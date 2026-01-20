Deportes

Otro escándalo salpica a Tsitsipas: a una semana de blanquear su romance, aparecieron fotos de su nueva novia con otro hombre

Se filtraron imágenes de Kristen Thoms, la pareja del tenista griego que está participando del Australian Open

Guardar
Kristen Thoms fue vista con otro hombre mientras el tenista griego se encuentra disputando el Abierto de Australia

La viralización de una serie de imágenes podrían alterar el buen andar de Stefanos Tsitsipas en el Australian Open. Mientras el tenista griego, 35° del ranking ATP, vencía en la primera ronda al japonés Shintaro Mochizuki en cuatro sets, en las redes sociales comenzaban a circular fotos y videos de su flamante novia Kristen Thoms, con quien había blanqueado su romance hace una semana durante un viaje espiritual en Namibia.

Esta incipiente relación entre el afamado tenista europeo podría estar atravesando su primera gran crisis. De acuerdo con la información difundida por el medio español Ok Diario, Thoms se mostró junto a otro hombre, en una actitud cercana, en las playas de Malibú, California. El material fue difundido por el usuario @lgg359 en la red social X (ex Twitter) y se puede ver a la mujer hablando con un individuo en un sillón al atardecer y él apoyó su mano en la pierna de Kristen. Este gesto disparó los comentarios de los internautas. “La tribu adecuada: la novia de Tsitsipas lo engaña mientras él juega un Grand Slam”, escribió la fuente que divulgó las imágenes.

A pesar de que se desconoce la fecha exacta de las fotos en cuestión, la publicación del contenido salió a la luz el mismo día del debut de Tsitsipas en el Grand Slam de Oceanía. Esto podría generar una máxima tensión en el entorno del griego de 27 años, quien recientemente había iniciado esta nueva etapa sentimental en plena madurez de su carrera con el objetivo de afianzarse entre los líderes del circuito.

Kristen Thoms, novia de Stefanos
Kristen Thoms, novia de Stefanos Tsitsipas, fue fotografiada junto a otro hombre en Malibú (@lgg359 / Red Social X)

Luego de atravesar una de las temporadas más complejas de toda su carrera, al punto de que consideró retirarse por graves problemas físicos, Tsitsipas cerró el año 2025 con un viaje espiritual a Namibia, donde confirmó su nueva etapa sentimental junto a Kristen Thoms, ex jugadora con experiencia previa en el tenis universitario de Estados Unidos de 28 años que actualmente se desempeña como modelo e influencer en redes sociales. En el transcurso de su viaje al país africano, el ex N° 3 del ranking ATP realizó un extenso blog que publicó en su cuenta de YouTube.

Durante 30 minutos, el tenista actúa como narrador y guía por Namibia, mientras explora junto a su pareja distintas regiones del país africano en avioneta, barco, automóvil y globo aerostático. El vídeo recoge interacciones con comunidades locales: conoce tribus, aprende danzas y comparte instantes emotivos con niños y adultos, estableciendo una conexión auténtica y lejana del bullicio mediático. Además, muestra múltiples recortes en los que se está divirtiendo con la ex tenista de 28 años.

Descubrieron a Kristen Thoms junto
Descubrieron a Kristen Thoms junto a otro hombre en Malibú (@lgg359)

En la descripción del video, el deportista reflexiona sobre la experiencia y afirma: “Namibia no es solo un destino. Es una experiencia que te acompaña y te da espacio para pensar y tranquilizarte”. Tsitsipas subraya a lo largo del documental el valor de la observación pausada y la tranquilidad, aspectos que parecen haber adquirido mayor relevancia en su vida tras los vaivenes deportivos y el fin de una etapa personal de alta exposición.

No obstante, uno de los focos que más trascendió del video es la confirmación pública de la relación con Kristen Thoms, la cual se ha desarrollado bajo un perfil deliberadamente discreto. Según informaron portales de Grecia como Real.gr, Atlhetiko y Antenna, la pareja evitó aparecer públicamente para priorizar su intimidad. Incluso, no tienen fotos juntos en sus redes personales y tampoco se siguen entre sí en sus cuentas de Instagram.

Luego de separarse de Paula Badosa, el tenista griego confirmó que está en pareja con Kristen Thoms

Tsitsipas volvió a darle rienda suelta al amor tras su separación de la tenista española Paula Badosa, con quien formó una pareja sólida en 2023 y terminó con ruptura a mediados de 2024. Según los informes griegos, la relación con Kristen Thoms habría iniciado hace ocho meses. Además, en septiembre de 2025 atrajeron la atención al pasear juntos por el Jardín Nacional en el centro de Atenas, captando la mirada de las personas por su naturalidad y sencillez.

