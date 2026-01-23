Deportes

“Ahora cualquiera puede jugar en Boca”: lapidario posteo de un multicampeón con el Xeneize por la posible llegada del primer refuerzo

El ex futbolista, que ganó la Copa Libertadores 2007 y celebró nueve títulos en la institución, lanzó un inesperado ataque en las redes sociales

El lapidario posteo de Neri
El lapidario posteo de Neri Cardozo por la posible llegada de Ángel Romero a Boca

La inminente contratación de Ángel Romero por parte de Boca Juniors ha provocado una reacción inesperada en el mundo del fútbol argentino: Neri Cardozo, exvolante del club y campeón de la Copa Libertadores 2007, criticó abiertamente la posible llegada del delantero paraguayo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Cardozo escribió: “Ahora cualquiera puede jugar en Boca”, acompañando el mensaje con una imagen donde se informaba sobre el avance de las negociaciones. Su postura sorprendió tanto por el contenido como por el perfil habitualmente reservado que mantiene el exjugador.

La dirigencia bajo Juan Román Riquelme intensificó las gestiones luego de varios intentos sin éxito para incorporar nuevos delanteros, entre ellos Marino Hinestroza, y con una delantera diezmada por lesiones. La posibilidad de cerrar la incorporación de Ángel Romero, quien quedó con el pase en su poder tras desvincularse de Corinthians, surgió como una alternativa ante los obstáculos planteados por el mercado de fichajes. El carácter de jugador libre del paraguayo facilitó avances rápidos en la negociación.

Romero, de 33 años y hermano de Óscar Romero —quien integró el plantel xeneize entre 2022 y 2023 y fue campeón durante su paso por el club—, finalizó su vínculo con el club paulista tras una temporada en la que no alcanzó el rendimiento esperado. El club brasileño, además, enfrenta un contexto financiero adverso, lo que llevó a no renovar el contrato de uno de sus futbolistas más destacados. Así lo consignaron los periodistas de TyC Sports Gastón Edul y Germán García Grova remarcando que el salario elevado del atacante fue otro factor determinante en la decisión de Corinthians.

Desde las primeras horas trascendió que la propuesta formal se encuentra avanzada y reina el optimismo acerca de un acuerdo en breve. La dirigencia de Boca Juniors espera que Romero viaje y firme contrato durante el fin de semana para poder sumarse a la pretemporada a principios de la semana siguiente, aunque quedan pendientes pequeñas diferencias contractuales. La llegada sugiere un rápido desenlace, tras haberse iniciado el intercambio de contratos.

Óscar Romero dejó el club en buenos términos tras rescindir su contrato y liberar un cupo de extranjero, lo que allana el camino para su hermano. La ausencia de antecedentes de convivencia en planteles entre Neri Cardozo y Ángel Romero hace que la crítica lanzada por el exvolante tenga un carácter estrictamente opinativo, sin una base en experiencias compartidas.

Neri Cardozo, exjugador que logró títulos con Boca Juniors y Racing Club, se dedica ahora a la medicina deportiva en México. Luego de su retiro, abrió una clínica en Mérida, Yucatán, y una academia de fútbol asociada al club Monterrey.

En su etapa como futbolista profesional, Cardozo se destacó en Boca Juniors, donde debutó a los 17 años bajo la dirección de Carlos Bianchi y disputó 187 partidos, con 26 goles y 27 asistencias. Durante su paso de cinco temporadas, el equipo obtuvo 9 títulos y se consagró en la Copa Libertadores 2007.

Tras su contribución al fútbol argentino, el volante continuó su trayectoria en México durante una década. Participó en Monterrey, donde marcó 42 goles en 310 encuentros, y donde Cardozo permaneció por ocho años y obtuvo dos campeonatos. También jugó para Jaguares de Chiapas y Querétaro antes de regresar al fútbol argentino en 2017 para incorporarse a Racing Club, donde sumó 39 partidos y celebró la Superliga 2018/2019.

La academia fundada por Cardozo en Mérida opera como escuela oficial del Monterrey. “Muy contento y emocionado de comenzar un nuevo proyecto de la mano de una gran institución como Rayados. Mucha ilusión de poder trabajar en la formación de nuevos futbolistas y enseñarles la pasión del fútbol como la he vivido durante años en mi trayectoria futbolística”, expresó el exfutbolista en septiembre de 2025. El cierre de su carrera profesional ocurrió en Defensa y Justicia, donde jugó 24 partidos y anotó un gol, y más tarde en Venados de México, con 2 goles en 90 partidos.

