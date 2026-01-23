Deportes

Faustino Oro cortó su racha triunfal en el torneo de ajedrez en Países Bajos tras caer ante el bicampeón local

El argentino perdió tras 65 jugadas ante Max Warmerdam y se quedó sin invicto después de 6 partidas. Se ubica a un punto del líder, el norteamericano Andy Woodward, de 15 años

Guardar
El argentino Faustino Oro tuvo
El argentino Faustino Oro tuvo un tropiezo en el torneo de ajedrez de los Países Bajos y quedó segundo en la tabla de posiciones

La racha triunfal del niño argentino Faustino Oro, de 12 años, se detuvo este viernes, en el torneo Challengers, perteneciente al 88° Festival de Ajedrez Tata Steel, que se lleva a cabo en el Polideportivo De Moriaan Center, en la ciudad costera de Wijk Aan Zee, frente al Mar del Norte, en Países Bajos; en la 6ª jornada, el pequeño Fausti, con piezas blancas, se rindió después de 65 jugadas de una defensa India de Rey, y casi cinco horas de partida, ante el joven gran maestro local, Max Warmerdam, de 25 años, bicampeón neerlandés y N° 7 del ranking de ese país.

Acaso el buen momento ajedrecístico por el que atraviesa la joven estrella argentina sumado a la liberación de no estar sujeto a cada resultado para conseguir la tercera y última performance necesaria para conquistar el título de gran maestro (en este certamen la obtención de la norma no le sirve para la solicitud del título, dado que debe completarla en un torneo abierto), lo haya impulsado a no conformarse con un rápido empate y un juego sin lucha. Es que, cuando apenas se habían completado 12 movimientos de la apertura y transcurrido los primeros 30 minutos de partida, su rival le lanzó un ofrecimiento implícito de tablas por repetición de movimientos.

Es que la reglamentación de esta competencia les impide a los jugadores ofrecer tablas (empates) de manera verbal antes de cumplir con el primer control de tiempo y jugadas; dos horas para ejecutar 40 movimientos. Pero, si ambos ajedrecistas deciden repetir tres veces el mismo movimiento y en el tablero se reproducen tres veces la misma posición, automáticamente por las reglas generales del juego, la partida es declarada tablas, sin necesidad de que alguno de los jugadores previamente hubiera realizado el ofrecimiento de manera oral, a través del conocido: “Ofrezco tablas”.

El niño argentino eludió entrar en ese esquema de repetir sus jugadas con el caballo llevándolo desde la casilla “f3” hasta la casilla “d2”, y optó por ejecutar el enroque, poner a salvo a su rey y tratar de mantener el dominio del juego. Y casi lo logra. Diez jugadas después estuvo a punto de tomar una ventaja en la posición, pero eligió otro camino, optó por forzar un ataque con un movimiento arriesgado de su torre.

Faustino Oro, de 12 años,
Faustino Oro, de 12 años, no pudo mantener su racha triunfal en Países Bajos

“A mi entender hubo un momento en el medio juego donde cambió el hilo de la partida”, le contó a Infobae, el maestro internacional y entrenador argentino Sebastián Iermito, desde su domicilio en Barcelona. El joven Iermito, simpatizante de Boca Juniors y vecino de Villa Martelli, lleva varios años en Europa dedicado a la preparación de jugadores. Desde hace un tiempo trabaja con la joven ex campeona mundial, la argentina Candela Francisco, y también actuó como entrenador y capitán de los equipos olímpicos femeninos de este país. Más adelante dijo: “Desde la apertura y la entrada al medio juego, la partida siempre fue complicada, y creo que pudo caer para cualquiera de los bandos. Finalmente se dio para las negras, y Warmerdam ganó bien, pero sin que Faustino hubiera cometido algún error grosero”.

Así de cruel suele ser el ajedrez; un mínimo error a veces sentencia la suerte. Una vez, el ex campeón mundial, Anatoly Karpov hizo una comparación entre un partido de tenis y uno de ajedrez, y según el ruso el ajedrez es más exigente. “Para perder un partido de tenis, 6-0, 6-0, yo debo cometer 48 errores, en cambio, en el ajedrez un error es suficiente para definir la partida”.

No obstante, esta derrota no modifica todo lo bueno que Faustino Oro viene realizando en el torneo. La posibilidad de incrementar su Elo, ganando experiencia en cada rueda al enfrentarse con duros rivales, e, incluso, ni siquiera su sueño de luchar por la conquista del certamen se ha vuelto una pesadilla, por el contrario, a pesar del traspié, sigue expectante en tabla y está a sólo un punto del líder, el norteamericano Andy Woodward, cuando aún restan siete jornadas para el final de la competencia.

A pesar de la derrota,
A pesar de la derrota, Faustino Oro está a sólo un punto del líder, el norteamericano Andy Woodward

Como sucede habitualmente en cada rueda del Torneo Challengers, la mayoría de las partidas tuvieron un resultado contundente, y hoy no fue la excepción: entre los siete juegos sólo hubo un empate.

