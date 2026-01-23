Detuvieron a dos tenistas sudamericanos en Brasil por realizar gestos racistas durante un partido del Challenger de Itajaí

Detuvieron a dos tenistas por gestos racistas tras un partido en un torneo de Brasil

Dos jugadores latinoamericanos fueron arrestados en Brasil tras protagonizar un episodio de insultos raciales durante el Challenger de Itajaí, desencadenando una investigación judicial. El incidente ocurrió el jueves 22 de enero, durante los cuartos de final del torneo de dobles.

La Policía Militar de Santa Catarina intervino después de que los tenistas Luis David Martínez, de Venezuela, y Cristian Rodríguez, de Colombia, fueran señalados por realizar gestos y declaraciones ofensivas en medio del evento. De acuerdo con información de Globo Esporte, Martínez fue captado por las cámaras realizando gestos de mono hacia las gradas durante la transmisión oficial del torneo, mientras que Rodríguez fue grabado dirigiéndose a un recogepelotas con insultos raciales. El influencer Bonfa Tennis registró parte del episodio, aportando evidencia clave.

El momento en que uno de los tenistas realizó gestos racistas

El portal local Mari Costa News detalló que el incidente se produjo alrededor de las 16:15 en el Itamirim Clube de Campo, sede del torneo. Tras la derrota de los tenistas latinoamericanos preclasificados número 1 ante la dupla local compuesta por Igor Marcondes y Eduardo Ribeiro (7-6 (4), 6-7 (6) y 10-2), ambos jugadores abandonaron el recinto. La entidad organizadora, el Instituto Deportes, solicitó la intervención de la Policía Militar, que localizó a los deportistas en un hotel de la ciudad y procedió a su detención.

Las autoridades brasileñas actuaron en virtud de la Ley n.º 7.716/89, que desde 2023 tipifica los insultos raciales como delito equiparable al racismo, haciéndolo imprescriptible y no sujeto a fianza. La legislación establece penas de dos a cinco años de prisión, además de multas. Según la información recabada por Mari Costa News, la policía arrestó a Martínez, de 36 años, y posteriormente también a Rodríguez, de 35 años, luego de que la víctima y un testigo ampliaran la denuncia en la comisaría.

Tras la intervención de la Policía Militar, los dos tenistas fueron detenidos en Brasil por realizar gestos racistas

Globo Esporte precisó que ambos jugadores se encuentran bajo custodia policial y que el proceso penal continuará en las próximas horas, con posibles repercusiones para sus carreras profesionales y su participación en futuras competencias internacionales.

“Se llamó a la Policía Militar. Los jugadores ya estaban en el hotel y fueron llevados a la comisaría para presentar una denuncia. Al llegar allí, el atleta venezolano que hizo los gestos racistas fue acusado de delito grave, con una pena de dos a cinco años. Además, por supuesto, de la multa y, obviamente, sin recibir el premio por haber llegado a los cuartos de final aquí en el Challenger de Itajaí. Su compañero de equipo, el colombiano Cristian Rodríguez también fue acusado del mismo delito, tras llamar ‘mono’ al recogepelotas al final del partido”, explicó Bonfa Tennis en su cuenta de Instagram.

El episodio generó una reacción inmediata por parte de la organización del Challenger de Itajaí. En un comunicado oficial, replicado por Globo Esporte, el certamen de Itajaí afirmó: “El incidente ocurrido durante el partido de dobles de hoy en el Abierto de Itajaí provocó la intervención inmediata de la Policía Militar, que estuvo presente y tomó las medidas necesarias conforme a la legislación brasileña. El Abierto de Itajaí condena vehementemente el racismo y la discriminación de cualquier tipo”.

Los tenistas detenidos se exponen a sanciones de 2 a 5 años de cárcel

La lucha contra el racismo en el deporte brasileño se ha intensificado durante los últimos años. La legislación penal vigente desde 2023 endureció las sanciones y eliminó mecanismos de prescripción y fianza para delitos de este tipo. En el caso de Itajaí, el portal Mari Costa News añadió que la denuncia inicial fue reforzada por testimonios de una víctima y un testigo, lo que permitió la detención de ambos jugadores a pesar de haber abandonado el club tras el partido.

El medio local Guararema News detalló que según el relato de los denunciantes, el venezolano “imitó a un mono y se rascó las axilas a la multitud”. El periodista Robinson Gamboa detalló allí que “fue arrestado y llevado a la comisaría, donde fue acusado del delito de injuria racial, previsto en la Ley n.º 7.716/89, que conlleva una pena de 2 a 5 años de prisión, además de una multa”. Al mismo tiempo, aseguraron una versión distinta sobre el arresto de Rodríguez, quien presuntamente “acudió a la comisaría para investigar la situación de su colega y terminó arrestado tras ser reconocido por las víctimas, que también estaban allí”, acusado de decir términos racistas.

El proceso judicial abierto podría tener consecuencias para la carrera de Martínez y Rodríguez, quienes ocupan actualmente los puestos 108 y 162 del ranking mundial de dobles, respectivamente. Las acusaciones por insultos raciales abren la posibilidad de sanciones adicionales por parte de organismos deportivos internacionales.

El Challenger de Itajaí, que se realiza por primera vez en 2026, es de categoría 75 en un sistema que está debajo de los Grand Slam, Masters 1000 y torneos ATP a nivel de importancia. Según el sitio oficial de la ATP, el certamen ubicado en el estado de Santa Catarina reparte 107 mil dólares en premios entre los participantes con USD 4.980 para los campeones en dobles, USD 2.880 para los finalistas, USD 1.730 para los semifinalistas y USD 1.010 para los cuartofinalistas.

La dupla Martínez-Rodríguez llegó posicionada como la favorita al cuadro de dobles, lo que ratificaron con una victoria en el estreno (4-6, 7-6 y 10-6) ante la pareja del nacionalizado canadiense Juan Carlos Aguilar y el boliviano Federico Zeballos. Eso les permitió acceder a cuartos de final para chocar contra Ribeiro-Marcondes en el duelo del escándalo.

Ni el colombiano Rodríguez –que llegó a ser 362° del mundo a nivel singles en 2018–, ni el venezolano Martínez –fue 390° de singles en 2014– contabilizan títulos o finales a nivel ATP. A nivel ITF (el segundo rango del tenis), el colombiano de 35 años sumó cuatro coronaciones en individuales, además de ostentar 34 copas en el circuito de dobles. El venezolano de 36 años ganó 39 copas en pareja, dos de ellas con Rodríguez entre 2022 y 2025.