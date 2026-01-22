La AFA confirmó que habrá una amnistía para todos los jugadores con sanciones pendientes en el fútbol argentino

Once futbolistas de Estudiantes de La Plata habían sido sancionados con dos fechas tras el pasillo de espaldas ante Rosario Central en el Torneo Clausura (Fotobaires)

A horas del inicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional, la AFA confirmó que habrá una amnistía “de carácter general” que alcanzará a todos los jugadores que tengan sanciones pendientes en el fútbol argentino. La decisión se oficializó por intermedio del boletín 6818 que emitió el Comité Ejecutivo de la Casa Madre.

“El Consejo Directivo dispone una Amnistía de carácter general para todas las sanciones pendientes de cumplimiento al día de la fecha, correspondientes a los certámenes de la temporada 2025, para lo cual se dará traslado al Tribunal de Disciplina Deportiva de la AFA para su implementación en los términos que estime corresponder. En tal sentido, se hace notar que la referida amnistía entrará en vigencia una vez que el Tribunal de Disciplina Deportiva de la AFA publique su resolución en su Boletín oficial”, indicó el apartado denominado “Amnistía” en la circular que se dio a conocer en las últimas horas por el sitio web de la máxima autoridad del fútbol nacional.

El caso más resonante es el de Estudiantes de La Plata, que tenía una sanción pendiente para once futbolistas desde los octavos de final del Torneo Clausura a raíz del pasillo de espaldas a Rosario Central que debía efectivizarse a partir del Apertura de este 2026.

En aquel entonces, la AFA había difundido que se suspendería por dos fechas a los jugadores “que participaron del pasillo de homenaje y adoptaron la conducta reprochada, individualizados en las presentes actuaciones” a raíz de una infracción al artículo 12 del Código Disciplinario de la entidad. Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetre, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain eran los implicados en este castigo.

Noticia en desarrollo...