La igualdad fue protagonizada por la azerbaiyana Aydin Suleymanli con el maestro indio Vedan Panesar. Los otros juegos se definieron de la siguiente manera: V. Ivanchuk 1 v. E. Roebers 0, D. Yuffa 1 v. M. Lu 0, M. Maurizzi 1 v. B. Assaubayeva 0, Y. Carisa 0 v. A. Woodward 1 y V. Ivic 1 v. E. L´ami 0.

Así quedó la tabla de posiciones, luego de 6 ruedas: 1°, A. Woodward (EE.UU.), 5 puntos, 2os., M. Maurizzi (Francia) y A. Suleymanli (Azerbaiyán), 4,5, 4°, Faustino Oro (Argentina), 4, 5os., V. Ivanchuk (Ucrania), D. Yuffa (España) y Y. Carissa (EE.UU.), 3,5, 8°, B. Assaubayeva (Kazajistán), 3, 9°, M. Warmerdam (Países Bajos), 2,5, 10os., V. Ivic (Serbia) y M. Lu (China), 2, 12os., W. L´ami (Países Bajos) y V. Panesar (India), 1,5 y 14°, E. Roebers (Países Bajos) 1.

El sábado, desde las 10 de Buenos Aires, se disputará la 7ª rueda con estos duelos: Woodward v. Suleymanli, Panesar v. Faustino Oro, L´ami v. Yip, Assaubayeva v. Ivic, Roebers v. Maurizzi, Lu v. Ivanchuk y Warmerdam v. Yuffa.

Temas Relacionados

Faustino OroAjedrez

Últimas Noticias

El “héroe de la toalla” de la Copa Africana habló tras el absurdo incidente en la final Marruecos-Senegal: “Fue surrealista”

Yehvann Diouf, el arquero suplente del seleccionado senegalés, contó los detalles de la escena que se volvió viral

El “héroe de la toalla”

Impactante: un luchador de UFC colapsó tras el pesaje y se desplomó en el escenario

Cameron Smotherman perdió el conocimiento y cayó de frente mientras descendía tras haber cumplido con el paso por la balanza. La pelea fue cancelada, pero no hay parte médico oficial de su salud. IMÁGENES SENSIBLES

Impactante: un luchador de UFC

Inter Miami de Lionel Messi fichó a su tercer arquero en este mercado de pases

El conjunto estadounidense anunció el arribo de Luis Barraza, guardametas norteamericano de 29 años

Inter Miami de Lionel Messi

Flavio Briatore confirmó que Christian Horner está interesado en comprar Alpine: “Está negociando”

El asesor ejecutivo y líder de la escudería francesa de la Fórmula 1 reveló que el ex jefe de Red Bull está en tratativas para obtener una parte de las acciones del team galo

Flavio Briatore confirmó que Christian

El divertido intercambio entre Ruggeri y Morena Beltrán sobre la propuesta de matrimonio de Lucas Blondel: “¡Vamos, se nos casó!”

La periodista de ESPN se comprometió con el futbolista de Boca Juniors y el exjugador de la selección argentina le preguntó detalles sobre el momento de la declaración del lateral

El divertido intercambio entre Ruggeri
DEPORTES
El “héroe de la toalla”

El “héroe de la toalla” de la Copa Africana habló tras el absurdo incidente en la final Marruecos-Senegal: “Fue surrealista”

Impactante: un luchador de UFC colapsó tras el pesaje y se desplomó en el escenario

Inter Miami de Lionel Messi fichó a su tercer arquero en este mercado de pases

Flavio Briatore confirmó que Christian Horner está interesado en comprar Alpine: “Está negociando”

El divertido intercambio entre Ruggeri y Morena Beltrán sobre la propuesta de matrimonio de Lucas Blondel: “¡Vamos, se nos casó!”

TELESHOW
Moria Casán salió al cruce

Moria Casán salió al cruce de los rumores y defendió a Cecilia Roth: “Está fascinada”

Milenka conoció el mar: el emotivo video de Marley a pura ternura junto a su hija

Wanda Nara defendió su trabajo en MasterChef y apuntó contra la China Suárez: “Yo no tengo la culpa”

Facundo Arana y María Susini: del salto en paracaídas que selló su amor a un presente atravesado por los rumores

Sofía Pachano y Santiago Ramundo volvieron a su casa con su bebé: “El universo escuchó nuestras plegarias”

INFOBAE AMÉRICA

Un hallazgo sobre el trigo

Un hallazgo sobre el trigo revela cómo un hongo logra evadir sus defensas

Cómo impacta el consumo de los carbohidratos en la salud: riesgos y recomendaciones de especialistas

La gran tormenta invernal que paraliza a Estados Unidos y el vínculo con el cambio climático

Elecciones en Brasil: el gobernador de San Pablo ratificó su apoyo a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial

El Salvador se prepara para recibir el Ironman 70.3 con mejoras clave en el Parque Recreativo Apulo