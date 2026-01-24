Faustino Oro empató tras casi cuatro horas de partida, da pelea en Países Bajos y enfrentará a uno de los puntos

Faustino Oro empató con el indio Vedant Panesar en el Festival de Ajedrez Tata Steel de Países Bajos

El gran maestro Don Miguel Najdorf -uno de los patriarcas del ajedrez argentino- solía contar en sus largas veladas en los salones del Club Argentino de Ajedrez, sobre la calle Paraguay a la altura de los recuerdos que, generalmente, en esta disciplina gana aquel que comete el penúltimo error. El axioma aún tiene vigencia.

En la 7ª rueda del torneo Challengers, perteneciente al 88° Festival de Ajedrez Tata Steel, que se lleva a cabo en el Polideportivo De Moriaan Center, en la ciudad costera de Wijk Aan Zee, frente al Mar del Norte, en Países Bajos, el prodigio argentino Faustino Oro, de 12 años, y su rival, el indio Vedant Panesar, de 22 años, acordaron un justo empate después de casi cuatro horas de juego, en una partida cargada de errores y en la que la suerte fue cambiando de bando casi constantemente. La igualdad fue decretada después de 40 jugadas, de una Defensa Siciliana, variante Najdorf, y casi 240 minutos de actividad.

Fausti, como conductor de las piezas negras, planteó la variante que lleva el nombre de su creador, el gran maestro argentino de origen polaco, y que es practicada por la mayoría de los ajedrecistas de élite, lo que la convierte en una de las líneas más estudiadas y de las que resulta muy difícil sorprender al rival con alguna innovación.

Por esto, casi de memoria, el niño argentino y el joven indio efectuaron sus primeros 12 movimientos, y fue justamente, Faustino el que decidió salir de los caminos conocidos y explorar otras variantes. El cambio no fue satisfactorio; ocho jugadas después el conductor de las blancas tenía la iniciativa del juego y las mejores chances.

Pero luego llegaron las imprecisiones del indio Panesar, que dejó pasar dos chances para conseguir la victoria, sus fallos le permitieron recuperarse al pequeño Fausti. Pero cuando la posición volvió a igualarse, imprevistamente, el niño erró la mejor continuación, y otra vez la partida pasó a ser dominada por su rival. Y cuando parecía que el resto del juego del niño sería sólo de resistencia, su adversario volvió a equivocarse y ahora Faustino pasó a tomar las riendas y parecía dispuesto a no perdonarlo. Realizó tres fuertes jugadas consecutivas y estuvo a un paso de lograr una ventaja abrumadora, pero allí, el ajedrecista indio ya no volvió a cometer errores, y tras un numeroso cambio de piezas, la partida se encaminó hacia un final de tablas, con peones y alfiles de distinto color, y en la que pese a que su rival conservaba un peón de ventaja no era suficiente material para ganar el juego.

De esta manera, el “Messi del Ajedrez” se recuperó de su derrota de la rueda anterior y logró sumar medio punto para mantenerse en el tercer lugar de la tabla general, con 4.5 puntos, y separado a tan sólo de una unidad de los punteros de la competencia, el prodigio norteamericano Andy Woodward, de 15 años y campeón juvenil de Estados Unidos, y el francés MarcAndria Maurizzi, de 18 años y campeón mundial juvenil.

Mañana en la 8ª rueda, Faustino será el conductor de las piezas blancas en su duelo ante uno de los punteros, el norteamericano Woodward. El historial entre ambos prodigios señala sólo un encuentro (en Yeda, en Arabia Saudita, en 2024) en partida pensada en la que se impuso Woodward. A fines de 2025, el sitio ICC organizó un match a 12 partidas con ritmo blitz, en la que Faustino venció a su rival por 7,5 a 4,5. El domingo volverán a jugar con ritmo clásico.

A diferencia de lo sucedido en las últimas jornadas del torneo Challengers, la mayoría de las partidas de la 7ª rueda finalizaron igualadas. Sólo hubo dos victorias: M. Maurizzi ante E. Roebers y V. Ivanchuk ante M. Lu. El resto de los juegos: L´ami v. Yip, Woodward v. Suleymanli y Warmerdam v. Yuffa, finalizaron en tablas.

Mañana, desde las 10 de Buenos Aires, se completará la 8ª rueda con estos enfrentamientos: Faustino Oro (Argentina, 4,5) v. A. Woodward (EE.UU., 5,5), M. Maurizzi (Francia, 5,5) v. M. Lu (China,2), C. Yip (EE.UU., 4) v. A. Suleymanli (Azerbaiyán, 5), V. Ivanchuk (Ucrania, 4,5) v. M. Warmerdam (Países Bajos, 3), D. Yuffa (España, 4) v. V. Panesar (India, 2), V. Ivic (Serbia, 2,5) v. E. Roebers (Países Bajos, 1) y E. L´ami (Países Bajos, 2) v. B. Assaubayeva (Kazajistán, 3,5)