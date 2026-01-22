Un futbolista de Almagro busca nuevo club por redes sociales: “El que sepa de algo me chifla”

Gianfranco Joannaz publicó un mensaje en Facebook buscando un nuevo club

La carrera de Gianfranco Joannaz tomó un giro inesperado al quedar fuera de la consideración de Almagro para la próxima temporada. Con apenas 21 años, el lateral derecho decidió actuar por su cuenta y publicó en redes sociales un mensaje donde anunció que se encuentra en busca de un nuevo club. El posteo rápidamente se viralizó y atrajo la atención por la singularidad de que un futbolista profesional gestionara públicamente su futuro deportivo.

El mensaje apareció en un grupo de pruebas de jugadores de Facebook, donde Joannaz se presentó y explicó su situación: “Soy Gianfranco Joannaz, tengo 21 años. Soy actual jugador profesional de Almagro, sin chances este año. Ando buscando club para salir a préstamo sin cargo. Soy lateral volante derecho, pero puedo jugar por izquierda sin problemas también. El que sepa de algo me chifla, busco rodaje para este año. Mensajes al privado”. Su iniciativa se difundió con rapidez en distintas plataformas.

El mensaje de Gianfranco Joannaz buscando un nuevo club para su carrera como futbolista profesional

Almagro, uno de los clubes históricos del fútbol de ascenso argentino, decidió no contar con Joannaz para la siguiente temporada. El joven lateral debutó en la Primera del club el 2 de junio de 2024 durante un empate 1-1 ante Gimnasia y Tiro de Salta. Durante esa campaña, disputó seis partidos con la camiseta del Tricolor (20 minutos contra Gimnasia de Mendoza, 16 ante Nueva Chicago, 18 versus Estudiantes de Río Cuarto, 7 contra Aldosivi y 29 nuevamente ante Gimnasia de Mendoza); pero nunca más tuvo oportunidad de jugar. En todo el 2025 no sumó minutos oficiales y solamente estuvo sentado en el banco de suplentes en seis cotejos (Deportivo Madryn, Alvarado, All Boys, Arsenal, Colegiales y Atlanta), al inicio del año.

Su mensaje se publicó en pleno mercado de pases, a pocas semanas del inicio de la actividad oficial en las categorías de ascenso, un contexto en el que muchos futbolistas buscan asegurar su continuidad o sumar minutos en otras instituciones.

Gianfranco Joannaz busca salir a préstamo de Almagro tras no tener continuidad

Ante la repercusión del caso, el joven futbolista dialogó con Agencia Noticias Argentinas y explicó que , que no será tenido en cuenta por el “Tricolor” para esta temporada, reconoció que aún no tiene nada cerrado, aunque afirmó: "Hablé con varias personas”. También deslizó que está “barajando opciones” para definir su futuro dentro del fútbol.

“Yo no tenía noción de que se podía hacer tan grande el tema, no me lo imaginaba”, manifestó el defensor, aún sorprendido por la repercusión que generó su caso. No obstante, aclaró: “Al ser algo de redes sociales, uno tiene que tener cierta cautela porque no sabe quién tiene buenas intenciones y quién no. A veces hay oportunistas”.

Joannaz, que inició su carrera en el Tricolor desde la octava división hasta llegar a Reserva y debutar en Primera, reveló que el posteo viral no fue de su autoría; sino que fue una idea de su padre, que lo impulsó a probar ese camino como alternativa para destrabar la situación.

“Almagro es un club que a mí me ha dado mucho. Después que no te tengan en cuenta son cosas del fútbol y hay que bancársela”, comentó. Y, para cerrar, remarcó: “Yo lo que necesito es jugar. Jugando y mostrándome, si ando bien, se puede usar de trampolín”.