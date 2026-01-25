La contundente frase de Gustavo Costas sobre el futuro de Marcos Rojo en Racing

Luego de la derrota de Racing ante Gimnasia en La Plata por la primera fecha de la Zona B del Torneo Apertura, Gustavo Costas brindó la conferencia de prensa en la que destacó la particular situación que vive Marcos Rojo y la incertidumbre sobre su futuro en la Academia.

El entrenador explicó, ante la consulta periodística sobre el interés de Estudiantes de La Plata en sumar al experimentado defensor, que ese tema lo está resolviendo Marcos Rojo con Diego Milito, presidente de Racing. “Si se quiere ir a terminar su carrera en Estudiantes es algo que tiene que hablarlo con él (por Milito). Es un tema que no nos compete a nosotros. Yo no le cierro la puerta a nadie, nunca. Sinceramente, estamos pensando en Rosario (Central, el próximo rival)”, dijo.

Ante la consulta sobre si estaba enojado con el defensor que pasó por Boca en el último tiempo, Costas negó que exista algún tipo de encono con el platense por su actitud: “No me enoja para nada. Es un jugador que nació en Estudiantes y capaz que termina su carrera ahí. He hablado mucho con él. No le cierro la puerta a nadie, como dije, y más a un jugador. Me explicó bien cómo venía la cosa así que es un tema que tienen que decidir entre Racing y Estudiantes ahora”.

Marcos Rojo llegó a la Academia en agosto de 2025 luego de rescindir su contrato con Boca Juniors. El defensor con pasado en la selección argentina, de 35 años, fue utilizado principalmente para disputar la Copa Libertadores de dicho año en la que Racing quedó eliminado en las semifinales tras caer con Flamengo. Rojo tuvo actuaciones discretas y apenas jugó 8 partidos con el club de Avellaneda, sumando una expulsión en el partido de vuelta de los octavos de final ante Peñarol, lo que le impidió disputar la llave de cuartos ante Vélez al recibir dos fechas. Regresó en las semis contra el Flamengo y su imagen quedó asociada a la lesión de Santiago Sosa, ya que le aplicó un codazo involuntario en el rostro que obligó al mediocampista a ser operado por una fractura.

En otro orden, Gustavo Costas analizó la derrota 2-1 en el Bosque, en la que su equipo no jugó bien y cayó tras los goles de Nicolás Barros Schelotto y Franco Torres. “Estoy con mucha bronca, porque si bien esto es fútbol, también podemos poner como excusa que es el primer partido. Pero bueno, vos sabés que yo las excusas no las pongo en nada. Nos costó el partido. Ellos se encuentran con el gol de córner y tuvimos la pelota. De repente, moviéndola de un lado al otro, pero siempre nos faltó llegar con más gente adentro del área, por ejemplo. Llegábamos fácil, pero siempre la terminábamos mal o no estaba la gente que necesitábamos adentro del área. Tenemos que levantar cabeza para el miércoles", indicó.

Por último, se refirió a los estrenos de los refuerzos: Valentín Carboni y Matko Miljevi, quienes fueron titulares en su primer partido. “A Valentín le costó bastante el partido. Matko me parece que jugó muy bien. Se movió, corrió, jugó bien con la pelota, tuvo todo lo que queremos. Capaz que nos faltó que pise más el área o patee más de afuera. Como te decía antes, llegábamos hasta el borde del área, llegábamos lo más bien. Desde atrás, salíamos jugando de todos los tiros y llegábamos, pero después nos faltaba gente donde se ganan los partidos, adentro del área. Eso tenemos que trabajarlo”.