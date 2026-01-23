Faustino Oro cortó su racha triunfal en el torneo de ajedrez en Países Bajos tras caer ante el bicampeón local

El argentino Faustino Oro tuvo un tropiezo en el torneo de ajedrez de los Países Bajos y quedó segundo en la tabla de posiciones

La racha triunfal del niño argentino Faustino Oro, de 12 años, se detuvo este viernes, en el torneo Challengers, perteneciente al 88° Festival de Ajedrez Tata Steel, que se lleva a cabo en el Polideportivo De Moriaan Center, en la ciudad costera de Wijk Aan Zee, frente al Mar del Norte, en Países Bajos; en la 6ª jornada, el pequeño Fausti, con piezas blancas, se rindió después de 65 jugadas de una defensa India de Rey, y casi cinco horas de partida, ante el joven gran maestro local, Max Warmerdam, de 25 años, bicampeón neerlandés y N° 7 del ranking de ese país.

Acaso el buen momento ajedrecístico por el que atraviesa la joven estrella argentina sumado a la liberación de no estar sujeto a cada resultado para conseguir la tercera y última performance necesaria para conquistar el título de gran maestro (en este certamen la obtención de la norma no le sirve para la solicitud del título, dado que debe completarla en un torneo abierto), lo haya impulsado a no conformarse con un rápido empate y un juego sin lucha. Es que, cuando apenas se habían completado 12 movimientos de la apertura y transcurrido los primeros 30 minutos de partida, su rival le lanzó un ofrecimiento implícito de tablas por repetición de movimientos.

Es que la reglamentación de esta competencia les impide a los jugadores ofrecer tablas (empates) de manera verbal antes de cumplir con el primer control de tiempo y jugadas; dos horas para ejecutar 40 movimientos. Pero, si ambos ajedrecistas deciden repetir tres veces el mismo movimiento y en el tablero se reproducen tres veces la misma posición, automáticamente por las reglas generales del juego, la partida es declarada tablas, sin necesidad de que alguno de los jugadores previamente hubiera realizado el ofrecimiento de manera oral, a través del conocido: “Ofrezco tablas”.

El niño argentino eludió entrar en ese esquema de repetir sus jugadas con el caballo llevándolo desde la casilla “f3” hasta la casilla “d2”, y optó por ejecutar el enroque, poner a salvo a su rey y tratar de mantener el dominio del juego. Y casi lo logra. Diez jugadas después estuvo a punto de tomar una ventaja en la posición, pero eligió otro camino, optó por forzar un ataque con un movimiento arriesgado de su torre.

Faustino Oro, de 12 años, no pudo mantener su racha triunfal en Países Bajos

“A mi entender hubo un momento en el medio juego donde cambió el hilo de la partida”, le contó a Infobae, el maestro internacional y entrenador argentino Sebastián Iermito, desde su domicilio en Barcelona. El joven Iermito, simpatizante de Boca Juniors y vecino de Villa Martelli, lleva varios años en Europa dedicado a la preparación de jugadores. Desde hace un tiempo trabaja con la joven ex campeona mundial, la argentina Candela Francisco, y también actuó como entrenador y capitán de los equipos olímpicos femeninos de este país. Más adelante dijo: “Desde la apertura y la entrada al medio juego, la partida siempre fue complicada, y creo que pudo caer para cualquiera de los bandos. Finalmente se dio para las negras, y Warmerdam ganó bien, pero sin que Faustino hubiera cometido algún error grosero”.

Así de cruel suele ser el ajedrez; un mínimo error a veces sentencia la suerte. Una vez, el ex campeón mundial, Anatoly Karpov hizo una comparación entre un partido de tenis y uno de ajedrez, y según el ruso el ajedrez es más exigente. “Para perder un partido de tenis, 6-0, 6-0, yo debo cometer 48 errores, en cambio, en el ajedrez un error es suficiente para definir la partida”.

No obstante, esta derrota no modifica todo lo bueno que Faustino Oro viene realizando en el torneo. La posibilidad de incrementar su Elo, ganando experiencia en cada rueda al enfrentarse con duros rivales, e, incluso, ni siquiera su sueño de luchar por la conquista del certamen se ha vuelto una pesadilla, por el contrario, a pesar del traspié, sigue expectante en tabla y está a sólo un punto del líder, el norteamericano Andy Woodward, cuando aún restan siete jornadas para el final de la competencia.

A pesar de la derrota, Faustino Oro está a sólo un punto del líder, el norteamericano Andy Woodward

Como sucede habitualmente en cada rueda del Torneo Challengers, la mayoría de las partidas tuvieron un resultado contundente, y hoy no fue la excepción: entre los siete juegos sólo hubo un empate.

La igualdad fue protagonizada por la azerbaiyana Aydin Suleymanli con el maestro indio Vedan Panesar. Los otros juegos se definieron de la siguiente manera: V. Ivanchuk 1 v. E. Roebers 0, D. Yuffa 1 v. M. Lu 0, M. Maurizzi 1 v. B. Assaubayeva 0, Y. Carisa 0 v. A. Woodward 1 y V. Ivic 1 v. E. L´ami 0.

Así quedó la tabla de posiciones, luego de 6 ruedas: 1°, A. Woodward (EE.UU.), 5 puntos, 2os., M. Maurizzi (Francia) y A. Suleymanli (Azerbaiyán), 4,5, 4°, Faustino Oro (Argentina), 4, 5os., V. Ivanchuk (Ucrania), D. Yuffa (España) y Y. Carissa (EE.UU.), 3,5, 8°, B. Assaubayeva (Kazajistán), 3, 9°, M. Warmerdam (Países Bajos), 2,5, 10os., V. Ivic (Serbia) y M. Lu (China), 2, 12os., W. L´ami (Países Bajos) y V. Panesar (India), 1,5 y 14°, E. Roebers (Países Bajos) 1.

El sábado, desde las 10 de Buenos Aires, se disputará la 7ª rueda con estos duelos: Woodward v. Suleymanli, Panesar v. Faustino Oro, L´ami v. Yip, Assaubayeva v. Ivic, Roebers v. Maurizzi, Lu v. Ivanchuk y Warmerdam v. Yuffa.