El Torneo Apertura 2026 arrancará con cinco partidos: la agenda completa de la actividad del jueves

Se levanta el telón para el Torneo Apertura 2026. Este jueves arrancará la acción con cinco partidos. El primero de ellos será Aldosivi-Defensa Justicia, desde las 17. En segundo turno, a partir de las 20, se medirán al unísono Banfield-Huracán y Unión-Platense. En el cierre, pautado en ambos casos para las 22:15, se verán las caras Instituto-Vélez y Central Córdoba de Santiago del Estero-Gimnasia de Mendoza.

ALDOSIVI-DEFENSA Y JUSTICIA

Aldosivi se medirá con Defensa y Justicia

Aldosivi y Defensa y Justicia abrirán el Torneo Apertura 2026 este jueves a las 17:00 en el Estadio José María Minella. El partido, correspondiente al Interzonal, será arbitrado por Daniel Zamora y podrá verse por TNT Sports.

El conjunto marplatense, tras asegurarse la permanencia en la última fecha del año pasado, afronta la nueva temporada con la intención de dejar atrás la pelea por el descenso, apoyado en 13 incorporaciones.

En la fase de preparación, el equipo dirigido por Guillermo Farré disputó dos amistosos ante Atlanta y Platense, logrando resultados de 0-0 y 1-0 en el primer caso, y 0-0 y 2-1 en el segundo. Entre los nuevos refuerzos se destacan los delanteros Mauro da Luz y Junior Arias.

Al cierre de 2025, Defensa y Justicia quedó fuera tanto de los playoffs como de la Copa Sudamericana, lo que lo obliga a centrarse en competiciones locales durante este año. Para revertir esa situación, la institución sumó a jugadores experimentados como Ever Banega y Rubén Botta, con la meta de buscar su primer título en el torneo argentino.

Probables formaciones:

Aldosivi: Axel Werner o Ignacio Chicco; Rodrigo González, Matías Morello, Fernando Román, Lucas Rodríguez; Esteban Rolón, Roberto Bochi, Matías García; Natanael Guzmán, Facundo De La Vega y Agustín Palavecino. DT: Guillermo Farré.

Defensa y Justicia: Marcos Ledesma; Agustín Cannavo o Pedro Souto, Damián Fernández, David Martínez, Elías Pereyra; Julián López, Rodrigo Herrera, Éver Banega; Aaron Molinas o Rubén Botta, David Barbona y Juan Miritello. DT: Mariano Soso.

Estadio: José María Minella (Mar del Plata).

Hora: 17.00

TV: TNT Sports

Arbitro: Daniel Zamora.

BANFIELD-HURACÁN

Banfield chocará con Huracán

Banfield y Huracán se medirán este jueves a las 20:00 en el Estadio Florencio Sola por la jornada inaugural del Torneo Apertura 2026. Bruno Amiconi impartirá justicia y el cotejo, correspondiente al Grupo B, podrá verse por TNT Sports.

En este encuentro, Banfield afrontará el debut sin la incorporación de nuevos futbolistas, ya que el club mantiene deudas por alrededor de USD1.300.000, situación que impidió la llegada de refuerzos.

Tras golear 4-0 a Cerro Porteño en un partido amistoso por la Serie Río de La Plata, Huracán enfrentará el comienzo del campeonato con 5.000 entradas generales y 700 plateas destinadas a hinchas propios. Para esta temporada, el equipo sumó a Federico Vera, Jordy Caicedo y Oscar Cortés, aunque transfirió a Matko Miljevic a Racing en una operación por USD3.000.000.

Al mando de Pedro Troglio, Banfield logró evitar el descenso en 2025 a pocas fechas del cierre. Por su parte, Huracán vuelve a contar con Diego Martínez como entrenador tras su regreso luego de la salida de Frank Darío Kudelka.

Probables formaciones:

Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Santiago López García, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán, Lautaro Ríos, Ignacio Abraham; Rodrigo Auzmendi y Agustín Méndez. DT: Pedro Troglio.

Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Leonardo Gil, Leonel Pérez, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Luciano Giménez y Juan Bisanz. DT: Diego Martínez.

Estadio: Florencio Sola

Hora: 20.00

Arbitro: Bruno Amiconi

TV: TNT Sports

UNIÓN-PLATENSE

Unión de Santa Fe recibirá a Platense

Unión y Platense debutarán este jueves a las 20:00 en el Estadio 15 de abril por la primera fecha del Grupo A del Torneo Apertura 2026. El árbitro será Pablo Echavarría y la televisación estará a cargo de ESPN Premium.

