Flamengo negocia para fichar a una figura de la Premier League y firmaría la compra más cara de la historia de Sudamérica

Lucas Paquetá estaría cerca de volver al país tras su paso por Europa por más de 40 millones de euros

Paquetá podría regresar al Flamengo
Paquetá podría regresar al Flamengo (Reuters)

El fútbol sudamericano se encuentra ante una operación histórica: el posible regreso de Lucas Paquetá al Flamengo por una cifra que marcaría el traspaso más alto de la región. Según informó el medio brasileño Globo, el club carioca alcanzó un acuerdo económico con el West Ham United para la transferencia del mediocampista por 41,25 millones de euros, equivalentes a 255,9 millones de reales. El acuerdo representa un hito en el mercado de fichajes de Brasil y supera todos los registros anteriores del continente.

De acuerdo con lo reportado por Globo, la operación contempla una suma fija, sin bonificaciones por objetivos, y la principal diferencia entre las partes radica en la modalidad de pago. Flamengo, que pretende abonar el monto en cuotas a lo largo de tres años, enfrenta la exigencia del club inglés de recibir el total en un plazo máximo de dieciocho meses. Las últimas horas han sido de acercamiento, y fuentes cercanas a la negociación citadas por Globo expresaron optimismo en hallar un término medio, con un esquema de pagos distribuido entre dos y dos años y medio.

El traspaso de Lucas Paquetá no solo implica un desafío financiero para el club brasileño, sino también un cambio de paradigma en el fútbol sudamericano. La cifra acordada supera el récord impuesto recientemente por la transferencia de Gerson al Cruzeiro, que alcanzó los 32 millones de dólares fijos más 3 millones en bonificaciones. Con esta gestión, Flamengo se posiciona a la cabeza de los clubes de la región en cuanto a inversión y ambición deportiva.

Paquetá podría convertirse en la
Paquetá podría convertirse en la compra más cara del fútbol sudamericano (Reuters)

La salida de Paquetá del West Ham United se precipitó tras un contexto tenso entre el jugador y la institución inglesa. Según Globo, el futbolista expresó de manera categórica su intención de no volver a vestir la camiseta de los Hammers, lo cual contribuyó a destrabar la negociación. Además, la reciente mejora en el rendimiento del equipo en la Premier League, con victorias sobre el Tottenham y el Sunderland, minimizó el impacto de su ausencia y solidificó la postura directiva para autorizar la venta.

El retorno del mediocampista a Flamengo podría concretarse en los próximos días, siempre que las partes acuerden la estructura final de pago. Según las fuentes consultadas por Globo, el objetivo es que Paquetá esté disponible para disputar la Supercopa Rei ante el Corinthians en Brasilia el próximo domingo, tomando el lugar de Filipe Luís en el plantel.

La magnitud de la negociación se refleja en la lista de los fichajes más elevados del fútbol brasileño. Si se confirma la cifra de 41,25 millones de euros (49 millones de dólares), Paquetá ocuparía el primer puesto, desplazando a Gerson (35 millones de dólares), Vitor Roque (30 millones), Wendel y Thiago Almada (ambos 23 millones), y otras transferencias destacadas como la de Paulinho y Gabriel Barbosa. Este movimiento también se distingue por no incluir variables ni objetivos deportivos, una señal de la determinación de Flamengo por cerrar la operación bajo condiciones claras.

Paquetá abandonará el West Ham
Paquetá abandonará el West Ham de la Premier League (reuters)

El mediocampista, formado en las divisiones juveniles del Flamengo, debutó en el primer equipo en 2016 y se consolidó rápidamente como titular. Su carrera internacional lo llevó al AC Milan, al Olympique de Lyon y posteriormente al West Ham United, donde se integró en 2022 antes de este posible regreso a Brasil.

Además de Paquetá, Flamengo ya aseguró este mercado de enero la incorporación del defensa Vitao, procedente del Internacional, y del portero Andrew, exjugador del Gil Vicente.

La información sobre la oferta final del Flamengo fue publicada inicialmente por el periodista Pablo Rúa y ampliada por Globo, que precisó los montos, las condiciones y el estado actual de las negociaciones. Si el acuerdo se sella en los términos actuales, el regreso de Lucas Paquetá no solo marcará un precedente en el fútbol brasileño, sino que también redefinirá el mercado de pases sudamericano.

