La agenda del sábado en el Torneo Apertura: Racing visitará a Gimnasia en La Plata y Rosario Central recibirá a Belgrano

El Lobo será anfitrión de la Academia de Avellaneda desde las 19.30. Luego, a partir de las 22, el Canalla chocará con el Pirata

El Trofeo del Torneo Apertura
El Trofeo del Torneo Apertura que está en disputa en este semestre

Tras el duelo de River Plate ante Barracas Central que abrirá la acción del sábado, la agenda del Torneo Apertura 2026 continuará con el enfrentamiento entre Gimnasia La Plata y Racing este sábado a las 19:30 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, mientras que Rosario Central jugará en condición de local ante Belgrano a las 22:00 horas.

GIMNASIA-RACING

Gimnasia recibirá a Racing en
Gimnasia recibirá a Racing en el debut del Torneo Apertura

Gimnasia La Plata se medirá ante Racing, en el partido correspondiente a la fecha 1 de la Zona B del Torneo Apertura. El encuentro se disputará en el Estadio Juan Carmelo Zerillo este sábado a las 19:30. El árbitro a cargo será Leandro Rey Hilfer y se transmitirá por TNT Sports Premium.

La llegada de Ignacio Miramón y Nacho Fernández al Lobo generó un clima de optimismo en la previa al debut ante Racing. La conducción de Fernando Zaniratto atraviesa una etapa de ajustes finales, aunque tendrá ciertas obligaciones con los nombres de peso que incorporó para encarar el Torneo Apertura.

La pretemporada incluyó dos ensayos a puertas cerradas frente a Lanús y Agropecuario, en los que el cuerpo técnico evaluó variantes y probó sociedades entre los nuevos refuerzos y los jugadores ya consolidados. De esta manera, el equipo apuesta a un salto de calidad con este plantel dispuesto a pelear por los primeros puestos del torneo.

El elenco de la Academia afronta la nueva temporada con la ambición de ratificar el papel de protagonista, tras alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores en 2025 y conquistar la Sudamericana en 2024. El equipo dirigido por Gustavo Costas apunta a consolidar su presencia internacional, aunque la preparación incluyó apenas un amistoso de carácter informal, lo que sumó interrogantes en la previa. La lista de incorporaciones suma nombres prometedores: Valentín Carboni y Matko Miljevic. El desafío será integrarlos a una base consolidada, donde se destacan Adrián Martínez, Santiago Sosa y Facundo Cambeses.

Posibles formaciones:

Gimnasia: Nelson Insfrán; Pedro Silva, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Gonzalo Gonzalez; Lucas Castro, Nicolás Barros Schelotto, Pablo Aguiar; Marcelo Torres, Manuel Panaro, Jeremias Merlo. DT: Fernando Zaniratto.

Racing: Facundo Cambeses; Gabriel Rojas, Agustín García, Franco Pardo, Gastón Martirena; Valentín Carboni, Juan Nardoni, Santiago Sosa; Tomas Conechny, Adrian Martinez, Matko Miljevic. DT: Gustavo Costas.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

Hora: 19:30

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

TV: TNT Sports Premium

ROSARIO CENTRAL-BELGRANO

Rosario Central se medirá ante
Rosario Central se medirá ante Belgrano en el Gigante de Arroyito

Rosario Central y Belgrano se enfrentarán este sábado a las 22:00 en el Estadio Gigante de Arroyito, por la primera fecha del Grupo B del Torneo Apertura 2026. El partido tendrá como árbitro principal a Yael Falcón Pérez y será transmitido por ESPN Premium.

El Canalla renueva las ilusiones tras la caída en octavos de final ante Estudiantes, el vigente campeón, en el Torneo Clausura. El conjunto dirigido por Jorge Almirón llega al debut con la mirada puesta en el Gigante de Arroyito y aumenta las expectativas con Ángel Di María a disposición para este partido. Las recientes incorporaciones fueron Jeremías Ledesma, Vicente Pizarro, Gastón Ávila y Alexis Soto. En su último amistoso de pretemporada venció 2-1 a Sarmiento de Junín, en el predio de Arroyo Seco.

La mirada de Belgrano está puesta en un objetivo: superar la décima posición lograda en el último Clausura y pelear por un lugar entre los primeros equipos. El conjunto de Córdoba se plantea alcanzar una mayor regularidad a lo largo del torneo, luego de quedarse a las puertas de la fase final en la campaña anterior. El debut fuera de casa representa un desafío para el equipo dirigido por Guillermo Farré que pretende dar un golpe en el Gigante de Arroyito y sumar puntos que le permitan forjar una base sólida desde el inicio.

Entre los nombres que generan expectativas, se encuentran Lisandro López con un rol fundamental defensivo y Lucas Zelarayán, tras destacar en la última temporada.

Posibles formaciones:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Agustín Sández, Gastón Ávila, Facundo Mallo, Emanuel Coronel; Jaminton Campaz, Enzo Giménez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Alejo Véliz, Ángel Di María. DT: Jorge Almirón.

Belgrano: Thiago Cardozo; Adrián Sporle, Lisandro López, Leonardo Morales; Lucas Zelarayán, Julián Mavilla, Santiago Longo, Alcides Benítez; Lucas Passerini, Nicolás Fernández, Ulises Sánchez. DT: Ricardo Zielinski.

Estadio: Gigante de Arroyito

Hora: 22:00

Árbitro: Yael Falcón Pérez

TV: ESPN Premium

TABLA DE POSICIONES

