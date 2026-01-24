Tiene 8 hermanos, su padre es chofer de aplicación y realizó un posteo en redes para buscar club: “No pensé que sería viral”

No sumó minutos durante la última temporada en la Primera B Nacional

El 18 de enero a las 21:15 horas se publicó un mensaje en un grupo de Facebook con un mensaje claro en busca de trabajo: “El que sepa de algo me chifla, busco rodaje para este año”. Gianfranco Joannaz tiene contrato hasta fines de 2027 con Almagro, pero no será tenido en cuenta por el entrenador Gabriel Gómez y, aconsejado por un familiar, eligió ampliar la búsqueda a través de las redes sociales para encontrar un nuevo destino. Infobae se contactó con el protagonista para conocer la historia detrás de la idea que se viralizó en redes sociales.

“El posteo está realizado por mi papá. Al no haber llegado propuestas, él agarró y dijo: ‘Bueno, ¿y si probamos?’”, comenzó su relato Joannaz ante la consulta de este medio, luego de finalizar su entrenamiento del viernes en las instalaciones del Tricolor.

El lateral derecho, que se define como duro en la marca y con vocación ofensiva, siempre peleó y luchó para llegar al plantel profesional de la entidad de José Ingenieros. Sus orígenes lo reflejan como integrante de una familia laburante y el ideólogo de la publicación es una muestra de ello porque sale a la calle todos los días para ganarse el mango. “Mi papá trabaja como chofer de aplicación con el auto. Y mi mamá actualmente está sin trabajo, pero hace poco también estuvo trabajando en una panadería”, resumió.

El jugador de 21 años recorrió las Inferiores de Almagro, pero no tuvo continuidad en el primer equipo. Debutó el 2 de junio de 2024 durante un empate 1-1 ante Gimnasia y Tiro de Salta. A continuación, registró cinco encuentros más, todos correspondientes a la campaña de la Primera Nacional 2024, mientras que en la reciente temporada no sumó minutos y acumuló seis suplencias dentro de un equipo que peleó el descenso y logró permanecer en la segunda categoría del fútbol argentino.

Tiene 21 años y es un producto de las Inferiores de Almagro

Hasta el momento, uno de los nueve hermanos de la familia recibió sondeos desde Perú, Chile, Colombia y España. No tiene representante, pero el posteo llegó a los oídos de una humilde agencia, que lo llamó para tener una reunión el jueves 22 de enero con el fin de conocerlo.

Este medio se contactó con una fuente de Almagro para interiorizarse en la situación de Joannaz y aseguró que la entidad trabaja con él para encontrar una solución en su futuro. Destacó su profesionalismo y contó que le ofrecieron ir a una prueba en Ituzaingó, a la que asistió con autorización del club y no quedó. Según le confiaron a Infobae, el mercado de pases termina el jueves 12 de febrero.

- ¿Cómo surgió la idea de realizar esa publicación en redes sociales?

- El posteo está realizado por mi papá. Él vio en ese grupo que muchos chicos hacían así. No quizá tanto enfocado en el caso porque yo tengo un contrato y el lugar se llama Jugadores Libres. Pero al no haber llegado propuestas, mi papá agarró y dijo: ‘Bueno, ¿y si probamos?’ Yo le dije al principio que no, pero después le terminé dando luz verde para que lo haga. El posteo surgió así porque él vio posteos de otros chicos, entonces, surgió hacerlo de esa manera.

- Este jueves queríamos hacer la nota y te surgió una reunión. ¿Era vinculado a esta situación?

- Sí, me junté con un agente que es representante. Iba por ese lado. Es una agencia humilde, que tiene pocos chicos. Me junté a hablar más que nada. No hubo más que eso, era para juntarse a hablar, charlar y demás.

- ¿Qué repercusiones tuvo el posteo después de haberlo hecho?

- Tuvo un montón. Yo no pensé que iba a tener tanta repercusión, pero llegó a mucha gente y salió en muchos lados. Nunca pensé que iba a ser tan viral.

Gianfranco Joannaz tiene ocho hermanos. Su padre trabaja como chofer de aplicación y su madre se desempeñaba en una panadería hasta hace un tiempo (Créditos: Angie Silva)

- Vos me decías recién que tu padre fue el precursor del posteo. ¿Cuál era tu idea al momento de realizarlo?

- La idea del posteo fue básicamente tratar de encargarme también por mi lado de buscar club, porque el club mismo me estaba buscando, pero también está muy complicado. Entonces, decidí hacer el posteo para ver por mi cuenta si a alguien le interesaba mi perfil... Fue para tratar de llamar la atención de algún club, de algún representante también, porque yo no tengo. Bueno, después también, obviamente, están las instancias de juntarte a hablar y demás, porque hay pasos previos, pero la idea fue pura y exclusivamente para buscar club.

- ¿De qué trabaja él?

- Mi papá trabaja como chofer de aplicación con el auto. Y mi mamá actualmente ahora está sin trabajo, pero hace poco también estuvo trabajando en una panadería. Yo vivo con mi papá.

- ¿Sos hijo único?

- No, te vas a sorprender: tengo ocho hermanos. Algunos viven con mi mamá, otros viven con su otro padre. Yo soy el del medio. La más grande es mi hermana, que tiene 27 años y el más chiquito tiene siete años.

