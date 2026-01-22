La “absurda” lesión de Tsitsipas por jugar otro deporte que lo eliminó del Australian Open: “Me quedé en shock”

Tsitsipás perdió dos finales de Grand Slam en su carrera (Crédito: Reuters/Edgar Su)

Stefanos Tsitsipas arribó al Melbourne Park con la obligación de mejorar su performance del año pasado en el Australian Open, cuando fue eliminado en su debut. Sin embargo, el ex N° 3 del mundo solo alcanzó la segunda ronda tras caer 4-6, 6-3, 6-7 (5) y 6-7 (5) frente al checo Tomás Machac, número 24 del mundo. Ese resultado tuvo un condicionante en el físico del perdedor, que inició el primer Grand Slam de la temporada con una lesión originada en un partido de fútbol en la previa a la cita.

Así de insólito como sucedió es lo que contó Tsitsipas, quien habló con los medios de su país, SDNA y la radio SBS: “Me ocurrió una lesión absurda aquí jugando al fútbol cuatro días antes del torneo. Es una de las lesiones más graves y absurdas que he tenido antes de un torneo; nunca me había pasado”.

El actual número 35 del escalafón mundial llegó a las finales del Roland Garros 2021 y el Abierto de Australia 2023, pero en ambas se topó con un soberbio Novak Djokovic, quien le revirtió una ventaja de dos parciales para llevarse el título en Francia y lo barrió en tres sets en el Rod Laver Arena.

Más allá de estos rendimientos, Stefanos Tsitsipas permanece lejos de sus mejores rendimientos, luego de ganar tres títulos en los últimos tres años, y su reciente obstáculo le quitó oportunidades de pelear hasta las últimas instancias. “Todo mi equipo me presionaba para que no jugara, y estoy orgulloso de haber jugado y ganado mi primer partido”, analizó sobre su victoria inicial al japonés Shintaro Mochizuki (112) por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-2 en el Margaret Court Arena.

Stéfanos Tsitsipás remontó el partido y se quedó con la victoria ante Shintaro Mochizuki (Crédito: Reuters/Jaimi Joy)

A continuación, brindó detalles sobre cómo se produjo la dolencia que le impidió estar al 100% de sus condiciones: “Estaba haciendo algunos toques con una pelota de fútbol y me desgarré el psoas en uno de los toques, cuando di la vuelta para recuperar la pelota. Fue un movimiento brusco y me quedé en shock, nunca me había pasado antes”.

“Estaba furioso conmigo mismo, no podía creer que algo tan inocente pudiera causar una lesión y dolor tan grande, porque me costaba caminar durante dos días. En los entrenamientos no corría, evitaba moverme de un lado a otro. Es lo más tonto que me ha pasado antes de un torneo”, señaló el griego. Y remarcó la enseñanza que le dejó esta inesperada situación: “Aprendo de esto que no volveré a jugar fútbol antes de un torneo”.

Tsitsipas aseguró que fue una “buena decisión” salir a la cancha en su estreno: “Estaba muy decidido a hacerlo bien, aunque en los primeros juegos no estaba seguro de si podría terminar el partido. Tuve una lesión en el psoas que no sufría desde 2016”. “Estoy orgulloso de haber salido y jugado; podría haberme ido sin jugar. Hoy no me molestó, ni siquiera se me pasó por la cabeza. El problema estaba en el primer partido, si podía terminarlo. Me sentía mejor día a día”, expresó el ganador de 12 títulos ATP, entre los que resaltan un ATP Finals y 3 Masters 1000 de Montecarlo.

Una lesión durante un partido de fútbol privó a Tsitsipas de llegar en plenitud física al Grand Slam (Crédito: Reuters/Jaimi Joy)

Por último, profundizó en los inconvenientes que tuvo en su reciente duelo con Machac: “Se me giró el menisco y me dolió muchísimo. Ya me ha pasado antes y es muy feo. En cuanto a la otra pierna, lo que tengo se llama neuroma de Morton (engrosamiento del tejido que rodea los nervios entre los huesos largos del pie) y ya lo tuve en las ATP Finals de 2019, cuando gané el torneo. Eso se soluciona”.

El nombre de Stefanos Tsitsipas había estado bajo la lupa durante su participación en el Australian Open, pero por cuestiones alejadas a su producción en la cancha. La ex pareja de Paula Badosa confirmó su flamante noviazgo con Kristen Thoms hace poco más de una semana y, en medio de su presencia en el certamen, el medio español Ok Diario difundió una fotografía de la mujer junto a otro hombre, en una actitud cercana, en las playas de Malibú, California.

El material fue divulgado por el usuario @lgg359 en la red social X (ex Twitter) y se puede ver a la mujer hablando con un individuo en un sillón al atardecer y él apoyó su mano en la pierna de Kristen. “La tribu adecuada: la novia de Tsitsipas lo engaña mientras él juega un Grand Slam”, escribió la fuente que publicó las fotos. De igual manera, no se conoce la fecha exacta de las postales en cuestión.