó el caso de Thomas Hitzlsperger, quien habló públicamente sobre su orientación sexual solo después de su retiro, aunque indicó que hoy el entorno sería más receptivo.

El precio de la obsesión por el éxito

La comparación entre Crouch y
La comparación entre Crouch y Cristiano Ronaldo revela diferentes maneras de afrontar el éxito deportivo (REUTERS/Hannah Mckay)

La obsesión por la victoria fue otro contraste expuesto por Crouch. Comparó su perspectiva de disfrutar los logros con la actitud de compañeros como Gerrard, Frank Lampard y Cristiano Ronaldo.

Describió a estos futbolistas como “ganadores natos”, poco proclives a disfrutar de sus victorias y más centrados en alcanzar el siguiente objetivo.

Muchos compañeros nunca disfrutaban de ganar, siempre pensaban en el siguiente objetivo”, sostuvo en That Peter Crouch Podcast. Esta mentalidad puede conducir a una insatisfacción crónica y diluir el propósito del juego.

Impacto del retiro y la vida después del fútbol

Crouch defiende disfrutar el camino
Crouch defiende disfrutar el camino y no obsesionarse con los resultados como clave para una vida plena tras el retiro (YouTube: Chris Williamson y That Peter Crouch Podcast)

El retiro representa para muchos futbolistas un desafío incluso mayor que la competencia misma. Crouch compartió que, tras dejar la actividad profesional, experimentó una sensación de libertad, pero también la ausencia de la estructura diaria que el deporte le proveía. “Trabajaba mejor en un entorno regimentado”, reconoció.

Advirtió sobre los riesgos económicos y emocionales tras el retiro: “Vi a jugadores exitosos caer en depresión y bancarrota tras retirarse”. Señaló estadísticas que indican que cerca del 40% de los exjugadores de la Premier League se declaran en bancarrota pocos años después de su retiro.

En sus reflexiones finales, Crouch propuso redefinir el éxito en el deporte y en la vida. Defendió la importancia de la autenticidad, la capacidad de adaptación y, en especial, de disfrutar el camino más allá de la obsesión por los resultados. Para él, la plenitud y la felicidad personal superan cualquier trofeo o reconocimiento externo.