El conjunto de Vicente López inicia un año clave, ya que disputará la Copa Libertadores por primera vez en su historia. Para afrontar este reto, incorporó a 13 jugadores, entre ellos Juan Gauto, Santiago Quirós, Mateo Mendía, Santiago Dalmasso y Leonardo Heredia. Además, está en negociaciones por Agustín Rogel. La baja principal de Platense es la salida de su goleador Ronaldo Martínez, transferido a Talleres de Córdoba.

Del lado del local, Unión llega tras realizar dos amistosos en Uruguay, donde venció a Alianza Lima de Perú por 2-1 (goles de Sergio Peña en contra y Julián Palacios) y empató 1-1 ante Defensor Sporting con tanto de Emilio Giaccone.

Probables formaciones:

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Platense: Nicolás Sumavil o Brian Bustos; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Leonel Picco, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; y Tomás Nasif. DT: Walter Zunino

Estadio: 15 de abril (Santa Fe)

Hora: 20.00

Arbitro: Pablo Echavarría

TV: ESPN Premium

INSTITUTO-VÉLEZ

Instituto jugará frente a Vélez en Córdoba

Instituto y Vélez abrirán la primera fecha del Torneo Apertura 2026 este jueves a las 22:15 en el Estadio Monumental Presidente Perón, en un duelo por el Grupo A entre equipos sin participación internacional este año que buscan consolidarse como protagonistas en el ámbito local. Será dirigido por Andrés Merlos y televisado por TNT Sports.

Tras asegurar su permanencia sobre el final de 2025, Instituto apuesta a un papel destacado tanto en el campeonato como en la Copa Argentina. El club sumó a Franco Jara, ex goleador de Belgrano, y otros ocho refuerzos para potenciar el plantel.

El ciclo de Vélez, a cargo de Guillermo Barros Schelotto, llega tras una campaña en la que se obtuvieron dos títulos —Supercopa Argentina y Supercopa Internacional—, pero que terminó con eliminación en cuartos de la Copa Libertadores y en octavos del Clausura. En la pretemporada, el equipo jugó dos amistosos ante Midland, con una victoria 1-0 y un empate 1-1.

La atención también está puesta en el futuro de Maher Carrizo, delantero que tuvo contactos para pasar a River, aunque su prioridad es emigrar a Europa, algo que podría consumarse en las próximas horas.

Probables formaciones:

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato o Hernán De La Fuente, Fernando Alarcón, Agustín Massaccesi o Jonathan Galván, Iván Erquiaga o Diego Sosa; Franco Moyano, Gastón Lodico; Jhon Córdoba, Alex Luna, Manuel Romero; y Franco Jara. DT: Daniel Oldrá.

Vélez: Álvaro Montero o Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza, Manuel Lanzini; Isaías Andrada, Braian Romero y Alex Verón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Cancha: Monumental Presidente Perón (Córdoba)

Hora: 22.15

Arbitro: Andrés Merlos

TV: TNT Sports

CENTRAL CÓRDOBA-GIMNASIA DE MENDOZA

Central Córdoba se verá las caras con el ascendido Gimnasia de Mendoza

Central Córdoba y Gimnasia de Mendoza se enfrentarán el jueves a las 22:15 en el Estadio Único Madre de Ciudades por el inicio del Torneo Apertura 2026. El debut marcará el regreso de los mendocinos a la Primera División tras más de cuatro décadas fuera de la máxima categoría y el estreno de Lucas Pusineri como entrenador del conjunto santiagueño. El árbitro será Hernán Mastrángelo y la televisación está a cargo de ESPN Premium.

Para el club mendocino, el objetivo principal será mantenerse en Primera, categoría a la que accedió tras consagrarse campeón de la Primera Nacional 2025. Ese logro llegó después de liderar su grupo y superar a Deportivo Madryn en la final mediante una definición por penales.

El plantel de Central Córdoba experimenta una importante renovación: tras la salida de Omar De Felippe, apenas cuatro jugadores de los titulares en el último partido de 2025 —Alan Aguerre, Santiago Moyano, Matías Vera y Fernando Martínez— podrían repetir presencia en el arranque de la temporada.

Días previos al partido, Gimnasia de Mendoza disputó dos amistosos ante Tigre en el predio de la AFA en Ezeiza, con saldo de una derrota 1-0 y un empate sin goles.

Probables formaciones:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Fernando Martínez, Fernando Juárez, Lucas González, Diego Barrera; Joaquín Flores y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi; Juan Franco, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz o Imanol González, Matías Recalde; Juián Ceballos, Nicolás Linares, Tomás Ortiz, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez y Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

Cancha: Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

Hora: 22.15

Arbitro: Hernán Mastrángelo

TV: ESPN Premium