Este nuevo enfoque amoroso surge en un momento complejo de la carrera de Stefanos Tsitsipas. Aunque se consagró como una figura influyente del tenis tras alcanzar las finales de Roland Garros 2021 y del Australian Open de 2023, y ganar las ATP Finals en 2019, la última temporada estuvo marcada por altibajos deportivos. El griego cayó en la segunda ronda del Abierto de Australia de 2025 y no superó la fase de grupos en la Copa Davis frente a Brasil. Debió retirarse del Masters 1000 de Shanghái y, pese a los cuartos de final logrados en los torneos de Barcelona (ATP 500) y Montecarlo (Masters 1000), no logró encadenar más de dos triunfos consecutivos durante el resto del año. Esta nueva temporada espera enderezar el rumbo nuevamente en Melbourne.

Kristen Thoms, la nueva pareja de Stefanos Tsitsipas

Kristen Thoms, la nueva pareja
Kristen Thoms, la nueva pareja de Stefanos Tsitsipas. La estadounidense jugó al tenis y ahora es modelo e influencer (Instagram @thoms747)

Temas Relacionados

Stefanos TsitsipasTenisKristen ThomsAustralian Open

Últimas Noticias

El Inter de Lautaro Martínez perdió 3-1 ante Arsenal y se complicó en la Champions League: todos los goles de la jornada

El Toro fue titular y salió en el complemento frente a los líderes de la Fase Liga. En primer turno, Manchester City perdió contra Bodo Glimt en Noruega. Además, Real Madrid goleó 6-1 al Mónaco

El Inter de Lautaro Martínez

Del golazo con la pierna inhábil al lujo que levantó al público: el gran partido de Mastantuono en el triunfo del Real Madrid

El delantero argentino marcó su primer tanto por Champions League, en la goleada del Merengue al Monaco por 6 a 1, y se retiró ovacionado del Bernabéu

Del golazo con la pierna

Sorpresa en la Champions League: Manchester City perdió contra el Bodo Glimt de Noruega y puso en riesgo su pase a octavos

Los Ciudadanos cayeron 3-1 por la séptima fecha de la Fase Liga y se jugarán el pasaje a la siguiente instancia el próximo miércoles contra Galatasaray

Sorpresa en la Champions League:

Faustino Oro logró otra contundente victoria en el Challengers de Países Bajos y es uno de los escoltas

El prodigio del ajedrez derrotó a la campeona neerlandesa, Eline Roebers (19 años) y sigue a medio punto de la líder, la azerbaiyana Aydin Suleymanli

Faustino Oro logró otra contundente

Dieron a conocer la delegación completa de Argentina para los Juegos Olímpicos de invierno

Con Tiziano Gravier Mazza, el Comité nacional informó que ocho deportistas dirán presente en la cita de febrero próximo en Italia, con Tiziano Gravier

Dieron a conocer la delegación
DEPORTES
El Inter de Lautaro Martínez

El Inter de Lautaro Martínez perdió 3-1 ante Arsenal y se complicó en la Champions League: todos los goles de la jornada

Del golazo con la pierna inhábil al lujo que levantó al público: el gran partido de Mastantuono en el triunfo del Real Madrid

Sorpresa en la Champions League: Manchester City perdió contra el Bodo Glimt de Noruega y puso en riesgo su pase a octavos

Faustino Oro logró otra contundente victoria en el Challengers de Países Bajos y es uno de los escoltas

Dieron a conocer la delegación completa de Argentina para los Juegos Olímpicos de invierno

TELESHOW
El fuerte descargo de Sabrina

El fuerte descargo de Sabrina Rojas en medio del escándalo Siciliani-Castro: “Hay una no sororidad”

A los 92 años murió Adela Gleijer, actriz de Verano del ‘98 y Los Roldán

El homenaje de Susana Roccasalvo a su esposo, a una década de su muerte: “Siempre estás presente”

Así entrena Juana Viale en Mar del Plata: ejercicio y paisajes en la rambla

El verano apacible de Florencia Bas: de compras en el súper a la espera de su primer nieto con Ricardo Darín

INFOBAE AMÉRICA

El correísmo evalua separar a

El correísmo evalua separar a una alcaldesa tras revelarse su vínculo íntimo con un narco asesinado

Siria anunció un cese al fuego de cuatro días con los kurdos en el norte del país

El discreto encanto de Groenlandia

Tensión por Groenlandia: el primer ministro de Canadá advirtió que Rusia es “una clara amenaza para el Ártico”

Presidentes de Brasil, Ecuador y Guatemala asistirán al Foro de la CAF en Panamá