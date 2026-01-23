El divertido intercambio entre Ruggeri y Morena Beltrán sobre la propuesta de matrimonio de Lucas Blondel: “¡Vamos, se nos casó!”

A inicios del 2026, Morena Beltrán y Lucas Blondel, actual jugador de Boca Juniors, anunciaron su compromiso matrimonial durante unas vacaciones junto a amigos y familiares, algo que mostraron en un video difundido en redes sociales. En su primer encuentro con Oscar Ruggeri en el programa de ESPN F90, el exfutbolista le preguntó a la periodista cómo fue el momento en el que el lateral le pidió casamiento en el barco.

“¡Se casa esta pibita, che! ¡Vamos, se nos casó! Lo enganchó. Ella le dijo, que bien. Me gusta, me pone muy contento. En el barco le metió”, soltó el ex central de la selección argentina, mientras la joven de 26 años afirmaba que no fue premeditado. “Es difícil en el barco pararse y pedirte la mano. Había un montón de gente”, comentó después Ruggeri.

Morena Beltrán aprovechó el momento para revelar las intimidades sobre cómo fue el momento: “Estábamos con amigos. Yo no entendía lo que era cuando me lo dio. Te juro, Óscar, nos estábamos por sacar una foto”. Ruggeri respondió inmediatamente: “¡Dale! Pero qué te va a dar cuando se para así”.

El futbolista y la periodista se comprometieron

La pareja, que ya suma más de dos años de relación, reveló el momento en el que Blondel le propuso matrimonio a través de un video en la cuenta de Instagram de la periodista. A bordo de un barco, la grabación muestra cómo el jugador le da el anillo de compromiso mientras los presentes celebraban la noticia con aplausos y se escuchó el mensaje: “Vivan los novios”. Durante el emotivo momento, Beltrán repitió entre lágrimas: “No puedo creerlo”, mientras que en la publicación agregó el mensaje de “El 2026 empezó así de increíble”.

Morena Beltrán aprovechó el aire en el programa de televisión y brindó más detalles sobre cómo fue el momento de la propuesta. “Es tímido. Los demás sabían que me iba a pedir, pero no cuándo. Nos estábamos sacando una foto todo el grupo. Entonces, yo tenía un par de cosas encima, unos juegos, unas cámaras, para que no los aplasten los que se sentaron al lado mío. Y él estaba al lado mío”, resaltó.

A esto, sumó: “Entonces dije: ‘Para, que falta Lucas’. Me daba cuenta de que no estaba mirando a la cámara. Entonces él me da algo y yo lo agarro así como ‘dale, mira a la cámara que nos vamos a sacar una foto’. Cuando lo miro, me doy cuenta de que era un anillo y le pregunté qué era. Y me dice: ‘¿Nos casamos?’”. La periodista aseguró que el anillo es de oro blanco.

La foto de Morena Beltrán con la alianza de compromiso entregada por Lucas Blondel (@morenabeltran10)

Dentro del plano futbolístico, Ruggeri le preguntó a Morena Beltrán la situación de Lucas Blondel en Boca. “¿Y tu marido? Ya es tu marido. ¿Se fue? ¿No se iba a Argentinos Juniors?”, preguntó Ruggeri. Posteriormente, cuando el resto del panel le contó que Claudio Úbeda lo estaba probando como volante, el Cabezón consultó: “¿De volante solamente? Pero a él qué le gusta, ¿lateral o mediocampista?”.

“Él es lateral. Pero en inferiores jugó mucho tiempo de mediocampista. En Tigre jugó más tiempo de lateral que de mediocampista”, describió la periodista. Vale recordar que, después de atravesar un segundo semestre del 2025 en el que prácticamente no jugó, Blondel sumó minutos en la pretemporada del Xeneize. A pesar de que a lo largo de la ventana de transferencias se especuló con una posible salida a Argentinos Juniors, el ex Tigre se mantiene en Boca.

Mientras la dirigencia del elenco de la Ribera trabaja en concretar las primeras incorporaciones para el plantel, el cuadro dirigido por Claudio Úbeda debutará de forma oficial en el 2026 el próximo domingo en La Bombonera. En el marco de la primera jornada del Torneo Apertura, Boca recibirá a Deportivo Riestra a partir de las 18:30.