- ¿Qué otros trabajos tuvo tu papá antes de ser chofer?

- Trabajó muchos años en una importante empresa de lácteos. Después, hubo unos despidos y a él le tocó hace nueve o diez años. En este tiempo, fue haciendo changas, siempre trabaja para darnos lo mejor a nosotros.

- ¿Cuántos llamados recibiste después de la publicación?

- He recibido muchísimos mensajes y llamadas. También recibí muchos mensajes de apoyo, que bancaban lo que hice y me deseaban suerte. De ese lado, muy contento porque se ve que la gente se lo tomó bien.

- ¿Tenés alguna preferencia de categoría, sea Primera B Nacional o divisiones más bajas?

- No, sé que está muy difícil buscar la misma categoría o incluso una categoría más alta. Estoy dispuesto a bajar categorías, no habría problema con eso. Si es para sumar minutos, bienvenido sea.

Quiere seguir vinculado al fútbol y coordinar horarios en 2026 para estudiar periodismo deportivo (Créditos: Prensa Club Almagro)

- ¿De qué clubes te llamaron?

- No recibí llamados puntuales de clubes. Sí me ha consultado un montón de gente. No tanto de Argentina, sino más de afuera. He recibido sondeos de Perú, Chile, Colombia y España.

- Fuentes del club me dijeron que te arrepentiste por la viralización “negativa” que tomó la publicación porque muchos acusaron a Almagro de no cuidarte cuando no fue así. ¿Es verdad?

- Y quizás sí, va por ese lado. Yo entiendo que el mercado de Argentina es muy complicado y ya los equipos se refuerzan desde antes. Entonces, es muy difícil encontrar club. Sí me arrepiento de que se lo haya apuntado de manera negativa al club, porque yo al club lo quiero mucho. El posteo fue pura y exclusivamente para encontrar un club sin involucrar a Almagro ni diciendo nada negativo de la institución.

- Desde el club destacan tu profesionalismo justamente, ¿por qué consideras que no tuviste tantas oportunidades en estos dos años?

- Porque quizás no fui el perfil de jugador que querían. Diferentes técnicos pasaron... Sé que son cosas futbolísticas, quizá no tuve un buen 2025. Siempre estuve a la par, no tuve lesiones. El profesionalismo siempre va a estar porque a mí me gusta entrenar, me gusta mantenerme bien, pero después no haber jugado es una cuestión totalmente futbolística. Quizá los técnicos no creían que estaba para jugar y nada más, simplemente eso.

- Desde la parte mental, ¿cómo sobrellevaste la falta de minutos en el día a día?

- Es difícil, pero trabajé con un psicólogo hasta mitad de año que me ayudó mucho. Me mantuve fuerte de cabeza por esas sesiones con el psicólogo y después, hay que entender que el fútbol tiene estos momentos que quizá no te toca y tenés que estar al cien igualmente, porque el fútbol es muy dinámico y podés tener la oportunidad. Hay que buscar motivación porque es muy difícil cuando no te toca, pero siempre hay algún motivo y alguna luz a la que aferrarse para seguir entrenando al cien por ciento.

- ¿Por qué dejaste?

- Consideré que me había dado muchas herramientas para seguir manteniéndome durante el año. Siempre las enseñanzas y aprendizajes que obtuve durante esas sesiones las prolongué durante el año y creía que el tiempo hasta el que fui había sido el correcto y decidí dejar, pero aprovecho también para decir que si tienen la oportunidad y pueden hacerlo, que lo hagan. Es muy importante en cualquier tipo de deporte, no solamente en el fútbol, también en la vida, en lo que sea. Un psicólogo es muy importante, te ayuda mucho y lo retomaría porque es algo que me ha ayudado mucho.

Se define como un lateral duro en la marca y con vocación ofensiva (Créditos: Angie Silva)

¿Siempre te dedicaste al fútbol o trabajaste de otra cosa?

- No, siempre me dediqué al fútbol. Desde chiquito que juego y tuve la suerte de llegar a Primera. Suerte no, sino que le dediqué mucho trabajo. Sí me pude dedicar al fútbol y es el único trabajo que ejercí.

- En Instagram tenés la frase: “los planes de Dios para tu vida son buenos. Confía en él y espera”. ¿Qué lugar ocupa la religión en tu vida?

- Soy muy creyente de Dios. Siempre me ha dado una mano cuando lo necesité y cuando no, creo que siempre estuvo en todo momento conmigo, en momentos buenos o malos. Entonces, la frase también habla un poco de que también hay que ser paciente, que cosas buenas llegan de la mano de él y que hay que esperar, que los tiempos de él son perfectos.

- ¿Tenés otros planes más allá del fútbol si no conseguís una salida de Almagro?

- No, me aboco cien por ciento al fútbol, pero sé que es importante estudiar y tenía pensado quizá este año empezar una carrera, pero no otro trabajo sino acompañar mi vida con el estudio de alguna manera. El año pasado no lo hice, pero tengo la idea.

- ¿Qué carrera querés estudiar?

- A mí me gusta el periodismo deportivo, pero sé que tenés que buscar el lugar... No es tan simple, sino que hay que buscar específicamente y demás, pero me gusta mucho el periodismo deportivo.