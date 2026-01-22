Vivió una pesadilla tras la final de Champions League contra el Real Madrid hace 8 años, pensó en el retiro y ahora brilla en su nuevo equipo

El arquero fue muy cuestionado tras su participación en la final de Champions (Reuters)

El arquero alemán Loris Karius atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera tras años marcados por la incertidumbre. Ocho años después de la final de Champions League en Kiev, donde su actuación con el Liverpool quedó marcada por errores decisivos, el guardameta recuperó la titularidad y la confianza bajo los palos del Schalke 04. Según una entrevista publicada por The Independent, Karius relató que llegó a pensar en dejar el fútbol: “En mi mente estaba retirado. No hice nada durante siete meses. Suena dramático, pero estaba prácticamente retirado”.

De acuerdo con el medio en cuestión, Loris Karius se incorporó al club de Gelsenkirchen en enero de 2025, tras un periodo de inactividad y reflexión personal. “Hubo momentos en que la confianza era menor; ahora, obviamente, la confianza es muy alta”, afirmó. El alemán explicó que ese tiempo fuera de las canchas no fue necesariamente el más difícil: “Seguí disfrutando mientras pasaba tiempo con la familia, viajaba y hacía muchas cosas que normalmente no puedes hacer cuando estás inmerso en tu rutina diaria”. Sin embargo, agregó: “Obviamente, seguía deseando jugar al fútbol, pero no quería hacer nada en lo que no estuviera comprometido al 100 %”.

La derrota en la final de la Champions League de 2018 ante el Real Madrid supuso un punto de inflexión en la trayectoria de Karius. El mismo verano, el Liverpool fichó al brasileño Alisson Becker por más de 60 millones de euros.

En declaraciones a The Independent, el portero reconoció: “Me agarró un poco desprevenido. Lo leí en las noticias. Nadie me dijo antes que iban a fichar ni habló conmigo, pero supongo que así es el fútbol. Cuando pregunté por qué nadie me había informado, me dijeron que no podían avisar a 30 jugadores cada vez que fichaban a un jugador en su posición. No hay rencor ni nada por el estilo. Alisson ha hecho un trabajo fantástico. Es un gran portero. Pero si lo tenían planeado desde el principio, quizá alguien podría haberme avisado un poco antes”.

El arquero se marchó del Liverpool tras la final(AFP)

Después de su salida de Liverpool, la carrera de Loris Karius transitó por etapas poco estables. El arquero aceptó una cesión al Besiktas turco, decisión que más tarde consideró apresurada: “Me marché cedido porque pensé que un nuevo entorno me ayudaría a empezar de cero, pero resultó ser un entorno difícil”. La experiencia en Turquía finalizó en abril de 2020 tras una disputa salarial. “Mis opciones eran un poco limitadas y tomé la decisión rápida, y también la equivocada”, reconoció el propio Karius en la entrevista.

El recorrido profesional del guardameta incluyó también pasos por el Union Berlin y el Newcastle United. En el equipo inglés, disputó la final de la Carabao Cup en 2023. “Me sentí muy bien en el Newcastle. Por desgracia, allí no tuve muchas oportunidades de jugar en el equipo. Creo que lo habría hecho muy bien. Fue un día triste para todos porque era la primera final en mucho tiempo y no conseguimos la victoria, pero fue una experiencia muy buena. Aunque no ganamos, fue bonito volver a salir al campo y jugar otra final. Él (Eddie Howe) sabía que podía confiar en mí, que podía contar conmigo. Siempre fue un tipo muy, muy agradable y un entrenador realmente bueno. Tuvimos una gran relación y, en general, disfruté mucho de mi etapa en el club”, relató.

Desde su llegada al Schalke 04, Karius ha disputado 19 partidos como titular en la presente temporada. El club lidera la 2. Bundesliga tras tres campañas consecutivas en la segunda categoría alemana. Tanto el arquero como la institución tienen como objetivo el ascenso. “Significaría mucho para todos, no solo para mí, en este club que nos apoya cada día, tanto en los malos momentos como en los buenos”.

“Estoy intentando darles tantos momentos especiales como sea posible. Veremos hasta dónde nos lleva, pero en última instancia ese es mi objetivo. Sería una historia realmente bonita”, sentenció el portero alemán.

En apenas un año en Gelsenkirchen, Karius ha contribuido a transformar un equipo que la temporada anterior estuvo cerca del descenso a la tercera división, en uno que ahora lidera la segunda categoría del fútbol alemán. El club cuenta con la mejor defensa de la liga, con solo 10 goles encajados en 18 partidos, y el portero es respaldado por una de las aficiones más fieles del fútbol europeo.